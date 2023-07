Giao Dịch Đô La Singapore: Những Điều Bạn Nên Biết

July 29, 2023 02:39

Singapore là một trong những điểm đến thân thiện nhất với người nước ngoài trên thế giới nếu bạn loại bỏ chi phí sinh hoạt. Singapore thuộc nhóm các nền kinh tế mạnh nhất châu Á, chào đón đầu tư và đổi mới công nghệ từ khắp nơi trên thế giới. Vì Singapore là một trung tâm kinh tế hùng mạnh, đồng đô la Singapore thu hút sức mạnh từ đó.

Trong blog này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin chi tiết về đồng đô la Singapore và nền kinh tế Singapore có thể hữu ích cho các nhà giao dịch.

Nền kinh tế Singapore: Mạnh đến mức nào?

Singapore là một thành phố-nhà nước được xây dựng trên một hòn đảo ở Tây Nam Á, ngoài khơi bán đảo Mã Lai. Singapore trở thành thuộc địa của Vương quốc Anh vào năm 1946, gia nhập Liên bang Malaysia vào năm 1963 nhưng cuối cùng giành độc lập vào ngày 9 tháng 8 năm 1965. Cộng hòa Singapore, tên chính thức, là một nền kinh tế phát triển cao và là một trong những hải cảng quan trọng nhất ở Đông Á. Singapore thuộc nhóm được gọi là Bốn con hổ châu Á bao gồm Đài Loan, Hàn Quốc và Hồng Kông, là một trong những nền kinh tế phát triển nhất ở khu vực này trên thế giới.

Singapore được các nhà kinh tế coi là một trung tâm kinh tế thân thiện với doanh nghiệp toàn cầu. Singapore thu hút một lượng lớn đầu tư nước ngoài vì vị trí chiến lược, công nhân lành nghề, thuế suất thấp và cơ sở hạ tầng tiên tiến. Singapore đã được xếp hạng thứ tư trong số các nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới vào năm 2023, theo Xếp hạng Năng lực Cạnh tranh Thế giới mới nhất của Viện Phát triển Quản lý (IMD), tụt một bậc so với số liệu thống kê năm 2022.

Cơ quan tiền tệ Singapore và Đô la Singapore

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), được thành lập vào năm 1971, là ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý tài chính tích hợp của Singapore. MAS cũng làm việc với ngành tài chính để phát triển Singapore thành một trung tâm tài chính quốc tế năng động. Việc thông qua Đạo luật MAS đã trao cho MAS quyền điều chỉnh lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Singapore.

Nó cũng đã được ủy thác để thúc đẩy sự ổn định tiền tệ, và các chính sách tín dụng và hối đoái có lợi cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Theo trang web của MAS, cơ quan này hiện đang quản lý các đạo luật khác nhau liên quan đến tiền tệ, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và lĩnh vực tài chính. Sau khi sáp nhập với Hội đồng Ủy viên Tiền tệ vào năm 2002, MAS cũng đảm nhận chức năng phát hành tiền tệ.

Đồng đô la Singapore (SGD – S$) là tiền tệ chính thức của Cộng hòa Singapore kể từ năm 1967. Theo Khảo sát ba năm một lần của Ngân hàng Trung ương do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) công bố, đồng đô la Singapore là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ mười trên toàn thế giới. thế giới.

Hiệu suất đô la Singapore

Cặp tiền tệ USD/SGD đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào ngày 1 tháng 9 năm 2022 khi được giao dịch ở mức 1,43 đô la như bạn có thể thấy trên biểu đồ hàng tháng bên dưới.

Mô tả: Admirals MetaTrader 5 - Biểu đồ hàng tháng USD SGD.

Phạm vi ngày: Ngày 1 tháng 5 năm 2018 – ngày 27 tháng 7 năm 2023. Ngày chụp: ngày 27 tháng 7 năm 2023. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số cho kết quả trong tương lai.

Tuy nhiên, vào quý 4 năm 2022, đồng đô la Singapore đã tăng giá khi cặp tiền này chạm mức thấp nhất trong nhiều năm khi chúng ta bước sang năm mới, giao dịch ở mức 1,31 đô la.

Mô tả: Admirals MetaTrader 5 - Biểu đồ hàng ngày USD SGD.

Phạm vi ngày: Ngày 2 tháng 5 năm 2023 – ngày 27 tháng 7 năm 2023. Ngày chụp: ngày 27 tháng 7 năm 2023. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số cho kết quả trong tương lai.

Trong năm 2023, đã có những biến động khi đồng đô la Singapore thể hiện sức mạnh của nó so với đồng đô la Mỹ và cặp giao dịch trong khoảng từ 1,32 - 1,35 đô la.

Các nhà phân tích nghĩ gì về đồng đô la Singapore và nền kinh tế Singapore

Một điều mà bạn có thể không biết là MAS không quy định tỷ giá như xảy ra ở các nền kinh tế khác như Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh. Kể từ năm 1981, ngân hàng trung ương Singapore quản lý tỷ giá hối đoái thay vì lãi suất. Bạn có thể thắc mắc tại sao MAS lại chọn làm điều này thay vì tuân theo các chính sách của Fed hoặc ECB.

MAS, lãi suất và tỷ giá hối đoái đô la Singapore

Lý do là Singapore là một nền kinh tế nhỏ phụ thuộc vào thương mại. Điều này có nghĩa là lạm phát bị ảnh hưởng nặng nề bởi sức mạnh hoặc điểm yếu của đồng đô la Singapore so với đồng yên Nhật, hoặc các loại tiền tệ khác như đô la Mỹ, v.v. MSA đã tuyên bố sẽ kiểm soát sức mạnh của đồng đô la Singapore để quản lý giá tiêu dùng; điều này được thực hiện với Tỷ giá hối đoái danh nghĩa hiệu quả của đồng đô la Singapore (S$NEER). Tỷ giá hối đoái hiệu quả danh nghĩa của đồng đô la Singapore là tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Singapore và một rổ tiền tệ của các đối tác thương mại lớn của đất nước.

Kinh tế Singapore có còn là một trong bốn con hổ châu Á?

Nền kinh tế Singapore đã tránh được suy thoái kỹ thuật trong quý 2 năm 2023, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái và 0,3% trên cơ sở hàng quý, theo một báo cáo do cơ quan thống kê nước này công bố. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự đoán tốc độ tăng trưởng là 0,3% theo quý và 0,6% theo năm.

Các nhà phân tích của MAS đã viết trong một đánh giá hàng năm rằng “triển vọng ngắn hạn vẫn không chắc chắn với những rủi ro giảm giá. Nếu các lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống tài chính toàn cầu xuất hiện trong những tháng tới, niềm tin của người tiêu dùng và nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng nặng nề hơn, với những tác động bất lợi cho nền kinh tế nói chung.” MAS ước tính tổng sản phẩm quốc nội năm 2023 sẽ giảm xuống mức từ 0,5% đến 2,5% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 3,6% của năm 2022.

Các nhà kinh tế tại HSBC gợi ý rằng “Singapore có vị trí tốt để dẫn đầu khu vực với sự phục hồi nhanh chóng.” Nhận xét về nền kinh tế Singapore trên CNBC, họ nói rằng có rất nhiều khả năng phục hồi kinh tế, lưu ý rằng “trong khi lượng khách du lịch Trung Quốc quay trở lại chỉ bằng 30% so với mức tương đương (mức năm 2019), Singapore dù sao cũng là nhà vô địch trong việc khôi phục các chuyến bay thẳng với Trung Quốc. Điều này mở đường cho sự gia tăng lượng khách du lịch Trung Quốc trong những tháng tới, hỗ trợ các ngành dịch vụ của Singapore.”

Một báo cáo về lạm phát của quốc gia do UOB thực hiện cho biết “mặc dù lạm phát toàn phần đang giảm nhanh hơn một chút so với dự kiến, tốc độ lạm phát cơ bản ở mức vừa phải vẫn phù hợp với dự báo. Do đó, chúng tôi hiện kỳ vọng lạm phát cơ bản trung bình sẽ thấp hơn ở mức 4,7% (từ dự báo trước đó là 5,0%) trong khi chúng tôi tiếp tục kỳ vọng lạm phát cơ bản trung bình là 4,0% vào năm 2023. Loại trừ tác động GST năm 2023, chúng tôi hiện kỳ vọng lạm phát cơ bản trung bình là 3,7 % (từ dự báo trước đó là 4,0%) và lạm phát cơ bản trung bình là 3,0% (không thay đổi) vào năm 2023, cả hai đều vẫn cao hơn mục tiêu 2% “tiêu chuẩn”.

Các nhà phân tích của ANZ đã chia sẻ những dự đoán của họ về đồng đô la Singapore trong một lưu ý được công bố vào ngày 26 tháng 6, cho thấy rằng “với việc MAS bị giữ lại, đồng đô la Sing sẽ không được hưởng lợi từ bất kỳ sự tái định hướng đi lên nào của dải chính sách như năm ngoái. Nhưng với lộ trình tăng giá của nó vẫn còn, chúng tôi kỳ vọng S$NEER sẽ tiếp tục tăng cao hơn và nằm ở nửa trên của dải chính sách. Singapore tiếp tục thu hút dòng vốn vào, mà MAS đã hấp thụ một phần thông qua việc tăng dự trữ ngoại hối của họ. Mối tương quan chặt chẽ giữa SGD và DXY có nghĩa là động lực chính sẽ đến từ phía Đô la. Với việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt của họ, chúng tôi thấy DXY giảm trong nửa cuối năm, điều này sẽ giúp đẩy SGD mạnh hơn.” Báo cáo của ANZ dự báo đồng đô la Singapore sẽ giao dịch với đô la Mỹ ở mức 1,31 đô la vào cuối năm nay.

Quản lý rủi ro khi giao dịch Đô la Singapore

Nếu bạn đã quyết định đưa đồng đô la Singapore vào danh mục đầu tư giao dịch của mình, bạn phải đánh giá rủi ro. Các nhà giao dịch mới bắt đầu đôi khi có xu hướng đánh giá quá cao khả năng của họ, mắc sai lầm do thiếu hiểu biết tiềm ẩn và sự cấp bách để bắt đầu giao dịch. Tuy nhiên, những sai lầm khi giao dịch có thể gây ra hậu quả tiêu cực, đôi khi lớn và đôi khi nhỏ.

Có nhiều cách để các nhà giao dịch mới bắt đầu giảm thiểu rủi ro của họ. Một trong số đó là nâng cao kiến thức giao dịch của bạn bằng cách nghiên cứu các kỹ thuật giao dịch khác nhau, học càng nhiều càng tốt về giao dịch. Các hội thảo trên web, blog, hội thảo, video và một loạt các tài liệu giáo dục được các nhà môi giới cung cấp miễn phí trên Internet.

Một cách khác là học cách sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ. Những công cụ này tồn tại trong các nền tảng giao dịch, chờ bạn sử dụng chúng khi thực hiện các chiến lược giao dịch của mình. Các công cụ quản lý rủi ro giúp bạn giảm tổn thất tiềm ẩn nếu thị trường đi ngược lại kế hoạch của bạn và giúp bạn đi đúng hướng mà không bị mất các khoản tiền quý giá. Tìm hiểu cách tận dụng chúng để có thể xây dựng chiến lược tài chính giúp bạn tận hưởng trải nghiệm giao dịch.

