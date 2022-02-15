Нефть растет, пока акции падают на фоне роста напряженности в Европе
В понедельник, когда Белый дом заявил, что российское вторжение в Украину может начаться в любое время, напряженность в Восточной Европе выросла.
Многие страны советуют своим гражданам покинуть Украину, а вчера США объявили о своем намерении перенести выполнение оставшихся операций своего посольства из столицы Киева во Львов.
В ответ на сохраняющуюся неопределенность цены на сырую нефть выросли еще выше, и фьючерсы на нефть марки Brent, по-видимому, приближаются к отметке 100 долларов за баррель.
С другой стороны, большая часть акций завершила вчерашнюю торговую сессию в минусе, при этом большинство основных мировых фондовых индексов также подешевели. Европейские индексы пострадали сильнее всего: FTSE 100, DAX 40 и IBEX 35 упали на 1,69%, 2,02% и 2,55% соответственно.
Тем не менее, компания Tesla не поддалась общей тенденции. В понедельник она оказалась одной из лучших компаний в составе S&P 500: ее акции подорожали на 1,83% и продолжили рост после закрытия основной торговой сессии.
Вчерашний рост оказался возможен, несмотря на отчеты Китайской ассоциации легковых автомобилей, свидетельствующие о том, что Tesla продала 59 845 автомобилей китайского производства в январе по сравнению с 70 847 в предыдущем месяце (падение более чем на 15%).
Тем не менее, рынок положительно отреагировал на то, что аналитик инвестиционного банка Piper Sandler Александр Э. Поттер повысил целевую цену для акций производителя электромобилей с 1300 до 1350 долларов. Это более чем на 50% выше вчерашней цены закрытия в $875,76.
Поттер считает, что Tesla поставит в общей сложности 1,58 млн электромобилей в 2022 году, что на 69% больше, чем в прошлом году. Если эти прогнозы окажутся точными, то 2022 год станет еще одним успешным годом для Tesla.
Тем не менее, продолжающийся кризис микросхем и проблемы в цепочке поставок остаются потенциальными препятствиями для производительности Tesla на ближайшее будущее.
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