Operar com Parceiros Globais dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Agosto 06, 2024 21:44

Os Jogos Olímpicos já começaram com as primeiras equipes nacionais e atletas a colocar suas medalhas nas malas. Os Jogos Olímpicos não são apenas uma série de jogos, mas um evento global que envolve grandes investimentos de diferentes partes.

Como os Jogos Olímpicos apresentam uma oportunidade para várias empresas mostrarem seus produtos e anunciarem suas marcas como Parceiros Globais dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, vamos ver como algumas delas se saíram.

LVMH traz luxo para os Jogos Olímpicos

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton é um grupo francês de empresas especializado em produtos de luxo que provavelmente você não esperaria ver mencionado em um artigo relacionado aos Jogos Olímpicos. No entanto, a LVMH tornou-se parceira dos 33º Jogos Olímpicos em Paris, gastando 150 milhões de dólares para exibir suas marcas a partir da cerimônia de abertura. Segundo a Vogue, “Lady Gaga, Celine Dion, Aya Nakamura e Juliette Armanet atuaram vestindo Dior; Guillaume Diop da Ópera de Paris dançou em Louis Vuitton no telhado do Hôtel de Ville; e uma cena apresentou a criação do baú das medalhas nos ateliers da Louis Vuitton e sua jornada do Pont Neuf ao Trocadéro.”

Entre 2 e 3 bilhões de telespectadores assistiram à cerimônia na televisão, tornando-se praticamente parte de uma campanha de branding de uma das empresas mais poderosas do mundo. Claro que o espetáculo não acabou para a LVMH, pois muitos mais eventos ocorrerão até o final dos jogos, em 11 de agosto.

Alguém poderia perguntar se a gestão da LVMH poderia dar um passo atrás e desfrutar da luz dos holofotes. A resposta é provavelmente não, pois a empresa francesa anunciou em 24 de julho que o seu lucro líquido caiu 14% no primeiro semestre de 2024. As receitas também caíram 1% nos primeiros seis meses do ano, uma vez que os clientes chineses pareceram reduzir suas compras de luxo. Comentando o relatório, os analistas do JP Morgan sugeriram que "a impressão suave provavelmente aumentará as preocupações contínuas dos investidores sobre o setor de forma mais ampla, na nossa opinião, confirmando que até mesmo os melhores jogadores, como a LVMH, não podem ser imunes ao cenário desafiador."

Toyota reconsidera a parceria

A Toyota é o maior fabricante de automóveis do mundo e um Parceiro Global de Paris 2024. Como parceiro dos Jogos Olímpicos, trouxe uma frota de veículos de passageiros 100% eletrificados para Paris, em linha com o seu compromisso de reduzir as emissões de carbono. De acordo com as informações do site da Toyota, entregaram mais de 2.650 veículos de passageiros eletrificados para serem usados durante Paris 2024, dos quais 150 são acessíveis a cadeiras de rodas.

No entanto, reportagens da mídia publicadas nas últimas semanas sugerem que a longa parceria da Toyota com o Comitê Olímpico Internacional (COI) pode estar terminando. De acordo com fontes, a alta administração da Toyota acredita que os fundos que foram dedicados ao apoio dos jogos não estão sendo alocados como deveriam, sugerindo que atletas e esportes não estão recebendo dinheiro em conformidade com os acordos. Portanto, a Toyota provavelmente considerará mudar seus alvos e acordos de patrocínio com o COI após vinte anos de presença.

A Toyota experimentou uma queda no primeiro semestre de 2024, pois, de acordo com o seu relatório de 30 de julho, a produção global, incluindo a das subsidiárias Daihatsu Motor Co. e Hino Motors Ltd., caiu 9,8% numa base anual, para cerca de 5 milhões de unidades. Deve-se notar que as vendas caíram 4,7% para 5,2 milhões globalmente. Nos últimos meses, a Toyota enfrentou críticas, uma vez que alguns dos seus modelos não foram testados para segurança de colisão em conformidade com os regulamentos, com o escândalo chegando às notícias e as autoridades japonesas solicitando mais transparência.

