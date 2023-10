Đồng Yên Nhật Và Những Lo Ngại Về Can Thiệp

Nếu bạn quan tâm đến tin tức tài chính, có thể vào ngày 4 tháng 10, bạn sẽ đọc về việc một số nhà phân tích thị trường nghi ngờ về khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp để giúp đồng Yên Nhật mạnh lên. Sự can thiệp vào thị trường tiền tệ liên quan đến các nền kinh tế lớn như vậy là điều không bình thường và chắc chắn không phải là sự kiện mà giới truyền thông tài chính có thể bỏ qua.

Chuyện gì đã xảy ra và tại sao? Đọc bài viết của chúng tôi để tìm hiểu thêm về lịch sử can thiệp vào thị trường tiền tệ liên quan đến đồng Yên Nhật và lý do đằng sau chúng. Ngoài ra, chúng tôi muốn lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo cho kết quả trong tương lai.

Nhật Bản từ chối tiết lộ thông tin liên quan đến khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối

Vào ngày 3 tháng 10, đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu, giao dịch cao hơn một chút so với mốc 150,00 JPY so với đồng đô la Mỹ, chạm mức thấp nhất được ghi nhận trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, đồng tiền Nhật Bản đã phản ứng trong phiên tiếp theo bằng cách tăng gần 2% và đưa tỷ giá USD/JPY lên 147,30 JPY.

Được mô tả: Biểu đồ hàng ngày của Admirals MetaTrader 5 - USD JPY.

Phạm vi ngày: ngày 28 tháng 6 năm 2023 - ngày 5 tháng 10 năm 2023. Ngày chụp: ngày 5 tháng 10 năm 2023. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo về kết quả trong tương lai.

Sự phục hồi nhanh chóng của đồng yên khiến nhiều nhà phân tích tiền tệ cho rằng Bộ tài chính nước này đã đóng vai trò can thiệp vào thị trường ngoại hối để nâng cao giá trị đồng tiền. Các nhà phân tích tại UBS nói chuyện với các phóng viên Reuters nói rằng “việc họ bước vào đây sẽ hoàn toàn phù hợp với những cảnh báo gần đây từ các quan chức hàng đầu và hành vi trong quá khứ. Các nhà chức trách có thể không thể xoay chuyển xu hướng trên thị trường ngoại hối ngay lập tức. Tuy nhiên, việc tham gia thị trường với quy mô lớn mang lại một tín hiệu mạnh mẽ và giúp câu giờ để những thứ khác ổn định vào vị trí mà khi có đủ thời gian, sau đó sẽ góp phần làm giảm vị thế.”

Khi các phóng viên tài chính hỏi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki liệu có sự can thiệp nào không, ông nói rằng ông không muốn “bình luận về việc liệu Nhật Bản có can thiệp vào thị trường ngoại hối hay không”. Suzuki nhấn mạnh rằng những biến động nhanh chóng trên thị trường tiền tệ là điều không mong muốn, đồng thời nói thêm rằng sự ổn định là rất quan trọng. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào chống lại những động thái quá mức và nhắc lại rằng tỷ giá hối đoái phải do thị trường ấn định.

Cần lưu ý rằng Suzuki đã đề cập rằng “chúng tôi chỉ thực hiện các bước được chính quyền Hoa Kỳ hiểu rõ”. Vài ngày trước, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ và cựu Chủ tịch Fed Janet Yellen đã nói rằng việc Mỹ chấp thuận việc Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ sẽ phụ thuộc vào chi tiết của tình hình.

Đồng Yên Nhật Và Lịch Sử Can Thiệp

Nếu thực sự có sự can thiệp vào thị trường tiền tệ thì đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản xảy ra sự can thiệp này. Tuy nhiên, đó cũng không phải là một chiến thuật thông thường. Trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á (1997-1998), Nhật Bản đã can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yên, khi tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và đồng tiền Nhật Bản đạt mức 148,00 JPY vào tháng 8/1998.

Hơn một thập kỷ sau, vào năm 2011, chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Nhật Bản đã gấp rút bán đồng yên Nhật trên thị trường ngoại hối vì đồng tiền này đã tăng quá mạnh so với đồng tiền Mỹ, giao dịch ở mức 82,87 JPY, mức thấp nhất trong 15 năm.

Mô tả: Biểu đồ hàng tháng của Admirals MetaTrader 5 - USD JPY.

Phạm vi ngày: ngày 1 tháng 11 năm 2017 - ngày 5 tháng 10 năm 2023. Ngày chụp: ngày 5 tháng 10 năm 2023. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo về kết quả trong tương lai.

