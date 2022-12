ไอเดียเทรด: หากชะลอปรับดอกเบี้ย หุ้น Bank of America ยังน่าลงทุนอยู่ไหม ?

ธันวาคม 08, 2022 11:30

เมื่อคำนวณจากเงินฝากทั้งหมด จะถือได้ว่า Bank of America คือธนาคารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสหรัฐฯ แม้ว่านักลงทุนจะไม่พอใจกับผลการดำเนินการในช่วงนี้ของหุ้นธนาคาร แต่พอร์ต Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ก็มีหุ้นในธนาคารนี้คิดเป็นประมาณ 10%

แม้รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ล่าสุดจะออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ แต่ด้วยแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่อาจชะลอตัวลง จึงทำให้นักลงทุนอาจต้องพิจารณาการลงทุนในหุ้นธนาคารมากขึ้น

ไอเดียเทรดสัปดาห์นี้จึงขอนำท่านมาส่องรายละเอียดเพิ่มเติมในผลประกอบการล่าสุดของ Bank of America รวมทั้งสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ และกิจกรรมล่าสุดของ Hedge Fund กับหุ้น Bank of America ไปพร้อมกันที่นี่!

หุ้น Bank of America สัญลักษณ์ในบัญชี Trade.MT5 BAC ไอเดียเทรดประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2022 ระยะเวลาที่คาดหวัง 1 - 6 เดือน ราคาเข้าเทรด 39.00 ดอลลาร์ ราคา Take Profit 52.00 ดอลลาร์ การจัดสัดส่วนบนบัญชี Invest.MT5 สูงสุด 5% ความเสี่ยง สูง

การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยงสูงและคุณอาจสูญเสียมากกว่าความเสี่ยงในการซื้อขาย ไม่ควรลงทุนมากกว่าที่จะยอมเสียได้ เพราะการเทรดอาจมีทั้งกำไรและขาดทุน

จุดเด่นจุดด้อยของหุ้น Bank of America

จากรายงานผลประกอบการล่าสุดในไตรมาสที่ 3 ของ Bank of America แสดงให้เห็นว่า

รายรับ: 25.61 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 23.57 พันล้านดอลลาร์

กำไรต่อหุ้น: 0.81 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.77 ดอลลาร์ต่อหุ้น

สินเชื่อเติบโต 12% จากปีที่แล้ว

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 24% ในไตรมาสนี้

รายรับจากการซื้อขายตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 27% จากปีที่แล้ว

รายได้จากการซื้อขายตราสารทุนลดลง 4%

รายได้วาณิชธนกิจลดลง 46%

กล่าวได้ว่า ธนาคารหลายแห่งได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปีนี้ ทำให้ธนาคารสามารถสร้างกำไรได้จากการรับเงินฝากและปล่อยกู้ในรูปของเงินกู้ได้มากขึ้น และจนถึงตอนนี้ Bank of America ยังได้รับประโยชน์ ด้วยรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้

ทั้งนี้ Bank of America ถือเป็นธนาคารที่สามารถกระจายรายได้ได้เป็นอย่างดี จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์และการบริการผู้บริโภค แต่เนื่องจากกิจกรรมการควบรวมกิจการ (M&A) ได้ลดลง จากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น จึงทำให้รายได้ของแผนกวาณิชธนกิจลดลงถึง 46%

โดยในความเป็นจริง ธนาคารได้ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ในบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จึงอาจทำให้ธนาคารสามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ได้มากกว่า 400,000 รายในบริการบัญชีเงินฝาก และบริการด้านบัตรเครดิตใหม่มากกว่า 1.3 ล้านใบ

ทั้งนี้ เนื่องจากภาคการธนาคารจะได้รับผลกระทบจากการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่อ้างอิงจากถ้อยแถลงของ นาย Jerome Powell นักวิเคราะห์จึงหันไปให้ความสนใจกับธนาคารที่มีแหล่งรายได้ที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเอง

ความเคลื่อนไหวของ Hedge Fund กับ Bank of America

จากรายงานการยื่น 13F filing report ที่ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 462 กองทุน ได้แสดงให้เห็นว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มการถือครองหุ้นของ Bank of America 14.6 ล้านหุ้นในไตรมาสที่แล้ว

โดยมีแนวโน้มโดยรวมในไตรมาสต่อไตรมาสลดลงตั้งแต่ปี 2020 แต่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ก็เพิ่มสถานะมากขึ้นใน 2 ไตรมาสที่ผ่านมา

ที่มา: TipRanks , 6 ธันวาคม 2022

นักวิเคราะห์คาดการณ์หุ้น Bank of America อย่างไร ?

