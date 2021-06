Economia alemã continua a evidenciar números positivos

Junho 25, 2021 17:17

Durante as sessões de ontem e hoje tomámos conhecimento de diversas informações macroeconómicas relativas à economia alemã, sendo estas bastante positivas, não só para o momento presente, mas também para as perspetivas de futuro. Não são meramente representativas de melhores informações face às apresentadas no mês passado, mas excedem igualmente as expetativas de mercado.

Na quinta-feira conhecemos as informações do IFO alemão no que toca a expetativas de comércio, à presente situação e aos índices de confiança.

Concretamente, podemos compilar os seguintes dados:

As expetativas de comércio atingiram os 104 pontos, após a subida de 1,1 pontos face ao mês passado, ultrapassando assim as expetativas de mercado de 103,9 pontos . Este trata-se de um sub-índice do IFO alemão que mede as expetativas comerciais da Alemanha para os próximos seis meses.

. Este trata-se de um sub-índice do IFO alemão que mede as expetativas comerciais da Alemanha para os próximos seis meses. A situação presente a nível de índices na Alemanha foi estipulada a 99,6 pontos face aos 97,8 pontos esperados , pelo que podemos constatar que as presentes condições de comércio na Alemanha são bastante positivas de acordo com os participantes.

, pelo que podemos constatar que as presentes condições de comércio na Alemanha são bastante positivas de acordo com os participantes. Por aquilo que lhe toca, o índice IFO de confiança comercial é um inquérito levado a cabo junto de aproximadamente 7000 empresas e que também excedeu as espetativas de mercado, denotando um crescimento de 2,6 pontos face ao mês passado, atingindo os 101,8 pontos face aos 100,6 pontos perspetivados.

Na sessão de sexta-feira de hoje, tomámos também conhecimento do índice alemão de perspetiva de consumidor, Gfk, que mede a confiança dos consumidores em termos de atividade económica. Este índice mede a disponibilidade de dispêndio monetário por parte dos consumidores, portanto um crescimento deste indicador permite expetativas futuras positivas. As informações de hoje foram não apenas melhores que as anteriores, mas também melhores do que o perspetivado em consenso de mercado, firmando-se a -0,3 face aos -0,4 aguardados.

Apesar destes dados macroeconómicos positivos, o DAX30 está a ser negociado lateralmente na sessão de hoje com um pequeno declínio de 0,10% neste momento, embora na sessão de ontem tenha encerrado o dia com um crescimento de 0,86%.

Em termos técnicos, caso observemos o seu gráfico H4 para as últimas sessões, conseguimos confirmar como o DAX30, após o estipular de máximos históricos a 14 de Junho, realizou uma consolidação que o conduziu a um cruzamento H4 de médias bearish que o levou a perder temporariamente a sua média a 200 sessões (a vermelho), acabando eventualmente por recuperar e subir novamente.

Neste momento, o DAX30 enfrenta duas resistências principais, representadas pelas linhas de downtrend a curto prazo a vermelho. A quebra destes níveis poderia abrir as portas a um novo ímpeto ascendente em busca dos seus máximos históricos. Em contrário, caso o preço abandone a sua média a 200 sessões, poderíamos encontrar uma correção posterior até junto dos mínimos semanais.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico H4 DAX30. Intervalo de dados: 7 de Abril de 2021 a 25 de Junho de 2021. Gráfico elaborado a 25 de Junho, às 10:50 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

