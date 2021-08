Magia da Disney revela-se na apresentação de resultados trimestrais

Agosto 13, 2021 17:32

Os resultados do segundo trimestre de 2021 da Disney foram dados a conhecer ontem.

Os analistas estavam ansiosos por conhecer o desempenho da empresa num trimestre marcado pela evolução da pandemia, seguindo a queda da receita do primeiro trimestre.

No entanto, os resultados da empresa surpreenderam o mercado e apresentaram números "mágicos".

Os negócios da Disney estiveram sobre enorme pressão nestre trimestre em virtude do abrandar do processo da vacinação, afetando significativamente a sua receita oriunda dos parques temáticos.

A somar, devido à pandemia, a empresa decidiu alocar os seus recursos na procura pelo seu serviço de streaming digital, a plataforma Disney+, que se encontra em competição directa com gigantes da indústria como a Netflix e a HBO.

No relatório trimestral apresentado, a empresa anunciou que a plataforma Disney+ superou as suas previsões de vendas e teve mais de 116 milhões de subscritores.

Além disso, apesar do cenário adverso em que se encontram os seus parque temáticos, a receita aumentou pela primeira vez em 5 trimestres, totalizando 356 milhões de dólares, comparada às perdas de 1,9 biliões de dólares do segundo trimestre de 2020.

Apesar do encerramento do mercado, os investidores não conseguiram esperar pela reabertura e comprar títulos da empresa, que subiram cerca de 5%, excedendo os 188$ por ação.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico semanal DIS. Intervalo de dados: 26 de Janeiro de 2020 a 13 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 13 de Agosto, às 08:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico acima evidencia a evolução dos valor das ações Disney desde 26 de Janeiro de 2020, num intervalo semanal.

Neste é possível constatar como, desde o início de 2021, as ações Disney têm estado num período de consolidação.

Isto é comum após períodos de forte crescimento, como no caso da movimentação bullish que os títulos Disney experienciaram desde Março de 2020, momento em que as ações estavam a ser negociadas a cerca de 75$ e rapidamente ascenderam acima dos 200$ no início de 2021.

Desde então as ações Disney têm apresentado alguma volatilidade. Os investidores têm procurado por referências de reentrada em mercado, tais como o suporte junto do nível de retração de Fibonacci de 23,6, junto dos 170$.

No entanto, os resultados da empresa poderão ser o boost que os investidores precisavam para que o título reinice a ascensão e busque o estipular de novos máximos históricos, ultrapassando a barreira psicológica dos 200$ por ação.

É indubitavelmente algo a que prestar atenção durante os próximos dias, podendo existir também oportunidades de negociar a short, de acordo com a evolução do indicador de RSI.

