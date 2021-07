Ações da Nvidia crescem após aumento na procura

Julho 29, 2021 18:19

Uma das empresas com um dos melhores desempenhos no mercado de ações durante o ano passado foi a Nvidia.

Desde os mínimos de Março de 2020, a cerca de 180$, a empresa experienciou um crescimento espectacular que levou as suas ações a ultrapassar os 810$ por título no início de Julho, um crescimento superior a 350%.

Este espectacular crescimento deve-se a vários motivos, tais como uma melhoria nas expectativas do setor através de:

A escassez de microprocessadores que existe em mercado no momento

A procura crescente pelas suas placas gráficas, utilizadas, entre outros fins, pela indústria de criptomoedas.

No final de Maio, a empresa anunciou que a 21 de Julho realizaria um stocksplit de 4 para 1, ou seja, cada ação seria convertida em 4 ações.

Esta decisão foi o resultado de dúvidas entre os executivos da empresa face ao elevado PPA dos títulos da mesma. A gestão da empresa considerou que um preço tão elevado por ação poderia desencorajar investidores e abrandar este súbito crescimento, que está neste momento no seu apogeu.

O split ocorreu finalmente a 20 de Julho. As ações acabaram a sessão a 748$ e, dia 21, iniciaram a sessão a 187$, tal como indicado pelo gráfico abaixo, representado pela linha horizontal a laranja.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário NVDA. Intervalo de dados: 9 de Março de 2021 a 29 de Jullho de 2021. Gráfico elaborado a 29 de Julho. às 09:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Na pré-abertura do mercado, a 21 de Julho, as ações cresceram mais de 4%, sendo os mínimos registados para o dia de 189,5$ por ação.

O valor de 187$ de splitting e os mínimos de 21 de Julho, de 189,5$, são os dois pontos principais que os traders têm vindo a utilizar para comprar ações Nvidia nos últimos 3 dias.

Esta situação, conjuntamente com a evolução do indicador de RSI, poderiam indicar que este é um nível de consolidação, com caminho aberto para uma nova movimentação ascendente, cuja próxima meta se fixa nos 208,5$, representante dos máximos históricos da Nvidia.

Se deseja começar a negociar em Forex ou qualquer um dos mais de 8000 instrumentos financeiros que a Admirals coloca à sua disposição, clique no banner abaixo para dar início à sua jornada enquanto trader, acompanhado de uma equipa disponível para si 24/7, totalmente em português. Para abrir uma conta real clique no banner abaixo: