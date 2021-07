หุ้น Airbus จะยังคงเป็นขาขึ้นต่อไปอีกได้หรือไม่?

กรกฎาคม 30, 2021 14:48

ราคาหุ้นใน Airbus อยู่ในระดับสูงในรายการเฝ้าดูของนักลงทุนในขณะนี้ หลังจากรายงานผลประกอบการบวกมาค่อนข้างเป็นบวก เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการ การส่งมอบ ฯลฯ ทำให้ภาพรวมของกระแสเงินสดดีขึ้นมาก

นอกจากนี้ ผู้ผลิตเครื่องบินสัญชาติยุโรปรายนี้ ยังประกาศว่าจะเปิดตัวเครื่องบินขนส่งสินค้ารุ่น A350 ในอีกไม่ช้า ซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินขนส่งสินค้านั้น เดิมทียังเป็นพื้นที่ที่ถูกครอบงำโดย "โบอิ้ง" คู่แข่งสำคัญของ Airbus

และเมื่องบการเงินยังออกมาดี แม้ราคาน้ำมันจะยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์จึงเพิ่มราคาเป้าหมายในช่วงครึ่งปีหลังขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตาม ในทางเทคนิค ราคากำลังถึงจุดพิจารณาที่สำคัญ

Source: Admirals MetaTrader 5, #AIR, Weekly - Data range: from Apr 13, 2014, to Jul 29, 2021, performed on Jul 29, 2021, at 8:30 pm GMT. Please note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ราคาหุ้น Airbus ดีดจากแนวรับทางเทคนิคที่แนวประมาณ 104.50 ซึ่งเป็นแนวพักตัวเก่าในปลายปี 2018

ราคาปัจจุบัน ถือว่าอยู่ในโซนแนวต้านขนาดใหญ่ที่มีฐานตั้งแต่ 115 ยาวขึ้นไปถึง 140 ที่เป็น High เก่า เหตุการณ์ไม่คาดฝันจึงเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แต่หากพิจารณา RSI ในกราฟ Weekly ถือว่ายังรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไว้ได้อยู่ ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวของราคา

