Foco em relatório NFP e venda de obrigações do tesouro

Outubro 05, 2023 01:03

Enquanto os economistas se concentram no próximo relatório sobre as NFP dos EUA, que será divulgado na sexta-feira, outro relatório sobre o emprego vindo dos EUA desencadeou uma liquidação de obrigações do tesouro nos mercados. O relatório JOLTS publicado ontem mostrou que as vagas de emprego em Agosto foram muito superiores às previstas, indicando uma economia que não arrefeceu apesar da política monetária restritiva da Reserva Federal (Fed).

Os receios dos investidores de que a Fed subisse durante mais tempo no que diz respeito às taxas de juro forçaram-nos a vender obrigações governamentais. Como resultado, o rendimento das obrigações do tesouro dos EUA a 30 anos atingiu um máximo dos últimos 16 anos, enquanto a taxa de juro das obrigações do tesouro do Reino Unido a 30 anos atingiu 5% pela primeira vez nos últimos 25 anos.

NFP dos EUA em setembro de 2023

Os dados das NFP dos EUA para setembro de 2023 serão publicados pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) na sexta-feira. Analistas de mercado consultados pela Dow Jones esperam que o relatório mostre um aumento de 170 000. Contudo, deve notar-se que os números do NFP tendem por vezes a surpreender os economistas, uma vez que não estão em linha com as previsões.

O Departamento do Trabalho dos EUA publicou a sua Pesquisa Mensal sobre Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho na terça-feira. O relatório disse que as vagas de emprego totalizaram 9,61 milhões em agosto, um salto de quase 700 mil em relação a julho e bem acima da estimativa do Dow Jones de 8,8 milhões. o aumento não era esperado, uma vez que as vagas de emprego vinham diminuindo nos últimos meses, mostrando o efeito da política monetária rigorosa implementada pela Fed.

RBNZ mantém as taxas de juro inalteradas

O banco central da Nova Zelândia manteve os custos dos seus empréstimos sob controle, como os economistas esperavam. A declaração pós-reunião dizia que “o comité concordou que as taxas de juro poderão ter de permanecer num nível restritivo durante um período de tempo mais sustentado. Espera-se ainda que a inflação diminua para dentro da faixa-alvo até o segundo semestre de 2024.”

O conselho de administração do RBNZ observou que “é necessário um período prolongado de atividade moderada para reduzir a pressão inflacionária. Existe um risco de curto prazo de que a atividade e a inflação não desacelerem tanto quanto necessário.” Como resultado da decisão do RBNZ sobre as taxas de juro, o dólar da Nova Zelândia caiu para o mínimo de 3 semanas em relação ao dólar americano.

O iene japonês foi apoiado?

O Ministro das Finanças japonês, Shunichi Suzuki, recusou-se a comentar se Tóquio interveio para apoiar o iene japonês, acrescentando que “estamos prontos para tomar as medidas necessárias contra a volatilidade excessiva, sem descartar quaisquer opções”.

O iene japonês caiu em relação ao dólar americano para o nível mais baixo registado num ano, antes de se fortalecer na noite passada, com analistas de mercado a suspeitar que o Ministério das Finanças interveio para controlar a situação. O iene perdeu 12% do seu valor em 2023.

