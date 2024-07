Qual a previsão para preços do ouro na segunda metade de 2024?

Julho 18, 2024 09:05

Os preços do ouro provavelmente nunca deixarão de ser um tema de conversa entre os traders, pois consideram o metal precioso um ativo de "refúgio seguro". Como os bancos centrais foram bastante cautelosos ao cortar as taxas de juros na primeira metade de 2024, os preços do ouro ganharam terreno à medida que investidores e traders se esforçam para diversificar seus portfólios.

Neste artigo, você poderá aprender informações valiosas e previsões sobre o ouro que podem ajudar você a navegar no mundo do trading de ouro.

O que está acontecendo com o ouro?

2024 tem sido um bom ano para o ouro até agora, pois os preços do metal precioso subiram 15% e permanecem próximos dos máximos históricos. Conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, bem como compras de ouro por vários bancos centrais em todo o mundo, desempenharam um papel na alta dos preços do ouro. O metal precioso viu seu terceiro trimestre consecutivo de valorização, registrando uma trajetória ascendente como a observada durante a era da pandemia de Covid-19.

Uma pesquisa do World Gold Council, publicada em 18 de junho de 2024, afirmou que “29% dos bancos centrais inquiridos pretendem aumentar suas reservas de ouro nos próximos doze meses, o nível mais alto que observamos desde que iniciamos esta pesquisa em 2018. As compras planejadas são principalmente motivadas pelo desejo de reequilibrar para um nível estratégico mais preferido de reservas de ouro, produção doméstica de ouro e preocupações com o mercado financeiro, incluindo maiores riscos de crise e inflação crescente.”

Pesquisa da UBS mostra vontade de mais exposição ao ouro

A pesquisa da UBS Asset Management com 40 dos principais bancos centrais mostrou que, entre os inquiridos, 24% aumentaram sua exposição ao ouro no ano passado e 30% planejam fazê-lo no próximo ano, embora também planejem investir mais em obrigações.

Os economistas da UBS Asset Management notaram que "a recente decisão política de usar os lucros dos ativos congelados dos bancos centrais da Rússia para financiar a Ucrânia aumenta ainda mais o risco de que as reservas cambiais deixem de ser vistas como um refúgio seguro para os bancos centrais. O ouro, um ativo detido pelos bancos centrais principalmente por razões históricas ligadas ao tempo em que era um pilar do sistema financeiro global, corre o risco de ser ressuscitado pelas tendências geopolíticas em curso,” acrescentaram.

ING diz que previsões de cortes de taxas impulsionam o ouro

Os economistas do ING sugerem que as expectativas de cortes de taxas implementados pela Reserva Federal dos EUA impulsionam os preços do ouro. Em um relatório publicado em 8 de julho, os analistas de metais do banco holandês disseram: “O otimismo sobre os cortes de juros nos EUA, à medida que mais dados econômicos apoiam o caso de uma mudança da Reserva Federal, também sustentou a perspectiva para o ouro este ano. Custos de empréstimo mais baixos geralmente são favoráveis ao ouro, que não rende juros.

O relatório também observa que “a guerra na Ucrânia e no Oriente Médio e as tensões entre os EUA e a China sugerem que a procura por refúgio seguro continuará a sustentar os preços do ouro no curto a médio prazo. A eleição presidencial dos EUA em novembro e o tão aguardado corte de taxas pela Reserva Federal dos EUA também continuarão a adicionar ao impulso ascendente do ouro até o final do ano, na nossa opinião. Vemos o ouro a ter uma média de $2.300 no terceiro trimestre e os preços a atingirem o pico no quarto trimestre a $2.350/oz, fazendo uma média anual de $2.255/oz.”

TDS: Interesse no ouro revitalizado

Os analistas do mercado de metais do TDS disseram que o aumento das probabilidades de um corte de taxa em setembro pela Fed apoia os preços do ouro. Na sua nota aos investidores lançada em 11 de julho, eles observam: “Dados de inflação abaixo do esperado estão a compor o rali dos metais preciosos após dados de emprego mais fracos já terem reforçado as expectativas de um início do ciclo de cortes pela Reserva Federal (Fed) em setembro. Nesse sentido, um grupo macroeconômico importante que tem estado à margem até agora tem cada vez mais probabilidade de voltar a ter interesse no ouro.”

O relatório do TDS também se refere ao crescente número de novas posições abertas em ETFs, dizendo que “de fato, as primeiras evidências de renovado interesse estão a começar a aparecer à medida que as posições em ETFs continuam a aumentar em julho, depois de junho ter registrado o primeiro aumento mensal desde maio de 2023. Além disso, embora as reservas de ouro da China tenham permanecido estáveis pelo segundo mês consecutivo, os principais traders na Shanghai Futures Exchange (SHFE) adicionaram de volta às suas posições líquidas, destacando que a procura asiática deverá permanecer forte.”

ABN AMRO cauteloso com os preços do ouro

O ABN AMRO, o terceiro maior banco dos Países Baixos, diz que os investidores devem ser cautelosos em relação aos preços do metal precioso, acrescentando que o ouro parece ter perdido algum do seu impulso.

“Os preços do ouro este ano foram apoiados por: investidores comprando o metal amarelo nos mercados de futuros e de outras formas; bancos centrais formando reservas de ouro; quadro técnico. O rali perdeu impulso desde o máximo de $2.450, estabelecido em 20 de maio de 2024,” é notado no relatório do banco holandês.

Os economistas do banco preveem que os preços do ouro cheguem a $2.000 por onça até o final do ano, observando: “Permanecemos cautelosos quanto à perspectiva para os preços do ouro: a tendência nos preços do ouro é positiva, mas o impulso está diminuindo; é incomum que os preços do ouro tenham relações positivas com o dólar dos EUA e rendimentos reais de 5 e 10 anos dos EUA; não há escassez de ouro físico.”

