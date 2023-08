Các Nhà Đầu Tư Tập Trung Sự Chú Ý Tới Các Bài Phát Biểu Quan Trọng Của Jackson Hole

August 24, 2023 02:32

Có rất ít nghi ngờ rằng các nhà kinh tế trên khắp thế giới đang tập trung vào Hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Trong một tuần có rất ít số liệu quan trọng và chỉ còn vài ngày trước khi mùa thu bắt đầu, cuộc họp thường niên của Cục Dự trữ Liên bang đã thu hút sự chú ý. Các nhà phân tích thị trường sẽ tìm kiếm manh mối liên quan đến chính sách tiền tệ của Fed khi Fed cố gắng giảm số liệu lạm phát.

Hội nghị chuyên đề Jackson Hole bắt đầu vào ngày mai

Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole 2023 sẽ diễn ra từ ngày 24 - 26 tháng 8. Các nhà kinh tế sẽ mong đợi được nghe người đứng đầu Fed, Jerome Powell, nhận xét về chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương và dự kiến nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế Mỹ trong vài tháng tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Nomura cho rằng “bất chấp lượng phát biểu của Fed có thể diễn ra tại sự kiện này, chúng tôi cho rằng khó có khả năng có nhiều hướng dẫn mới về chính sách ngắn hạn”.

Cần lưu ý rằng biên bản cuộc họp tuần trước của Fed đã tiết lộ rằng phần lớn các quan chức Fed thực sự ủng hộ việc tăng lãi suất hơn nữa, cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao không thể chấp nhận được, chứng kiến "rủi ro tăng giá đáng kể đối với lạm phát".

Christine Lagarde của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng dự kiến ​​sẽ tham dự hội nghị cùng với một số chuyên gia thị trường cho rằng bài phát biểu của bà có thể còn thú vị hơn bài phát biểu của Powell khi ECB cố gắng giải quyết lạm phát gia tăng.

Hôm thứ Ba, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond, Thomas Barkin, nói rằng “nếu lạm phát vẫn ở mức cao và nhu cầu không có tín hiệu thì nó có khả năng giảm, điều đó sẽ đòi hỏi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Chi tiêu tiêu dùng, sức mạnh kinh tế khiến nền kinh tế Mỹ có thể tăng tốc trở lại trước khi lạm phát hạ nhiệt.”

RBA có thể giữ nguyên lãi suất vào tháng 9?

Các nhà phân tích của UOB đã đề xuất trong một lưu ý cho các nhà đầu tư rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng 9 sắp tới.

Báo cáo lưu ý rằng “RBA đã giữ nguyên lãi suất trong hai tháng liên tiếp và theo hàng loạt dữ liệu, chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ giữ nguyên chính sách trong hai cuộc họp tiếp theo vào ngày 5 tháng 9 và ngày 3 tháng 10, trừ khi chúng tôi nhận được những bất ngờ về lạm phát tăng từ chỉ số CPI tháng 7”. dữ liệu CPI vào ngày 30 tháng 8 và tháng 8. Dữ liệu CPI vào ngày 27 tháng 9. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng có khả năng nó sẽ tăng lần cuối cùng trong năm nay, đưa mục tiêu lãi suất tiền mặt lên mức cao nhất là 4,35%. Về mặt thời gian, điều này có thể xảy ra tại cuộc họp ngày 7 tháng 11, sau khi công bố chỉ số CPI quý 3 năm 23 vào ngày 25 tháng 10.”

Báo cáo lạm phát CPI của Tokyo

Vào thứ Năm, Cục Thống kê Nhật Bản sẽ công bố báo cáo lạm phát CPI của Tokyo trong tháng 8. Theo dự báo của các nhà kinh tế, lạm phát CPI của Tokyo có thể sẽ giảm xuống mức 3% tính theo năm. Nếu được xác nhận, con số này sẽ thấp hơn 0,2% so với số liệu của tháng 7.

Theo báo cáo do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố, giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản đã tăng 3,1% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi phù hợp với dự báo của các nhà phân tích và theo sau mức tăng 3,3% trong tháng trước.

