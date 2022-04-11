Опасения относительно ВВП, инфляция, агрессивная политика центральных банков
Инфляция, опасения по поводу ВВП и жесткая политика центральных банков одних из крупнейших экономик мира окажут значительное влияние на настроения инвесторов во втором квартале.
Инфляция
Акции, сырьевые товары, потребительские товары и финансовый сектор прямо или косвенно подвержены инфляционному давлению на товарных рынках.
В первом квартале инфляция оказала давление на цены на сырьевые товары, такие как сырая нефть и природный газ, способствуя их росту, частично в связи с конфликтом в Украине и частично из-за остаточных эффектов пандемии COVID-19. В будущем более высокие затраты могут привести к снижению нормы прибыли публичных компаний в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что может повлиять на их коэффициент цены к прибыли.
Это может особенно сказаться на международных экспортерах товаров, которые теперь несут более высокие транспортные расходы, а также на промышленных компаниях, сильно зависящих от сырой нефти.
13 апреля Великобритания опубликует последние данные по инфляции за март. Это может оказать позитивное или негативное влияние на курс фунта стерлингов – в зависимости от того, какими будут результаты по сравнению с предыдущим показателем в 6,4% в феврале.
Агрессивная денежно-кредитная политика
Что касается макроэкономических событий, то центральные банки США, Великобритании и совсем недавно Австралии заняли более жесткую позицию. США столкнулись с самым высоким уровнем инфляции и проводят наиболее агрессивную политику, принимая меры по ее снижению до нормального целевого уровня в 2%.
Следующий отчет об индексе потребительских цен (CPI) в США выйдет 12 апреля, и его результаты могут повлиять на валютные пары с долларом США. Рынки ожидают, что инфляция в США в марте составит от шести до восьми процентов в годовом исчислении. Если результаты окажутся ниже или превысят ожидаемые, возможна повышенная волатильность доллара США и цен на золото.
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Проблемы роста
Вопрос, который волнует инвесторов, заключается в том, растет ли мировая экономика и восстанавливается ли она после спада, вызванного пандемией COVID-19, или нет. Все неоднозначно.
Опубликованные недавно результаты ВВП Великобритании за февраль разочаровали трейдеров: рост показателя составил 0,1% по сравнению с 0,8% в январе. Если эта тенденция сохранится, вероятность наступления стагфляции - периода медленного роста и высокой инфляции - возрастет. Это повлечет за собой препятствия в кредитовании домашних хозяйств и корпораций из-за повышений процентной ставки Банком Англии. Банк Англии может приостановить агрессивную политики, если примет решение рассмотреть перспективу более медленного экономического роста, и окажется в затруднительном положении, когда ему придется контролировать инфляцию во время восстановления экономики.
Всемирный банк считает, что конфликт в Украине означает сокращение ВВП на 45% в Украине и на 11,2% в России, что означает дополнительное давление на мировой ВВП на фоне рисков пандемии COVID-19. Учитывая, что Китай является главным торговым партнером России, существует риск, что азиатский гигант также пострадает в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Рабочие места — основная надежда
Рост числа рабочих мест является основной надеждой для как для органов, определяющих денежно-кредитную политику, так и для инвесторов.
Достаточно сильный рост рабочих мест мог бы частично компенсировать негативные последствия инфляции и поддержать доверие инвесторов, но любые признаки слабости в этой области подорвут настроения на рынках.
Согласно опросам, последние показатели занятости в США и Великобритании устойчивы, а в Еврозоне наблюдается их рост. На горизонте сгущаются тучи в том смысле, что конфликт в Европе может негативно сказаться на настроениях инвесторов и сократить доступные ресурсы для создания новых рабочих мест.
Главные торговые новости
Основные торговые новости, за которыми стоит следить на этой неделе, включают в себя:
- Индекс потребительски цен в США,12 апреля
- Гармонизированный индекс потребительских цен Германии,12 апреля
- Уровень безработицы от МОТ,12 апреля
- Выступление председателя Банка Японии Куроды, 13 апреля
- Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, 13 апреля
- Промышленное производство США от ФРС за март, 15 апреля
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