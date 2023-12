Giao Dịch Cổ Phiếu CrowdStrike Holdings Sau Kết Quả Kinh Doanh Quý 3

December 14, 2023 07:08

CrowdStrike Holdings là cổ phiếu an ninh mạng được IPO vào năm 2019. Công ty này cung cấp các dịch vụ ứng phó với cuộc tấn công mạng và bảo mật đám mây, đồng thời đã tham gia điều tra các cuộc tấn công mạng của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ. Với các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng, cổ phiếu an ninh mạng đã thu hút nhiều sự chú ý.

Tìm hiểu thêm về kết quả tài chính quý 3 của CrowdStrike Holdings và những gì các nhà phân tích dự báo về cổ phiếu.

Cổ phiếu: CrowdStrike Holdings Inc Ký hiệu tài khoả Invest.MT5: CRUD Ngày lên ý tưởng: Ngày 12 tháng 12 năm 2023 Thời hạn đầu tư: 1 - 6 tháng Giá vào lệnh: $250.00 Giá chốt lời: $280.00 Khối lượng giao dịch tài khoản Invest.MT5: Tối đa 5% Mức độ rủi ro: Cao

Tài khoản Invest.MT5 cho phép bạn mua cổ phiếu và cổ phần thực từ 15 sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới .

Tất cả giao dịch đều có tính rủi ro cao và bạn có thể mất nhiều hơn so với những gì bạn có thể lường trước được khi giao dịch. Không bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất vì một số giao dịch sẽ thua và một số giao dịch sẽ thắng. Bắt đầu từ quy mô nhỏ để hiểu mức độ chấp nhận rủi ro của riêng bạn hoặc thực hành trên tài khoản demo trước nhằm xây dựng kiến thức trước khi đầu tư.

Kết quả tài chính quý 3 năm 2023 của Salesforce

Dưới đây là một số điểm nổi bật chính từ báo cáo thu nhập tài chính quý 3 mới nhất của CrowdStrike Holdings:

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 82 cent so với 40 cent cùng thời điểm năm ngoái và vượt qua ước tính của các nhà phân tích

Doanh thu tăng 35% trong quý 3 lên 786 triệu USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích

Doanh số đăng ký tăng 34% lên 733,5 triệu USD

Dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu cả năm là 2,95 USD đến 2,96 USD được điều chỉnh tăng từ 2,80 USD lên 2,84 USD

Dự báo doanh thu cả năm tăng từ 3,03 tỷ USD lên 3,05 tỷ USD

Thu nhập của CrowdStrike vượt qua ước tính của nhà phân tích trên hầu hết các số liệu với thu nhập và doanh thu tăng trong quý tài chính thứ ba cũng như dự báo doanh thu và thu nhập cả năm đều tăng. Với CrowdStrike, các nhà phân tích Phố Wall muốn xem số liệu về doanh thu định kỳ (ARR) hàng năm. Đây là số liệu cho thấy doanh thu hàng năm chuẩn hóa mà một công ty mong đợi nhận được từ khách hàng của mình và thường dùng để phân tích các doanh nghiệp có mô hình dựa trên đăng ký.

Trong quý 3, ARR của CrowdStrike đã tăng 35% lên 3,15 tỷ USD - mức cao nhất so với bất kỳ cổ phiếu an ninh mạng nào. Trong khi CrowdStrike cạnh tranh với Microsoft trong việc cung cấp các công cụ bảo mật 'điểm cuối' để phát hiện phần mềm độc hại trên máy tính xách tay và các thiết bị khác, CrowdStrike đang xây dựng nền tảng an ninh mạng phát hiện mối đe dọa của riêng mình có tên là XDR.

Tuy nhiên, một thách thức với cổ phiếu an ninh mạng là danh tiếng của chúng có thể bị hủy hoại rất nhanh. Nếu một trong những khách hàng của CrowdStrikes bị hack thành công thì những khách hàng khác có thể chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng mới, khiến giá cổ phiếu của họ giảm đáng kể. Vì vậy, quản lý rủi ro danh mục đầu tư là điều cần thiết trong việc điều hướng vấn đề tiềm ẩn này.

Dự báo chứng khoán Salesforce - Các nhà phân tích nói gì?

Theo các nhà phân tích do TipRanks thăm dò dự báo cổ phiếu CrowdStrike Holdings trong 3 tháng qua, hiện có 35 xếp hạng mua, 2 giữ và 0 xếp hạng bán đối với cổ phiếu này. Mức giá cao nhất cho dự báo cổ phiếu CrowdStrike Holdings là $280,00 với mức giá mục tiêu thấp nhất là $191,00.

Mục tiêu giá trung bình cho dự báo cổ phiếu CrowdStrike Holdings là 237,83 USD.

Nguồn: TipRanks, ngày 12 tháng 12 năm 2023

Ý tưởng giao dịch cho giá cổ phiếu của Salesforce

Một ý tưởng giao dịch mẫu cho giá cổ phiếu CrowdStrike Holdings có thể như sau:

Mua cổ phiếu khoảng $250,00 để chấp nhận sự biến động.

Mục tiêu ngay dưới mục tiêu giá cao nhất của nhà phân tích là $280,00.

Giữ rủi ro ở mức nhỏ tối đa 5% tổng tài khoản của bạn.

Dòng thời gian = 1 – 6 tháng

Nếu bạn mua 10 cổ phiếu CrowdStrike Holdings: Nếu đạt được mục tiêu = $300,00 lợi nhuận tiềm năng [($280,00 - $250,00) * 10 cổ phiếu].



Hãy nhớ rằng thị trường có lúc lên lúc xuống và giá cổ phiếu khó có thể tăng theo đường thẳng. Trên thực tế, nó thậm chí có thể giảm sâu hơn nữa trước khi tăng, đặc biệt khi xem xét mức độ nhạy cảm của cổ phiếu Salesforce đối với nhu cầu của người tiêu dùng.

Hãy đảm bảo thực hiện quản lý rủi ro tốt và luôn biết bạn có thể thua bao nhiêu trong một giao dịch và những rủi ro liên quan cũng như chi phí.

Với tài khoản Admirals Invest.MT5, bạn có thể mua và bán cổ phiếu Hoa Kỳ với mức hoa hồng từ 0,02 USD trên mỗi cổ phiếu. Điều này có nghĩa là mua 10 cổ phiếu trong cổ phiếu Salesforce sẽ dẫn đến khoản hoa hồng 0,20 đô la (0,02 đô la * 10 cổ phiếu) để thực hiện giao dịch mỗi bên.

Phí giao dịch tối thiểu thấp là $1. Vì vậy, ví dụ về ý tưởng giao dịch ở trên sẽ dẫn đến tổng số tiền hoa hồng chỉ là 1 đô la!

Cách mua cổ phiếu của Salesforce trong 4 bước

Với Admirals, bạn có thể mua cổ phiếu của các công ty như Salesforce với mức hoa hồng thấp chỉ 0,02 USD trên mỗi cổ phiếu và mức hoa hồng tối thiểu tương đối thấp chỉ với 1 USD.

Mở tài khoản với các Admirals để truy cập Dashboard.

Nhấp vào nút Giao dịch trong các tài khoản thực hoặc tài khoản demo của bạn để mở nền tảng web.

Tìm kiếm cổ phiếu mà bạn muốn mua ở phía dưới cùng của Market Watch và kéo thả biểu tượng vào biểu đồ.

Sử dụng tính năng giao dịch bằng một cú nhấp chuột hoặc nhấp chuột phải và mở ô giao dịch để nhập quy mô giao dịch, mức cắt lỗ và chốt lời của bạn.

Nguồn: Admirals MetaTrader 5. CrowdStrike Holdings. Hàng tháng. Ngày: Tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2023, được chụp vào ngày 12 tháng 12 năm 2023. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy về kết quả hoặc hiệu suất trong tương lai.

Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để giao dịch cổ phiếu Salesforce ngay hôm nay! ▼▼▼

Bạn có nghĩ g iá cổ phiếu của Salesforce sẽ có xu hướng khác đi không ?

Hãy nhớ rằng tất cả các ý tưởng phân tích và giao dịch đều dựa trên quan điểm và kinh nghiệm cá nhân của tác giả.

Nếu bạn tin rằng có nhiều khả năng giá cổ phiếu của Salesforce sẽ giảm xuống thấp hơn, thì bạn cũng có thể giao dịch bán khống từ tài khoản giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch) mà Admirals cung cấp.

Tài khoản Trade.MT5 và Trade.MT4 cho phép bạn dự đoán về hướng giá của cổ phiếu và cổ phiếu bằng CFD.

Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch mua và bán để có thể kiếm lợi nhuận từ việc tăng và giảm giá cổ phiếu. Tìm hiểu thêm về CFDs ở bài viết này.

THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU PHÂN TÍCH:

Các thông tin được cung cấp trong bài viết này bao gồm tất cả các phân tích, ước tính, tiên lượng, dự báo, đánh giá thị trường, dự đoán hàng tuần hoặc các đánh giá/thông tin tương tự khác (sau đây gọi là “Phân tích”) được công bố trên website của các công ty đầu tư Admirals thuộc thương hiệu Admirals (sau đây gọi là “Admirals”). Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điều sau: