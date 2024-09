RBA mantém taxas de juros; Ueda do BoJ afirma que futuro aumento de juros dependem da inflação

Setembro 25, 2024 00:55

O Banco Central da Austrália (RBA) manteve suas taxas de juros inalteradas, continuando com sua política monetária restritiva, em contraste com a campanha de afrouxamento monetário do Federal Reserve dos EUA, que começou na semana passada.

A libra esterlina atingiu um valor máximo de dois anos em relação ao euro na segunda-feira, após pesquisas PMI mostrarem que a economia do Reino Unido superou a da zona do euro neste mês. Na zona do euro, os dados mostraram que a atividade econômica desacelerou em setembro, levantando dúvidas sobre a capacidade do Banco Central Europeu (BCE) de manter as taxas inalteradas após a reunião de outubro.

Decisão de Taxa de Juros do RBA

Na Austrália, o RBA decidiu manter os custos de empréstimo inalterados após a reunião do conselho de governança. O dólar australiano subiu 0,4% em relação ao dólar americano na manhã de terça-feira, atingindo um recorde no ano, à medida que o banco central australiano anunciou a manutenção das taxas em um patamar que não se via há 12 anos.

Em seu comunicado pós-reunião, os formuladores de políticas do RBA prometeram manter a política monetária restritiva até que a inflação atinja os níveis desejados. “Embora a inflação geral deva cair por um tempo, a inflação subjacente é mais indicativa do impulso inflacionário, e ela permanece muito alta. Os dados desde então reforçaram a necessidade de permanecer vigilante em relação aos riscos de alta da inflação, e o Conselho não descarta nenhuma possibilidade,” foi destacado no comunicado do RBA.

A chefe do banco central, Michele Bullock, afirmou que as taxas permanecerão inalteradas por enquanto e sugeriu que “o progresso na inflação subjacente provavelmente permaneceu lento no terceiro trimestre.” Bullock expressou a opinião de que o conselho não vê cortes de taxas no curto prazo e acrescentou que os formuladores de políticas estão “preparados para responder em qualquer direção, dependendo dos dados.”

Ueda, do BoJ, Diz que Aumentos de Taxa Dependerão dos Relatórios de Inflação

No Japão, o governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, sugeriu que o banco central não tem pressa para aumentar as taxas de juros. Ueda observou que “devemos conduzir a política de maneira oportuna e apropriada, sem ter nenhum cronograma pré-definido em mente, levando em consideração várias incertezas. Precisamos analisar cuidadosamente os movimentos do mercado e os desenvolvimentos econômicos externos ao definir a política monetária. Podemos nos dar ao luxo de dedicar tempo a isso.” Como resultado, o iene japonês caiu em relação ao dólar americano na manhã de terça-feira.

Economia da Zona do Euro Cai em Setembro

Dados publicados pela S&P Global e pelo Hamburg Commercial Bank (HCOB) mostraram que a atividade econômica na zona do euro caiu em setembro. Mais especificamente, o PMI da Indústria do bloco europeu caiu para 44,8 em relação aos 45,8 de agosto, enquanto o PMI de Serviços recuou para 50,5. No total, o PMI Composto caiu de 51,0 em agosto para 48,9 em setembro.

Analistas de mercado disseram ao The Guardian que “os números da zona do euro não são animadores, e estão fornecendo alguma validação àqueles no BCE que pedem um ritmo mais rápido de cortes de taxa para aliviar a desaceleração da atividade. A recuperação econômica que vimos no primeiro semestre do ano se dissipou completamente, e o retorno à contração atesta que a política do BCE provavelmente está mais restritiva do que o necessário. A previsão para um corte de taxa em outubro está aumentando e, sem uma estabilização na perspectiva de crescimento, haverá convergência para o caminho mais dovish do Fed - especialmente diante de sinais crescentes de demissões no setor manufatureiro. Isso não é um bom cenário para o euro.”

Kashkari, do Fed, Apoia Corte de 50 Pontos Base na Taxa

Neel Kashkari, membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e chefe do Federal Reserve Bank de Minneapolis, apoiou o corte de 50 pontos base na taxa de juros da semana passada, observando que “fizemos progressos substanciais para reduzir a inflação em direção à nossa meta de 2% e o mercado de trabalho enfraqueceu, o equilíbrio dos riscos mudou de inflação mais alta para o risco de um enfraquecimento adicional do mercado de trabalho, justificando uma taxa de fundos federais mais baixa.”

Kashkari, que foi um dos membros do FOMC que votou a favor do corte, disse que há poucas evidências de que forças recessivas estejam se formando ou que a inflação possa surpreender para cima.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo aconselhamento de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para qualquer transação em instrumentos financeiros. Note que tais análises de mercado não são um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve buscar o aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.