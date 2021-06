Tesla conduz Nasdaq a estipulação de novos máximos históricos

Junho 24, 2021 15:38

Durante a sessão de ontem, o Nasdaq dos EUA atingiu novos máximos históricos, suportados principalmente pelos crescimentos liderados pela Tesla, crescendo 5,27%. Este crescimento deu-se após a empresa liderada por Elon Musk ter anunciado a abertura de uma estação de armazenamento e carregamento energético na capital da Região Autónoma do Tibete, na China.

Apesar dos resultados positivos apresentados em Abril, as dúvidas decorrentes do aumento de inflação nos EUA e a crise gerada pela falta de chips semicondutores, levaram a Tesla a cair abaixo do canal ascendente que vinha seguindo desde o início de Março, conduzindo o preço à realização de uma formação em double-bottom, tal como comentámos na nossa análise de Maio.

Este double-bottom é representado pelo nível da faixa a vermelho e, após se fazer valer da sua média a 200 sessões, o valor deu início a um novo movimento ascendente que poderia confirmar a alteração de tendência, caso consiga finalmente superar a linha de downtrend de médio prazo a que deu início no início do ano, onde assinalou máximos históricos a cerca de 900$ por ação.

Enquanto o título não se mostrar capaz de suplantar a sua linha de downtrend o sentimento permanecerá negativo, embora um quebrar deste patamar poderá causar um forte movimento ascendente.

A Tesla e Elon Musk contam-se indubitavelmente entre os maiores "players" do mercado, portanto, quaisquer notícias acerca deles atraem as atenções do mercado. Recentemente, tomámos conhecimento que o famoso investidor, Michael Burry, abriu uma posição de short na empresa, pelo que podemos contar que a volatilidade para este ativo se mantenha presente.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário Tesla. Intervalo de dados: 10 de Fevereiro de 2020 a 24 de Junho de 2021. Gráfico elaborado a 24 de Junho de 2021, às 08:40 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 743.40%

2019: 25.71%

2018: 6.89%

2017: 45.69%

2016: -10.96%

Outro dos grandes protagonistas no setor de veículos elétricos é sem dúvida a NIO. Se observarmos o gráfico diário desta empresa chinesa listada nos EUA, é possível constatarmos que após a estipulação de máximos históricos no início deste ano, a cerca de 66,90$ por ação, o preço seguiu uma tendência decrescente, confirmando assim a divergência negativa que conseguimos observar no seu indicador MACD. Isto conduziu a que criasse uma formação em double-floor, a 31$, no início do mês passado.

Desde então o preço experienciou um forte crescimento que suplantou diversas das suas resistências, motivando um crossover ascendente das médias móveis, atingindo novamente os 48$ por ação.

De momento, o valor encontra-se junto do nível de retração de 23,6% de Fibonacci para o último movimento ascendente, na vizinhança da sua média móvel a 18 sessões. Estes níveis são, de momento, os seus principais suportes, pelo que poderão ser um importante patamar para o futuro, se face a um novo rally de crescimento. A perda destes níveis abriria as portas para uma retração até ao nível de 38,2% de Fibonacci e, caso este nível não se consiga manter, a presente tendência de crescimento será colocada em causa.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário NIO. Intervalo de dados: 10 de Fevereiro de 2020 a 24 de Junho de 2021. Gráfico elaborado a 24 de Junho de 2021, às 08:45 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 3 anos:

2020: 1112.24%

2019: -36.89%

2018: -8.74%

