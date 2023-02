Operar com a Starbucks após resultados de primeiro trimestre

Fevereiro 10, 2023 02:27

A Starbucks divulgou recentemente o seu relatório de ganhos do primeiro trimestre de 2023. A rede multinacional americana de cafés tem 33833 lojas em 80 países e costuma ser vista como uma medida da saúde do consumidor.

Saiba mais detalhes sobre o último relatório de ganhos trimestrais da Starbucks, o que os analistas estão a prever para as ações e como operar as ações da Starbucks abaixo.

Ação: Starbucks Corp Símbolo Conta Invest.MT5: SBUX Data da Ideia: 8 fevereiro 2023 Período: 1 - 6 meses Preço de Entrada: $112,00 Preço-alvo: $138,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Relatório de ganhos do primeiro trimestre da Starbucks

Aqui estão alguns dos principais destaques do último relatório de lucros do primeiro trimestre da Starbucks:

Receita de $8,71 biliões contra $8,78 biliões esperados

Lucro por ação de 75 cêntimos por ação contra 77 cêntimos esperados

Lucro líquido de $855,20 milhões acima dos $815,90 milhões do ano anterior

As vendas líquidas aumentaram 8%, para $8,71 biliões

O crescimento das vendas nas mesmas lojas nos EUA aumentou 10%

As vendas nas mesmas lojas internacionalmente caíram 13%, principalmente na China

As vendas nas mesmas lojas na China caíram 42% em dezembro, mas caíram apenas 15% em janeiro

459 novas localidades abertas no trimestre

Embora a Starbucks tenha perdido as suas estimativas de receita e lucro por ação, a maior parte disso deve-se a uma queda nas vendas na China. Durante o trimestre, o governo chinês cancelou a sua política de Covid zero, causando uma onda de novas infecções e surtos do vírus. Mais de 1800 lojas de 6090 localidades na China foram fechadas.

No geral, isto provocou uma queda de 42% nas vendas mesmas lojas no mês de dezembro. No entanto, a administração destacou que a queda agora é de apenas 15% em janeiro e prevê uma reversão dessa tendência no segundo semestre do ano.

À medida que as lojas reabrem na China e a economia começa a movimentar-se novamente, isto pode ser um impulso para a cadeia de café, que já está a experienciar um crescimento decente no seu mercado americano. A Starbucks agora prevê um crescimento de receita de 10% a 12% para o ano fiscal de 2023.

O CEO cessante, Howard Schultz - que será substituído por Laxman Narasimhan a 1 de abril - também anunciou em fevereiro que descobriu na Itália no verão passado que poderia ser uma "nova categoria transformadora".

Vale lembrar que ainda existe um enorme fator de risco mesmo que a China recupere. Os receios de uma recessão e uma desaceleração nas compras dos consumidores provavelmente atingirão as cadeias de café. Com um custo de vida e inflação mais altos, se os consumidores reduzirem os bens não essenciais, isso pode criar impacto nas vendas da Starbucks.

Previsão das ações da Starbucks - O que dizem os analistas?

De acordo com os analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Starbucks nos últimos 3 meses, existem atualmente 10 classificações de compra, 12 retenções e 0 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão das ações da Starbucks é de $138,00, com o preço-alvo mais baixo de $91,00.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Starbucks é de $114,25.

Fonte: TipRanks, 7 de fevereiro de 2023

Um exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Starbucks

Um exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Starbucks pode ser o seguinte:

Compre a ação num intervalo acima do máximo após lucros em $112,00.

Aponte para o preço-alvo mais alto dos analistas em $ 138,00.

Mantenha o seu risco baixo com um máximo de 5% da sua conta total.

Período = 1 - 6 meses

Se comprar 10 ações da Starbucks:

Se a meta for atingida = $260,00 de lucro potencial ($138,00 - $112,00 * 10 ações).



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando o quanto um possível ressurgimento da Covid numa região pode causar impacto nas vendas, o medo de uma recessão e uma possível desaceleração do consumo.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre o quanto pode perder numa operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Admirals Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 por ação. Isto significa que a compra de 10 ações da Starbucks resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações) pela execução de uma para cada lado lado.

Há uma taxa mínima de transação baixa de $1. Portanto, a ideia de trading do exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no geral.

Como comprar ações da Starbucks em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a Starbucks com uma comissão baixa de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader. Clique em Operar numa das suas contas ativas ou de demonstração para abrir a plataforma web. Pesquise a sua ação na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico. Use o recurso de trading a um clique ou clique com o botão direito do rato e abra um pedido de trading para inserir o tamanho da sua operação, stop loss e take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Clique no banner abaixo para operar ações da Starbucks ainda hoje. ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Starbucks pode seguir outra direção?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade do preço das ações da Starbucks cair, então também pode operar a descoberto numa conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite que especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar longe e curto para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como Operar CFDs.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: