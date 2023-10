Báo cáo NFP của Hoa Kỳ Và Bán Tháo Trái Phiếu Vẫn Tiếp Tục

Trong khi các nhà kinh tế tập trung vào báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp sắp ra mắt của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, một báo cáo việc làm khác đến từ Hoa Kỳ đã gây ra làn sóng bán tháo trái phiếu trên thị trường. Báo cáo của JOLTS công bố hôm qua cho thấy số lượng việc làm trong tháng 8 nhiều hơn dự đoán, cho thấy nền kinh tế vẫn chưa hạ nhiệt bất chấp chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Các nhà đầu tư lo ngại rằng Fed sẽ tăng lãi suất lâu hơn buộc họ phải bán trái phiếu chính phủ. Kết quả là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất trong 16 năm trong khi lãi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm lần đầu tiên chạm mức 5% trong 25 năm qua.

Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ tháng 9 năm 2023

Dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ cho tháng 9 năm 2023 sẽ được Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố vào thứ Sáu. Các nhà phân tích thị trường được Dow Jones khảo sát kỳ vọng rằng báo cáo đó sẽ cho thấy mức tăng 170.000. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số liệu NFP đôi khi có xu hướng khiến các nhà kinh tế ngạc nhiên vì chúng không phù hợp với dự báo.

Bộ Lao động Hoa Kỳ đã công bố Khảo sát về Cơ hội việc làm và Tỷ lệ luân chuyển lao động hàng tháng vào thứ Ba. Báo cáo cho biết cơ hội việc làm đạt tổng cộng 9,61 triệu trong tháng 8, tăng gần 700.000 so với tháng 7 và cao hơn nhiều so với ước tính của Dow Jones là 8,8 triệu. Mức tăng này không được mong đợi vì cơ hội việc làm đã giảm trong vài tháng qua, cho thấy tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt do Fed thực hiện.

RBNZ giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng trung ương New Zealand giữ nguyên chi phí đi vay như các nhà kinh tế dự kiến. Tuyên bố sau cuộc họp cho biết “ủy ban đã đồng ý rằng lãi suất có thể cần phải duy trì ở mức hạn chế trong một khoảng thời gian lâu dài hơn. Lạm phát dự kiến vẫn sẽ giảm xuống trong phạm vi mục tiêu vào nửa cuối năm 2024.”

Hội đồng quản trị của RBNZ lưu ý rằng “cần có một thời gian dài hoạt động nhẹ nhàng để giảm áp lực lạm phát. Có một rủi ro ngắn hạn là hoạt động và lạm phát không chậm lại ở mức cần thiết.” Do quyết định về lãi suất của RBNZ, đồng đô la New Zealand đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần so với đô la Mỹ.

Đồng Yên Nhật có nhận được hỗ trợ không?

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki từ chối bình luận về việc liệu Tokyo có can thiệp để hỗ trợ đồng Yên Nhật hay không, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi sẵn sàng thực hiện hành động cần thiết để chống lại sự biến động quá mức mà không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào”.

Đồng yên Nhật trượt giá so với đồng đô la Mỹ xuống mức thấp nhất được ghi nhận trong một năm trước khi mạnh lên vào đêm qua do các nhà phân tích thị trường nghi ngờ rằng Bộ tài chính đã can thiệp để kiểm soát tình hình. Đồng yên đã mất 12% giá trị vào năm 2023.