Notícias de Trading para Iniciantes: Relação entre Spreads de Forex e notícias

Agosto 30, 2022 11:49

Neste artigo, aprenderá sobre a relação entre spreads de Forex e notícias de trading, incluindo:

O que são spreads de Forex?

O que são notícias de trading?

O que é o preço?

Notícias de trading esperadas vs inesperadas

O impacto da volatilidade das notícias de trading nos spreads

O que são Spreads Forex?

Os spreads de moeda são a diferença entre os preços de compra e venda na operação Forex. Estes flutuam com base na procura, oferta e spread cobrado pelo prestador de serviços financeiros.

O volume de trading é igual à procura e aumenta ou diminui o preço de um instrumento. As ordens recebidas pela contraparte são equivalentes à oferta. Não vamos aprofundar nos spreads de Forex neste artigo, mas se estiver interessado em aprender mais sobre estes, pode ler mais aqui.

O que são notícias de trading?

As notícias de trading são definidas como os muitos lançamentos económicos diários de estudos estatísticos publicados por agências governamentais, como o Bureau of Economic Analysis dos Estados Unidos e empresas privadas de pesquisa económica, como a S&P Global. Os resultados das suas investigações são divulgados em declarações públicas que têm impacto nos mercados de trading e desencadeiam a compra ou venda de instrumentos monetários. Os media rapidamente divulgaram os números atualizados da investigação.

Alguns exemplos de notícias de trading são declarações do banco central, resultados e projeções de crescimento económico, gastos do consumidor, taxas de inflação e taxas de desemprego. Poderá encontrar mais exemplos de notícias de trading no Calendário Forex da Admiral Markets.

O que é a fixação de preço?

Na auto-estrada financeira da Internet, a informação viaja muito rápido. Na verdade, esta viaja tão rápido que um comunicado de notícias de trading pode desencadear uma reação quase imediata nos mercados Forex.

Os traders de todo o mundo são rápidos em avaliar as informações económicas nas notícias e tendem a reagir a quaisquer resultados inesperados. Quando realizada em grande escala, a avaliação torna-se uma tendência de par de moedas. As tendências podem assumir a forma de tendências de baixa (queda) ou de alta (subida) que são exibidas no software de modelagem de mercado usado na análise técnica.

Notícias de trading esperadas vs inesperadas

As expectativas sobre os resultados de um acontecimento de trading geralmente são definidas pelo consenso do mercado. Todos os consensos de mercado são formados por analistas financeiros e divulgados pelos media financeiros.

São os traders que acompanham de perto estes meios de comunicação. Quando os Estados Unidos divulgam os seus últimos resultados trimestrais de crescimento económico, por exemplo, o evento é precedido por uma série de consensos de mercado. O consenso pode ser surpreendentemente preciso: isto ocorre porque não é uma adivinha, mas é baseado em previsões oficiais de crescimento, desempenho passado e tendências relacionadas em setores económicos. Observe que qualquer consenso de mercado antecipa um evento futuro e deve ser considerado apenas como opinião de especialistas, não como fato atual.

Impacto da volatilidade das notícias de trading nos Spreads

As notícias de trading influenciam os spreads quando desencadeiam volatilidade nos mercados de câmbio. A volatilidade pode acelerar qualquer tendência e causar picos acentuados nos preços dos ativos, portanto, os traders experientes sabem definir um stop loss ao tomar uma posição num par de moedas.

Os spreads podem ser ampliados ou reduzidos dependendo das circunstâncias. Um rápido aumento na volatilidade pode aumentar os spreads, pois as contrapartes, como bancos e outras instituições na cadeia de pedidos, tornam-se mais avessas ao risco nas suas estratégias de licitação. Isto pode levar a volumes de trading reduzidos em alguns cenários, como eventos de 'cisne negro'.

Embora a volatilidade mais arriscada seja caracterizada por altos ou baixos mais acentuados que pressionam os movimentos dos preços dos ativos, sempre há algum nível de mudança nos mercados. Movimentos saudáveis ​​de preços são caracterizados por alguma volatilidade, o que significa um interesse de compra ou venda com base em razões fundamentais válidas. Durante esses períodos, os spreads podem diminuir à medida que a confiança nos mercados aumenta.

Em suma, aconselhamos em considerar a relação entre as notícias de trading e os spreads de Forex. Levar em consideração a possibilidade de ampliação ou redução dos spreads será a chave para a sua estratégia de gestão de risco.

Negoceie nos mercados com confiança Recursos educativos exclusivos para todos os traders SABER MAIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para negociar instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável de qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para assegurar que compreende os riscos.