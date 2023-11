Operar com o Baht Tailandês: O que saber

Novembro 21, 2023 02:26

A Tailândia é conhecida por ter uma cultura rica, praias imaculadas e culinária saborosa. O Reino da Tailândia, historicamente conhecido como Sião, é um dos principais destinos turísticos do mundo, chamando a atenção de turistas da América, Europa e do resto da Ásia.

O que muitos talvez ainda não sabem, é que a Tailândia é a segunda maior economia do Sudeste Asiático, depois da Indonésia. À medida que a economia do país atrai investidores estrangeiros, o baht tailandês, a moeda local, ganhou espaço no mercado de forex trading.

Neste artigo, vamos partilhar alguns pontos de vista importantes sobre o trading do baht tailandês (THB) e o desempenho da economia da Tailândia nos últimos meses.

Economia da Tailândia: Desempenho e Perspectivas

Com uma população de quase 70 milhões de pessoas, a economia da Tailândia é uma das principais economias da região e a nona maior da Ásia. A economia tailandesa baseia-se em exportações que representam 58% do produto interno bruto (PIB) do país.

Um relatório publicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) mostrou que os seus analistas acreditam no potencial económico da Tailândia, melhorando as suas perspectivas para 2024. O inquérito do FMI sugeriu que a economia tailandesa deverá crescer 2,7% este ano e 3,6% no próximo ano, num contexto de ambiente global altamente incerto. Os economistas do Fundo afirmaram que as melhorias na procura externa e a continuação do crescimento sólido do consumo privado ajudaram a economia tailandesa e esperam que o impacto se reflicta na taxa de crescimento do PIB no próximo ano.

Um relatório do Banco Mundial publicado em Outubro não parecia optimista quanto ao futuro da economia tailandesa. Os analistas do Banco Mundial reduziram as suas perspectivas para 2023 e 2024, citando a redução da procura global que poderia prejudicar as exportações. O relatório observa que a economia da Tailândia deverá crescer 3,4% este ano e 3,5% em 2024, sendo ambos os números inferiores aos anunciados pelo Banco Mundial em Abril. O relatório anexo sugeria que “a região da Ásia Oriental e do Pacífico será a que mais cresce e a mais dinâmica das principais regiões do mundo em 2023, embora esteja previsto que o crescimento modere em linha com a fase mais lenta da China”.

Os números do crescimento do PIB não foram a única questão abordada pelo Banco Mundial. A economista-chefe do Banco Mundial para a Ásia Oriental e o Pacífico, Aaditya Mattoo, disse aos jornalistas que “o país e a região cresceram através da abertura ao comércio, ao investimento e à indústria transformadora, mas nos serviços continuam muito mais relutantes em fazer reformas. Precisamos de reformas para aproveitar a tecnologia e garantir que os benefícios cheguem a todos.”

Baht tailandês (THB) e o Banco da Tailândia

O Banco da Tailândia (BOT) é o banco central do país e iniciou as suas operações em Dezembro de 1942. De acordo com o website do BOT, o seu principal papel é “garantir condições macroeconómicas e financeiras internas direcionadas para apoiar o crescimento económico estável e sustentável da economia tailandesa”. O BOT formula e implementa a política monetária, emite o baht tailandês, supervisiona as instituições bancárias e visa preservar a estabilidade financeira.

O baht tailandês (THB) é a moeda oficial do país, emitida pelo BOT. A história do baht começou no início de 1900 e tem sido turbulenta. A moeda da Tailândia foi indexada duas vezes (1956-1973 e 1984-1997) ao dólar americano. Em Julho de 1997, o baht tailandês não estava indexado, forçando o colapso do valor da moeda à medida que a crise financeira asiática começou a ter impacto nas economias regionais. As pessoas que contraíram empréstimos em dólares americanos enfrentaram problemas significativos, uma vez que as suas receitas eram em bahts, impossibilitando-as de pagar as suas dívidas, enquanto muitas empresas faliam.

