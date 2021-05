Fundamental Outlook - จีนเตรียมทุบ Commodity : 24 พ.ค. 21

พฤษภาคม 24, 2021 12:25

Elon ยังเชื่อมั่นใน Crypto

เปิดด้วยประเด็นสั้น ๆ กับเรื่อง Crypto ที่ราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจุดสูงสุดประมาณ 64,000 USD ต่อ 1 BTC มูลค่าหายไปกว่า 50% แล้ว แต่จังหวะนี้เองที่ Elon Musk ได้ออกมา "ทวิต" บอกว่า "The true battle is between fiat & crypto" มันเป็นการรบกันของเงินกระดาษและเงินคริปโต และเขาสนับสนุน Crypto แต่ดูเหมือนว่า นี่ยังไม่เพียงพอที่ทำให้ราคาจะสามารถ Rebound กลับขึ้นไปได้

จบรอบ Commodity!

ล่าสุด รายงานจาก Bloomberg ระบุว่า ทางการจีนกำลังเพ่งเล็งกลุ่มนักเก็งกำไร รวมถึงขบวนการปั่นข่าวที่ดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า เหตุผลสำคัญเพราะจีนเป็นผู้บริโภคสินค้ากลุ่ม Commodity รายใหญ่ที่สุดในโลก แนวโน้มขาขึ้นยาวนานของน้ำมัน, เหล็ก, ทองแดง ฯลฯ ทำให้จีนเสียเปรียบการค้า จากต้นทุนการนำเข้าที่สูง

คณะการปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) บอกว่า รัฐบาลจะไม่อดทนต่อการผูกขาดในตลาดฟิวเจอร์ส (การที่กลุ่มบุคคลหนึ่ง ๆ ตุนสัญญา ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์แพงขึ้นไปอีก) ซึ่งประเด็นนี้ Li Ye นักวิเคราะห์จาก Shenyin Wanguo Futures Co มองว่า มีโอกาสที่ทางการจีนจะเข้ามาแทรกแซงราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง

กราฟจาก Admirals MetaTrader 5, BRENT (น้ำมันดิบเบรนท์), Weekly - ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคตที่เชื่อถือได้

จากในบทวิเคราะห์ราคาทองแดง (Copper) ในคราวก่อน ยังมาสนับสนุนภาพรวมของตลาด Commodity ที่สะท้อนผ่าน "ตลาดพลังงาน" โดยราคาน้ำมันดิบ Brent มีการชะลอแรงอย่างชัดเจนมาราว ๆ 3 สัปดาห์ เมื่อเข้าใกล้แนวต้านที่ประมาณ 72 USD ซึ่งเป็นผลจาก Iran Nuclear Deal ที่ผ่านคลายลงมาก

Iran Nuclear Deal

โดยสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า "สหรัฐฯ และอิหร่านมีความคืบหน้าในการฟื้นข้อตกลงจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะราน ซึ่งอาจทำให้สหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน และทำให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาดโลกได้อีกครั้ง" ซึ่งนั้นหมายความว่า จะมี Supply จากประเทศอิหร่านเข้าสู่ตลาด และกดให้ราคาน้ำมันต่ำลงจากปริมาณสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