Vào đầu tháng 9 (7/9) năm 2022, Chính phủ Nhật Bản và ngân hàng trung ương bày tỏ lo ngại về việc đồng yên suy yếu do những động thái “nhanh chóng, một chiều” trên thị trường ngoại hối. Hai tuần sau, BoJ quyết định giữ nguyên lãi suất cực thấp dẫn đến sự can thiệp mới nhằm giữ giá trị đồng yên gần với mức được chấp nhận.Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ vì vào tháng 10, cặp USD/JPY giao dịch ở mức 151,94, mức thấp nhất được ghi nhận trong 32 năm qua.

Tại sao chính quyền Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối?

Không có gì ngạc nhiên khi thị trường tài chính toàn cầu bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới. Cục Dự trữ Liên bang đã dẫn đầu bằng cách tăng chi phí đi vay lên mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, sau đó là Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Chính sách của Fed đã củng cố đồng đô la Mỹ trước các đối thủ chính của nó. Trong khi các nhà kinh tế cho rằng việc tạm dừng tăng lãi suất có thể dẫn đến việc cắt giảm lãi suất vào năm tới, dữ liệu từ thị trường lao động và lạm phát cơ bản cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ có thể duy trì lãi suất ở mức cao này lâu hơn dự kiến ban đầu.

Ngược lại, Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) vẫn thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng như những năm trước với lạm phát vẫn ở mức thấp nhưng cao hơn mục tiêu 2% của BoJ khi so sánh với các nền kinh tế lớn khác. Tuy nhiên, sức mạnh của đồng đô la và sự suy yếu của đồng yên đã khiến các công ty và người tiêu dùng Nhật Bản phàn nàn khi các công ty chuyển dây chuyền sản xuất ra nước ngoài và chi phí nhập khẩu hàng hóa tăng cao.

Hỗ trợ đồng yên Nhật là một quyết định tốn kém. Một báo cáo của Reuters cho rằng Nhật Bản nắm giữ 1,3 nghìn tỷ USD dự trữ ngoại hối. Việc tăng cường đồng yên sẽ đòi hỏi phải chi một phần dự trữ, điều này có thể dẫn đến câu hỏi sau: Nhật Bản sẽ sẵn sàng chi bao nhiêu để hỗ trợ đồng tiền của mình?

Quản lý rủi ro khi giao dịch Yên Nhật

Khi bạn bắt đầu giao dịch, có một điều bạn thực sự nên cân nhắc: giao dịch có rủi ro. Là một nhà giao dịch mới bắt đầu, bạn có thể sẽ không có nền tảng và kiến thức cần thiết để đánh giá hành động đúng đắn khi giao dịch. Ngoài ra, phản xạ và hiểu biết của bạn về môi trường giao dịch có thể không đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Nhưng bạn không nên thất vọng.

Nghiên cứu cách thức hoạt động của giao dịch và tiếp cận các công cụ quản lý rủi ro phù hợp có thể là điểm khởi đầu tốt cho những nhà giao dịch mới bắt đầu. Một loạt các tài liệu giáo dục liên quan đến giao dịch như sách điện tử, hướng dẫn cách thực hiện, video có sẵn trực tuyến, mang đến cho các nhà giao dịch mới bắt đầu cơ hội tìm hiểu thêm và nhận được câu trả lời cho câu hỏi của họ.

Khi nói đến các công cụ quản lý rủi ro, chắc chắn các nhà giao dịch mới bắt đầu nên kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình. Nhờ những công cụ này, bạn có thể thực hiện các chiến lược và đặt ra các giới hạn có thể gây căng thẳng cho những tổn thất tiềm ẩn mà không cần phải ngồi trước màn hình. Nghiên cứu cách thức hoạt động của các công cụ quản lý rủi ro là điều bắt buộc đối với bất kỳ người mới bắt đầu khám phá thế giới giao dịch nào vì nó có thể bảo vệ tiền của bạn và giúp bạn giảm bớt căng thẳng quá mức.

Bạn có quan tâm đến giao dịch dựa trên tin tức kinh tế vĩ mô không? Tìm hiểu cách thức hoạt động của phương pháp này với các hội thảo trên web miễn phí của chúng tôi. Gặp gỡ và tương tác với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Xem và học hỏi từ các phiên giao dịch trực tiếp.

Tài liệu này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời đối với bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là chỉ số đáng tin cậy cho bất kỳ hiệu suất hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ những rủi ro.