Airbnb convida turistas a ver o lado parisiense de Paris

Airbnb, o popular mercado para estadias de curto e longo prazo e experiências, é um Parceiro Global de Paris 2024. O Airbnb atraiu atenção com a sua campanha publicitária para os Jogos Olímpicos com mensagens como "por que ficar num hotel no lado turístico de Paris? Obtém um Airbnb no lado parisiense de Paris.”

A Airbnb pertence ao grupo especial de Parceiros Globais há cinco anos. A empresa viu o número de listagens na área de Paris aumentar em 40%, enquanto o número de noites reservadas através da sua plataforma aumentou em 400%. Uma pesquisa do Airbnb sugere que “as estadias no Airbnb durante as datas dos Jogos Olímpicos Paris 2024 estão estimadas em gerar €2.000 para um anfitrião típico na região de Paris, tendo um impacto econômico total de quase 1 bilhão de euros e apoiando quase 7.300 empregos equivalentes a tempo integral no país.”

No entanto, a empresa foi criticada, pois várias administrações municipais pretendem reduzir o número de casas e apartamentos disponíveis para aluguel através da plataforma Airbnb, citando os altos preços de aluguel para residentes permanentes. Nos EUA, em Nova Iorque, São Francisco e Los Angeles, o número de propriedades que um anfitrião pode registrar agora é limitado graças a novas legislações e requisitos de registro rigorosos. Na Europa, o prefeito de Barcelona, Jaume Collboni, anunciou planos para proibir aluguéis de curto prazo, a partir de novembro de 2028.

Alibaba exibe suas capacidades tecnológicas de IA

A Alibaba é mais um Parceiro Global de Paris 2024. O objetivo do grupo de empresas Alibaba é apoiar os Jogos Olímpicos com tecnologia digital de ponta, incluindo a plataforma de transmissão e serviços na nuvem. De acordo com reportagens da mídia, a plataforma da Alibaba suporta mais de 60% dos sinais de transmissão ao vivo em 54 emissoras.

A contribuição da Alibaba para os Jogos Olímpicos não para por aí. No extremo leste da Avenida dos Champs-Elysées, a Maravilhosa Avenida permite que os visitantes de Paris se imerjam na história olímpica e utilizem tecnologias de IA orientada por IA nos próximos anos, criando uma experiência única.

A Alibaba está programada para anunciar os seus resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 em 15 de agosto. Um relatório publicado pela Forbes observou que “o gigante chinês de comércio eletrônico e nuvem as ações da Alibaba tiveram um desempenho fraco este ano, aumentando apenas cerca de 1% desde o início de janeiro,” acrescentando que a empresa teve de navegar nas águas turbulentas da economia chinesa, que ainda tenta ajustar-se às novas condições após a pandemia.

Negociando as empresas Parceiras Globais dos Jogos de Paris 2024 com a Admirals

Abrir uma conta de trading com a Admirals permite que você opere com a maioria das empresas Parceiras Globais dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, como LVMH, Airbnb, Toyota, Alibaba e muitas outras.

Os traders iniciantes devem entender como os dados econômicos impactam o mercado global de forex e trabalhar para aprimorar seus conhecimentos financeiros. Uma maneira eficaz de alcançar isso é utilizando recursos educacionais, como e-books, artigos, guias práticos e vídeos de webinars, que frequentemente são oferecidos gratuitamente pelas corretoras de Forex. Essa abordagem pode ajudar a melhorar as habilidades, pois a inexperiência pode afetar negativamente as estratégias de trading em geral.

Além disso, os traders iniciantes não devem negligenciar a importância de ferramentas de gestão de risco, como ordens de stop-loss e take-profit. Quando utilizadas corretamente, essas ferramentas podem mitigar alguns riscos, permitindo que os traders se concentrem mais no desenvolvimento da estratégia de trading desejada. Ao combinar seus conhecimentos com a experiência adquirida ao utilizar uma Conta Demo de trading, os iniciantes podem praticar suas habilidades com fundos virtuais em um ambiente sem risco antes de fazerem a transição para os mercados em tempo real.

Teste suas estratégias de trading numa Conta Demo da Admirals

Está interessado em praticar trading sem arriscar seus fundos? Uma Conta Demo de trading na Admirals permite que você faça isso, enquanto opera em condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma Conta Demo ainda hoje:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo aconselhamento de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para qualquer transação em instrumentos financeiros. Por favor, note que tal análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreenda os riscos.