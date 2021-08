eBay desaponta na receita mas surpreende nos lucros por ação

Agosto 12, 2021 17:22

Os resultados trimestrais do gigante do retalho baseado na Califórnia, o eBay, foram conhecidos ontem.

Ao longo da última semana, o valor das ações eBay tem estado sobre enorme pressão, caindo mais de 11% desde o anúnciar dos desapontantes resultados da Amazon a 29 de Julho - o que teve um efeito de repercussão noutros títulos relacionados a ecommerce.

Em Abril, a eBay deu a entender que esperava um abrandar no seu volume de negócios à medida que os programas de vacinação se desenrolassem, negócios voltassem a abrir e cessassem as restrições sociais.

Os analistas tinham motivos para estar atentos aos resultados da empresa, após o período de consolidação que esta atravessou, focando-se no seu próprio negócio e dissociando-se de outros empreendimentos, tais como:

A venda da StubHub, um mercado secundário de desporto, música e venda de bilhetes para eventos ao vivo, por mais de 4 biliões de dólares, em 2019.

A venda do grosso das suas operações na Coreia do Sul, por cerca de 3 biliões de dólares.

A estratégia empregue pelo CEO do eBay, Jamie Iannone, com o objetivo de travar a queda das receitas, foi a de aumentar a geração de receita através de avertising e comissões em pagamentos online.

O resultado final para o trimestre foi de natureza paradoxal.

Apesar de registar receitas de 2,67 biliões de dólares, 10% abaixo do perspetivado, graças a redução de custos, os lucros por ação (EPS) aumentaram, atingindo os 0,99$ face aos 0,96$ esperados pelos analistas.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário EBAY. Intervalo de dados: 10 de Março de 2020 a 12 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 12 de Agosto, às 08:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico acima mostra-nos a evolução do valor das ações eBay desde 10 de Março de 2020, num intervalo diário.

O gráfico evidencia como, desde meio de Novembro de 2020, o preço das ações eBay se tem movimentado num canal lateral, dentro de uma formação bullish de aproximadamente 14$ de amplitude.

Os investidores têm respeitado o gráfico, utilizando o indicador RSI para colher lucros e, nos ciclos ascendentes, servindo-se da média móvel exponencial a 10 períodos(laranja) para reentrar no mercado.

Nos últimos dias, o valor das ações eBay tocaram a resistência deste canal bullish e o seu indicador RSI entrou na zona de overbought, algo que os investidores interpretaram como um sinal de colheita de lucros, e de reentrada junto da média móvel a 100 períodos(vermelho).

Seria interessante observar o comportamento do mercado durante as primeiras horas de negociação de hoje, na medida em que poderão existir flutuações pronunciadas no valor dos títulos eBay. A surpresa positiva de EPS poderá ser utilizada como um catalisador que faça crescer o preço, num mercado que tinha já descartado a queda da sua receita, impulsionando novamente as ações até junto da resistência do intervalo.

Se deseja começar a negociar em Forex ou qualquer um dos mais de 8000 instrumentos financeiros que a Admirals coloca à sua disposição, clique no banner abaixo para dar início à sua jornada enquanto trader, acompanhado de uma equipa disponível para si 24/7, totalmente em português. Para abrir uma conta real clique no banner abaixo: