Báo Cáo Lạm Phát CPI Của Mỹ Chiếm Vị Trí Trung Tâm

Báo cáo lạm phát CPI của Mỹ sẽ là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư và nhà giao dịch vì họ kỳ vọng nó sẽ tiết lộ tác động của chính sách tiền tệ hạn chế của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chỉ số đô la Mỹ gần mức thấp hàng tháng vào sáng thứ Tư sau khi một số thành viên hội đồng Fed tỏ ra miễn cưỡng đề xuất khả năng tăng lãi suất vào tháng 11. Vào thứ Sáu, sẽ đến lượt Trung Quốc công bố dữ liệu lạm phát CPI trong bối cảnh lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Các nhà phân tích của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) viết trong báo cáo rằng nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 2,1% vào năm 2023 và 1,5% vào năm 2024 với cả hai con số đều cao hơn dự báo IMF công bố hồi tháng 7. Báo cáo tương tự cho rằng Ngân hàng Anh (BoE) sẽ cần giữ lãi suất cao cho đến năm 2024 khi Vương quốc Anh cố gắng chống lại con số lạm phát cao kết hợp với tăng trưởng kinh tế yếu kém.

Báo cáo lạm phát CPI tháng 9 của Mỹ

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) dự kiến ​​sẽ công bố dữ liệu lạm phát CPI của Hoa Kỳ trong tháng 9 vào thứ Năm. Số liệu của báo cáo dự kiến sẽ làm sáng tỏ các kế hoạch tương lai của Fed liên quan đến việc thắt chặt chính sách tiền tệ vì lạm phát toàn phần và lạm phát cơ bản là những chỉ số quan trọng phản ánh tình trạng của nền kinh tế.

Các nhà kinh tế dự báo lạm phát chung sẽ ở mức 3,6% hàng năm và 0,3% hàng tháng, cả hai con số đều thấp hơn số liệu của tháng 8. Một báo cáo của Financial Times trích dẫn các nhà phân tích của Barclays cho biết “sự hạ nhiệt nhẹ phần lớn sẽ là do giá năng lượng tăng chậm hơn”. Các nhà kinh tế của ngân hàng cũng lưu ý rằng “sự tăng tốc dự kiến trong các biện pháp siêu cốt lõi của CPI trong tháng 9, cùng với dữ liệu hoạt động mạnh mẽ và điều kiện thị trường lao động vẫn thắt chặt, sẽ cho thấy rằng còn nhiều việc phải làm để giảm lạm phát một cách bền vững theo hướng tăng trưởng”. mục tiêu 2%.”

Báo cáo lạm phát CPI tháng 9 của Trung Quốc

Vào thứ Sáu, Cục Thống kê Quốc gia (NBS) sẽ công bố dữ liệu lạm phát tháng 9 của Trung Quốc. Các nhà phân tích thị trường cho rằng lạm phát tiêu đề sẽ ở mức 0,2% tính theo năm và 0,3% tính theo tháng. Không có gì bí mật rằng nền kinh tế Trung Quốc đã phải vật lộn để mang lại những kết quả tích cực, đáng chú ý kể từ khi dỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn đại dịch coronavirus vào đầu năm.

Các nhà kinh tế tại ING cho rằng chỉ số lạm phát tiêu dùng có thể vượt kỳ vọng với mức 0,4% do giá dầu cao hơn đóng một vai trò nào đó và các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ dường như có kết quả.

Báo cáo tháng 8 về GDP của Vương quốc Anh

Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) sẽ công bố báo cáo GDP tháng 8 vào thứ Năm. Các nhà phân tích thị trường kỳ vọng tốc độ tăng trưởng GDP sẽ đạt 0,2% tính theo tháng. Nền kinh tế Anh đã gặp khó khăn trong vài tháng qua với lạm phát đạt kỷ lục trong nhiều thập kỷ trong khi Banko của Anh tuyên bố sẽ kiểm soát nó thông qua việc thắt chặt chính sách tiền tệ của mình.

Một báo cáo do IMF công bố chỉ ra rằng Vương quốc Anh sẽ trở thành thành viên tăng trưởng chậm nhất trong G7 vào năm tới. Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất của IMF dự đoán nền kinh tế Anh sẽ tăng trưởng 0,6% vào năm 2024, thấp hơn 0,4% so với dự báo trước đó. Điều đó sẽ khiến Anh tụt hậu so với Mỹ, khu vực đồng euro, Nhật Bản và Canada. GDP của Vương quốc Anh dự kiến ​​sẽ tăng 0,5% trong năm nay, chậm lại đáng kể so với mức tăng trưởng 4,1% được thấy vào năm 2022.

