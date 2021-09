Importantes dados de empregabilidade conhecidos hoje - EUA

Setembro 03, 2021 11:48

Como para toda a primeira sexta-feira de cada mês, as atenções de hoje recairão sobre a divulgação dos Non-Farm Payrolls(NFP) e taxa de empregabilidade dos EUA.

Ao longo do discurso no simpósio de Jackson Hole por parte do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, foi declarado que a reta final de 2021 poderá ser o momento em que se dão início a reduções através da limitação do programa de aquisições, mantendo-se para já intocadas as taxas de juro. Assim sendo, os números de empregabilidade de hoje são extremamente importantes. Se as figuras se encontrarem acima do perspetivado, a Reserva Federal poderá então dar início ao processo de reduções na sua reunião agendada para o final de Setembro.

Durante a sessão de ontem, as declarações de desemprego dos EUA foram melhores que o perspetivado em consenso de mercado, atingindo as 340 mil face aos 345 mil antecipadas. Este valor representa uma redução de 14 mil face à semana passada.

É esperado que os NFPs de hoje cheguem aos 750 mil postos de trabalho, após o atingir dos 943 mil postos no mês passado. Caso os valores de hoje surpreendam positivamente o mercado, tratar-se-ia do terceiro mês consecutivo em que tal ocorreu, tal como podemos observar no gráfico abaixo:

Fonte: Investing.com

Durante a sessão de hoje tomámos também conhecimento que o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, não só renunciou ao seu presente cargo como também retirou a sua candidatura durante as próximas eleições. Yoshihide Suga tem vindo a ser amplamente criticado no Japão pela forma como lidou com a pandemia e renuncia agora ao seu posto após ter substituído o popular Shinzo Abe, no seguimento da sua renúncia por razões de saúde.

Apesar da instabilidade política inerente, a demissão do primeiro-ministro foi bastante bem recebida pelos mercados, com o índice Nikkei a valorizar 2,05% durante a sessão de hoje.

Se observarmos o gráfico diário do Nikkei, é-nos possível constatar que, como resultado desta acentuada ascensão, o valor se mostrou capaz de subir acima da sua linha de trend a médio prazo, iniciada nos máximos de Fevereiro - momento em que o preço deu início a uma movimentação lateral entre a banda vermelha inferior e a linha de trend referida.

Ao longo das últimas semanas temos observador que o preço tem beneficiado deste suporte, assim como da sua média móvel a 200 sessões, até ao colmatar desta movimentação ascendente que o levou cimentar valores mais elevados. Esta movimentação poderá originar um novo crescimento, potencialmente reforçado pelo bullish crossover das suas médias móveis a curto e médio prazos. Embora, tal como podemos confirmar no gráfico, o índice terá que enfrentar diversas resistências antes que estipule máximos anuais.

Será bastante interessante observar se o preço será sujeito a um pullback, uma vez que, se após um novo teste da sua anterior resistência este continuar com tendência de crescimento, esta nova tendência de crescimento teria uma maior probabilidade de sucesso

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário JP225. Intervalo de dados: 27 de Junho de 2020 a 3 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 3 de Setembro.Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 16.01%

2019: 18.20%

2018: -12.08%

2017: 19.10%

2016: 0.42%

