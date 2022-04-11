Опасения относительно ВВП, инфляция, агрессивная политика центральных банков

Апрель 12, 2022 02:25

Инфляция, опасения по поводу ВВП и жесткая политика центральных банков одних из крупнейших экономик мира окажут значительное влияние на настроения инвесторов во втором квартале.

Инфляция

Акции, сырьевые товары, потребительские товары и финансовый сектор прямо или косвенно подвержены инфляционному давлению на товарных рынках.

В первом квартале инфляция оказала давление на цены на сырьевые товары, такие как сырая нефть и природный газ, способствуя их росту, частично в связи с конфликтом в Украине и частично из-за остаточных эффектов пандемии COVID-19. В будущем более высокие затраты могут привести к снижению нормы прибыли публичных компаний в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что может повлиять на их коэффициент цены к прибыли.

Это может особенно сказаться на международных экспортерах товаров, которые теперь несут более высокие транспортные расходы, а также на промышленных компаниях, сильно зависящих от сырой нефти.

13 апреля Великобритания опубликует последние данные по инфляции за март. Это может оказать позитивное или негативное влияние на курс фунта стерлингов – в зависимости от того, какими будут результаты по сравнению с предыдущим показателем в 6,4% в феврале.

Агрессивная денежно-кредитная политика

Что касается макроэкономических событий, то центральные банки США, Великобритании и совсем недавно Австралии заняли более жесткую позицию. США столкнулись с самым высоким уровнем инфляции и проводят наиболее агрессивную политику, принимая меры по ее снижению до нормального целевого уровня в 2%.

Следующий отчет об индексе потребительских цен (CPI) в США выйдет 12 апреля, и его результаты могут повлиять на валютные пары с долларом США. Рынки ожидают, что инфляция в США в марте составит от шести до восьми процентов в годовом исчислении. Если результаты окажутся ниже или превысят ожидаемые, возможна повышенная волатильность доллара США и цен на золото.

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Проблемы роста

Вопрос, который волнует инвесторов, заключается в том, растет ли мировая экономика и восстанавливается ли она после спада, вызванного пандемией COVID-19, или нет. Все неоднозначно.

Опубликованные недавно результаты ВВП Великобритании за февраль разочаровали трейдеров: рост показателя составил 0,1% по сравнению с 0,8% в январе. Если эта тенденция сохранится, вероятность наступления стагфляции - периода медленного роста и высокой инфляции - возрастет. Это повлечет за собой препятствия в кредитовании домашних хозяйств и корпораций из-за повышений процентной ставки Банком Англии. Банк Англии может приостановить агрессивную политики, если примет решение рассмотреть перспективу более медленного экономического роста, и окажется в затруднительном положении, когда ему придется контролировать инфляцию во время восстановления экономики.

Всемирный банк считает, что конфликт в Украине означает сокращение ВВП на 45% в Украине и на 11,2% в России, что означает дополнительное давление на мировой ВВП на фоне рисков пандемии COVID-19. Учитывая, что Китай является главным торговым партнером России, существует риск, что азиатский гигант также пострадает в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Рабочие места — основная надежда

Рост числа рабочих мест является основной надеждой для как для органов, определяющих денежно-кредитную политику, так и для инвесторов.

Достаточно сильный рост рабочих мест мог бы частично компенсировать негативные последствия инфляции и поддержать доверие инвесторов, но любые признаки слабости в этой области подорвут настроения на рынках.

Согласно опросам, последние показатели занятости в США и Великобритании устойчивы, а в Еврозоне наблюдается их рост. На горизонте сгущаются тучи в том смысле, что конфликт в Европе может негативно сказаться на настроениях инвесторов и сократить доступные ресурсы для создания новых рабочих мест.

Главные торговые новости

Основные торговые новости, за которыми стоит следить на этой неделе, включают в себя:

Индекс потребительски цен в США,12 апреля

Гармонизированный индекс потребительских цен Германии,12 апреля

Уровень безработицы от МОТ,12 апреля

Выступление председателя Банка Японии Куроды, 13 апреля

Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, 13 апреля

Промышленное производство США от ФРС за март, 15 апреля

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