No entanto, muitas coisas mudaram desde então, uma vez que a economia tailandesa é uma das mais fortes da região, com o objectivo definido de alcançar o estatuto de economia desenvolvida até 2037. De acordo com um inquérito do Banco de Compensações Internacionais (BIS), o baht tailandês é a 22ª moeda mais negociada do mundo.

Baht perde terreno, BOT provavelmente interromperá aumentos de taxas

A 27 de Setembro, o BOT surpreendeu investidores e economistas ao aumentar as suas taxas de juro em 25 pontos base. O último aumento foi o oitavo consecutivo, levando as taxas ao maior nível em 10 anos.

O governador assistente do banco central, Piti Disyatat, disse à Reuters que o enfraquecimento do baht não foi a razão por trás do aumento das taxas, enfatizando que a moeda estava a mover-se em linha com seus pares regionais que estão sob pressão do forte dólar americano. Note-se que o baht tailandês perdeu 5% do seu valor face ao seu homólogo norte-americano este ano.

Analistas de mercado que trabalham para o BM Intelligence Group (BMI) sugeriram que a recente subida das taxas de juro marca o fim do actual ciclo de aperto. Os economistas da Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) parecem concordar, observando que o aumento surpresa pode ser apenas um ataque preventivo contra potenciais pressões inflacionárias no futuro, acrescentando que não prevêem qualquer novo movimento de aperto da política monetária por parte do BOT.

Outro factor que poderia desempenhar um papel nas decisões de política monetária do BOT seriam os baixos valores da inflação no último mês. Uma pesquisa mostrou que a inflação global atingiu -0,31% em outubro, numa base anual. Esta foi a primeira taxa negativa registada desde agosto de 2021, surpreendendo os analistas que esperavam que a inflação chegasse a 0%. Comentando os números, os representantes do governo admitiram que havia maus sinais que justificavam a entrega de um pacote de estímulo económico.

Pacote de estímulo tailandês causa agitação

O pacote de estímulo tem sido tema de conversa e debate na Tailândia, quando o governo revelou a distribuição de 14 mil milhões de dólares para impulsionar a sua economia. Alguns economistas e antigos banqueiros centrais alertaram que as despesas podem desencadear mais inflação e aumentar o défice fiscal. Quase 50 milhões de pessoas receberiam $280 numa carteira digital em maio de 2024 se o plano fosse adiante.

Enquanto o Primeiro-Ministro Srettha Thavisin anunciava as suas intenções, as acções dos retalhistas subiram enquanto as obrigações e as moedas caíam enquanto os analistas de mercado expressavam os seus receios relativamente ao impacto do pacote na economia.

Gestão de Risco ao Operar com o Baht Tailandês

O dólar americano em relação ao baht tailandês (USD/THB) é provavelmente o par de moedas mais popular, incluindo a moeda tailandesa, que os traders iniciantes podem encontrar ao iniciarem a sua jornada no trading. Embora alguns deles possam sentir a necessidade de adicioná-lo à sua carteira de trading, seria melhor reservar algum tempo para aumentar os seus conhecimentos de trading antes de se submeterem ao impulso.

Os traders iniciantes devem concentrar-se em aprender como operar e depois melhorar as suas capacidades. As corretoras oferecem uma ampla variedade de materiais educativos, incluindo webinars, artigos, guias de procedimentos, etc., que são fontes valiosas de informações e insights. Conhecer os fundamentos pode ajudar os traders iniciantes a construir as suas estratégias e entrar no mundo do trading, reduzindo ao mesmo tempo os seus riscos.

Falando sobre riscos, traders experientes enfatizam a importância de utilizar ferramentas de gestão de risco na execução de estratégias. Os traders principiantes devem praticar a utilização de ferramentas como a ordem stop-loss para mitigar riscos que possam comprometer os seus orçamentos e objetivos financeiros.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.