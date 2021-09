BCE anuncia a "recalibração", não a redução

Setembro 10, 2021 14:26

Ontem, a sessão focou-se na reunião do Banco Central Europeu (BCE) e subsequente conferência de imprensa da sua presidente, Christine Lagarde, na qual assistimos a uma "ginástica" verbal de anúncio de redução dos estímulos, mas sem redução.

Especificamente, o BCE anunciou a sua intenção de recalibrar (ou reduzir) o seu Programa Pandémico de Aquisições (PEPP) para o último trimestre do ano, após este programa ter sido acrescido a 80 biliões de euros por mês no início de 2021. Por enquanto, o BCE não deu qualquer indício da percentagem desta redução no programa de compra de ativos, mas estima-se que rondará os 60 a 70 biliões de euros nos meses que se avizinham.

Durante a conferência de imprensa que se seguiu, Christine Lagarde tentou passar uma mensagem otimista quanto ao futuro da economia, após a revisão positiva das projeções de crescimento da zona Euro para 2021, de 4,6% para 5%, insistindo uma vez mais que o crescimento da inflação será transitório.

O BCE não se desviou do guião esperado pelo mercado e, mais uma vez, esteve em linha com a mensagem deixada pela Reserva Federal dos EUA. Portanto, teremos de estar atentos ao resultado das próximas reuniões, de Novembro e Dezembro, para obter mais informações acerca da redução dos estímulos monetários.

Se nos focarmos nos mercados financeiros, observamos que no início da sessão de ontem os principais índices europeus caíram a toda a extensão. No entanto, após a conferência de imprensa do BCE, estas quedas abrandaram e recuperaram muito do terreno perdido, continuando hoje o seu crescimento nos principais índices do mercado de ações, desde a abertura da sessão.

Após as quedas das sessões de segunda, terça e quarta-feira, durante a sessão de ontem o EURUSD recebeu as palavras de Christine Lagarde com otimismo. O par de divisas conseguiu fazer uma recuperação até junto da sua média móvel a 18 sessões(a branco), que promologou durante a sessão de hoje, e o levará agora a enfrentar o seu importante nível de suporte/resistência(faixa a laranja).

Se observarmos o gráfico diário, podemos constatar que, na última sexta-feira, o preço iniciou um movimento descendente após enfrentar a sua média móvel a 200 sessões(a vermelho) e o máximo de Julho passado(faixa verde) - onde o preço parece dar origem a uma formação tripla.

É muito importante acompanhar a evolução do preço ao longo das próximas sessões, pois uma falha em recuperar estes importantes níveis de resistência poderá confirmar este topo triplo e desencadear uma forte movimentação descendente, o que poderá trazer o valor até junto dos mínimos de Agosto passado ou mesmo para a faixa vermelha inferior, que atua como seu principal nível de suporte.

Enquanto o preço não se mostrar capaz de romper este topo triplo, o sentimento permanecerá negativo para este par, embora uma ascensão acima deste abra a porta para uma forte movimentação bullish.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário EURUSD. Intervalo de dados: 3 de Agosto de 2020 a 10 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 10 de Setembro.Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020 = +8.93%

2019 = -2.21%

2018 = -4.47%

2017 = +14.09%

2016 = -3.21%

