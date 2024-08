PBoC mantém Taxas de Juros Inalteradas; Pesquisa da Reuters prevê 3 cortes na taxa da Fed em 2024

Agosto 21, 2024

O Banco Popular da China (PBoC) manteve as suas taxas de referência inalteradas, conforme era esperado após a reunião do conselho de manhã. Nos EUA, o Goldman Sachs reduziu a previsão de recessão para 20%, de 25%.

Noutras notícias, o petróleo Brent caiu 0,5% esta manhã para um mínimo de quase duas semanas a $77,29 por barril, enquanto os investidores esperam sucesso nas negociações de paz no Médio Oriente.

Decisão sobre a Taxa de Juro do PBoC

O PBoC manteve as taxas de juro de referência inalteradas na terça-feira, de acordo com as expectativas do mercado. Alguns analistas esperam uma redução de 25 pontos base na reserva obrigatória (RRR) no terceiro trimestre de 2024, seguida por uma nova redução de 10 pontos base na taxa de política no quarto trimestre de 2024.

Os economistas do Goldman Sachs (GS) observaram que “a política fiscal expansionista, juntamente com outros apoios, incluindo o alívio contínuo da política monetária, é necessária para conter o enfraquecimento adicional da demanda doméstica e garantir que o crescimento do PIB real se mantenha próximo dos 5% ano a ano no segundo semestre deste ano. Acreditamos que a meta de crescimento é importante para as autoridades e as comunicações recentes de política indicaram isso.”

Relatório do Índice de Preços ao Consumidor do Canadá - Julho 2024

O Banco do Canadá (BoC) e a Statistics Canada devem divulgar os relatórios de inflação CPI de Julho de 2024 mais tarde no dia. Espera-se que o CPI canadense seja de 2,5% em termos anualizados, abaixo dos 2,7% de Junho. O valor mensal é previsto em 0,4%, subindo dos -0,1% de Junho.

Comentando sobre os próximos relatórios de inflação CPI, os analistas da RBC Economics disseram: “Na terça-feira, esperamos que o crescimento anual dos preços tanto para o índice geral quanto para o excluindo alimentos e energia se mantenha estável em 2,7% e 2,9%, respetivamente, em Julho. Acreditamos que o BoC reduzirá as taxas em 25 pontos base em cada uma das reuniões futuras em Setembro e Outubro.”

Pesquisa da Reuters Indica Cortes de 75 Pontos Base na Taxa Federal Até o Fim de 2024

O banco central dos EUA poderá cortar a taxa dos fundos federais em 25 pontos base em Setembro, Novembro e Dezembro, levando a faixa para 4,50%-4,75% até o final de 2024, de acordo com mais da metade dos economistas consultados pela Reuters. No mês passado, uma pesquisa semelhante publicada pela Reuters previa um corte a menos.

Os analistas do Barclays, comentando os resultados da pesquisa, observaram que “a base para os cortes que temos é principalmente porque a inflação está a diminuir. Não é tanto que a atividade esteja a abrandar ... Vemos uma economia bastante resiliente que está a crescer perto da tendência e, com isso, acreditamos que a inflação só diminuirá gradualmente.” O mercado de trabalho dos EUA tem mostrado sinais de enfraquecimento nas últimas semanas, antecipando a possibilidade de um ajuste de política pelo Fed.

Goldman Sachs Reduz Probabilidade de Recessão nos EUA

Os analistas do Goldman Sachs parecem estar mais confiantes de que a economia dos EUA evitará a recessão. Numa nota aos investidores, economistas da GS sugeriram que agora há uma probabilidade de 20% de os EUA entrarem em recessão, 5% abaixo da sua última previsão no início de Agosto, citando novos dados provenientes do setor laboral.

“Uma expansão contínua faria com que os EUA se parecessem mais com outras economias do G10, onde a regra de Sahm tem se mantido por menos de 70% do tempo,” foi observado no relatório. Economistas da GS disseram que esperam um corte de 25 pontos base pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) após a reunião de Setembro, acrescentando que um relatório de empregos de Agosto pior do que o esperado poderia desencadear um corte de 50 pontos base.