จากการเปิดเผยของนักวิเคราะห์จาก TipRanks ที่คาดการณ์หุ้น Bank of America ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันมีการจัดอันดับซื้อ 9, ถือ 4 และไม่แนะนำการขาย โดยระดับราคาสูงสุดสำหรับการคาดการณ์หุ้น Bank of America อยู่ที่ 52.00 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายราคาต่ำสุดที่ 28.00 ดอลลาร์



และในขณะที่เขียน หุ้น Bank of America มีราคาเฉลี่ยเป้าหมายที่ 40.42 ดอลลาร์

ที่มา: TipRanks , 6 ธันวาคม 2022

ส่องแนวคิดการเทรดหุ้น Bank of America

ตัวอย่างแนวคิดการซื้อขายหุ้นและราคาหุ้น Bank of America อาจเป็นดังนี้

ซื้อหุ้นเมื่อราคาสามารถยืนเหนือ 39.00 ดอลลาร์ ซึ่งอ้างอิงจากความผันผวนของราคา

เป้าหมายการทำกำไรอาจอยู่ราว 52.00 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์

รักษาความเสี่ยงให้น้อยที่สุดที่ 5% ของบัญชีทั้งหมด

ระยะเวลาถือครอง = 1 – 6 เดือน

หากซื้อหุ้น Bank of America 10 หุ้น

การบรรลุเป้าหมาย = 130.00 ดอลลาร์ กำไรที่อาจเกิดขึ้น ($52.00 - $39.00 * 10 หุ้น)

ทั้งนี้ ตลาดมีขึ้นและลงและราคาหุ้นจะไม่ขึ้นเป็นเส้นตรงและอาจลดลงได้อีกมากก่อนจะปรับตัวขึ้น ซึ่งในความเป็นจริง ราคาอาจจะลงไปอีกมากและอาจจะลงไปอีกมากก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นมา ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากราคาหุ้น Bank of America ที่ลดลงถึง 41%ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ดังนั้น อย่าลืมเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพื่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ควรทำความเข้าใจในข้อจำกัดในการสูญเสียหรือขาดทุน รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย

ด้วยบัญชี Admiral Markets Invest.MT5 คุณสามารถซื้อและขายหุ้นสหรัฐฯ ด้วยค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้นเพียง 0.02 ดอลลาร์ ต่อหุ้น ดังนั้น การซื้อหุ้น Bank of America 10 หุ้น จะมีค่าคอมมิชชั่นที่ 0.20 ดอลลาร์ ($0.02 * 10 หุ้น) สำหรับการดำเนินการธุรกรรมในแต่ละครั้ง

และด้วยค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมขั้นต่ำเพียง 1 ดอลลาร์ ดังนั้น ตัวอย่างแนวคิดการซื้อขายด้านบนจะมีค่าคอมมิชชั่นเพียง 1 ดอลลาร์เท่านั้น!

คุณจับจังหวะการเคลื่อนไหวของหุ้น Bank of America ได้หรือไม่?

การวิเคราะห์และแนวคิดในการซื้อขายทั้งหมดที่กล่าวในที่นี้ เป็นเพียงมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียน

หากคุณเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ราคาหุ้น Bank of America จะลดลง ก็สามารถเลือกเทรด short จากบัญชีเทรด CFD ของ Admiral Markets ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ยังมีบัญชี Trade.MT5 และ Trade.MT4 ที่จะช่วยให้คุณคาดเดาทิศทางของราคาหุ้นได้โดยใช้ CFD ดังนั้น คุณจึงสามารถเทรดระยะยาวและเทรดระยะสั้น เพื่อทำกำไรจากราคาหุ้นได้

ข้อมูลเกี่ยวกับบทความ/สื่อที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์:

