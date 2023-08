Các Nhà Kinh Tế Tập Trung Vào Hội Nghị Chuyên Đề Jackson Hole

August 23, 2023 05:35

Các nhà kinh tế và nhà phân tích thị trường đã tập trung vào Hội nghị chuyên đề Jackson Hole, cuộc họp thường niên của Cục Dự trữ Liên bang, sẽ diễn ra vào ngày 24-26 tháng 8 tại Wyoming. Ở bên kia Thái Bình Dương, ngân hàng trung ương Trung Quốc hôm thứ Hai đã khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên khi giảm một số lãi suất nhưng không nhiều như dự đoán.

Trung Quốc cắt giảm lãi suất nhưng không nhiều như mong đợi

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã công bố quyết định cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm vào thứ Hai, trong khi vẫn giữ nguyên lãi suất 5 năm. Một số nhà phân tích thị trường đang mong đợi một sự thay đổi căn bản hơn trong chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương nên quyết định này không phù hợp với kỳ vọng. Dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh tế trong nước cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn để trở lại đúng hướng kể từ đầu năm khi nhu cầu dường như chững lại.

Các nhà kinh tế tại Capital Economics nói với các phóng viên CNBC rằng PBoC dường như không sẵn sàng tiến hành cắt giảm lãi suất lớn hơn, nhưng họ cho rằng chính phủ Trung Quốc có thể sẽ cung cấp thêm hỗ trợ tài chính để kích thích nền kinh tế.

Các nhà phân tích của Kiwibank dự báo việc cắt giảm lãi suất của New Zealand vào tháng 5 năm 2024

Một báo cáo do Kiwibank công bố gợi ý rằng Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) có thể bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 5 năm 2024. Báo cáo đề cập rằng “tuy nhiên, đường lối OCR lại diều hâu hơn chúng tôi mong đợi. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy toàn bộ lộ trình được dỡ bỏ đến năm 2026. ... cánh cửa đang mở ra cho một đợt tăng lãi suất khác. Thứ nhất, RBNZ muốn toàn bộ lực lượng thắt chặt gần đây sẽ tác động đến các hộ gia đình trong những tháng tới. Những ý nghĩ về việc cắt giảm lãi suất đã bị cố tình dập tắt, nhằm giữ lãi suất bán buôn, và do đó, giữ lãi suất thế chấp và lãi suất cho vay khác ở mức cao và khô khan. Chúng tôi vẫn kỳ vọng động thái tiếp theo sẽ là cắt giảm lãi suất. Và chúng tôi mong đợi một sự cắt giảm từ lâu trước hầu hết các nhà bình luận và chính RBNZ. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện đợt cắt đầu tiên vào tháng 5 năm sau.”

Nomura điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc

Trích dẫn các báo cáo dữ liệu tài chính yếu kém trong tháng 7 và cảnh báo về một “vòng xoáy đi xuống” đang diễn ra, Nomura đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay lên 4,6% so với dự báo trước đó là 5,1%. Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng của Nomura cho năm 2024 vẫn không thay đổi ở mức 3,9%.

Các nhà kinh tế của Nomura đã viết trong báo cáo của họ: “Trong những tháng tới, tốc độ tăng trưởng sẽ phải đối mặt với áp lực hơn nữa khi nhu cầu đi lại bị dồn nén sau đại dịch sẽ dần cạn kiệt”.

