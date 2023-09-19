Отчет об ИПЦ Великобритании повлияет на решение Банка Англии по ставке

Сентябрь 20, 2023 02:48

На этой неделе будет много финансовых новостей: несколько центральных банков объявят о своих решениях по процентным ставкам, при этом Федеральная резервная система (ФРС) привлечет большего всего внимания. В начале недели экономисты сосредоточились на отчете по инфляции в Великобритании и решении Народного банка Китая (НБК) по процентной ставке.

Комментируя недавнее повышение цен на нефть, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил, что ОПЕК нацелена на снижение волатильности энергетических рынков, а не цен. Он также отметил, что «мир может перейти от одного энергетического кризиса к другому, если цепочки поставок важнейших полезных ископаемых не будут налажены».

Протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) показал, что его правление считает, что инфляция все еще слишком высока, и подтвердил, что может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Отчет об инфляции в Великобритании за август

Отчет по индексу потребительских цен Великобритании привлечет внимание инвесторов, поскольку экономика страны находится на пороге рецессии. Экономисты предполагают, что инфляция может вырасти до 7,1% в годовом исчислении и 0,7% в месячном исчислении. Ранее в этом году общий уровень инфляции достиг двузначных цифр, что вынудило потребителей пересмотреть свои бюджеты, чтобы покрыть свои потребности. Банк Англии также попытался снизить инфляционное давление за счет повышения процентных ставок.

В своем отчете Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) заявил, что показатели инфляции остаются слишком высокими. Аналитики CEBR пишут: «Базовая инфляция и инфляция а сфере услуг пока не движутся в правильном направлении, что говорит о том, что давление на заработную плату все еще вызывает рост цен. Недавний скачок мировых цен на нефть должен стать предупреждением: любой потенциальный новый экзогенный шок может быстро изменить картину и вновь разжечь инфляцию».

Отчет по инфляции потребительских цен в Канаде за август

Сегодня Банк Канады и Статистическая служба Канады опубликуют свои отчеты по ИПЦ за август. Оба отчета, по прогнозам, покажут рост общей инфляции, при этом экономисты ожидают, что предложенный Банком Канады показатель составит 3,8% в годовом исчислении. Правление Банка Канады отметило, что инфляция по-прежнему слишком высока и составляет 3,3%, а динамика снижения потребительских цен не удовлетворительна. Глава Банка Канады заявил, что ставки будут снижены, когда общая инфляция упадет до 2%.

Решение по процентной ставке в Китае

В среду Народный банк Китая (НБК) объявит свое решение по процентным ставкам. НБК, скорее всего, сохранит базовые ставки по кредитам (LPR): однолетняя LPR в настоящее время составляет 3,45%, а 5-летняя — 4,20%. Стоит напомнить, что в августе центральный банк Китая разочаровал рыночных аналитиков, повысив процентные ставки по кредитам меньше, чем ожидалось.

На прошлой неделе стоимость китайского юаня упала до 16-месячного минимума по отношению к доллару США. В своем ежеквартальном отчете о денежно-кредитной политике в августе центральный банк Китая пообещал «активно и последовательно реагировать» на девальвационное давление на юань. Следует отметить, что Китай обладает крупнейшими валютными резервами в мире, и некоторые экономисты предполагают, что Китай мог бы использовать их для поддержки своей национальной валюты.

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