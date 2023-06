Giao Dịch Đồng Krona Thụy Điển: Những Điều Bạn Có Thể Chưa Biết

June 23, 2023 20:55

Bạn có từng nghe về đồng Krona của Thụy Điển? Có lẽ ít vì đồng Krona Thụy Điển (SEK) không phổ biến như đồng euro hay bảng Anh trong khi Thụy Điển được biết đến nhiều hơn với một số doanh nghiệp nổi tiếng như IKEA, H&M, Volvo, Saab, v.v.

Thụy Điển và Đan Mạch đã giữ các đồng tiền riêng của họ thay vì tham gia đồng euro vì điều này giúp họ kiểm soát các chính sách tiền tệ của mình mà không phải tuân theo các chỉ thị của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), mặc dù chúng phải tuân theo các hướng dẫn của Liên minh Châu Âu về nợ công, v.v.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số hiểu biết có giá trị về đồng Krona Thụy Điển và giúp bạn mở rộng tư duy giao dịch của mình.

Krona Thụy Điển: Đồng tiền của một nền kinh tế nhỏ nhưng mạnh

Thụy Điển có dân số chỉ 10,4 triệu người, nhưng nền kinh tế của nước này đứng thứ 25 trên toàn cầu và thứ 11 ở châu Âu. Nền kinh tế của Thụy Điển là một nền kinh tế định hướng xuất khẩu phát triển cao, được hỗ trợ bởi gỗ, thủy điện và quặng sắt. Thụy Điển có một trong những lực lượng lao động được đào tạo công nghệ và giáo dục tốt nhất ở lục địa già và đã thu hút nhiều tập đoàn lớn từ khắp nơi trên thế giới đưa Thụy Điển vào kế hoạch đầu tư của họ để tận dụng tiềm năng to lớn của nó.

Đồng Krona của Thụy Điển là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ 11 trên thế giới theo Khảo sát ba năm một lần của Ngân hàng Trung ương về ngoại hối và các thị trường phái sinh phi tập trung (OTC). Đồng Krona, có nghĩa là vương miện trong tiếng Thụy Điển, đã thay thế đồng riksdaler vào năm 1873. Tỷ giá hối đoái của đồng Krona Thụy Điển phụ thuộc vào chính sách tiền tệ được thực hiện bởi Riksbank, ngân hàng trung ương lâu đời nhất thế giới và là ngân hàng lâu đời thứ ba được thành lập vào năm 1688. Cần lưu ý rằng Riksbank được thành lập bởi Riksdag of the Estates và hoàn toàn độc lập với chính quyền của Nhà vua, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc đóng cửa ngân hàng tiền thân của Riksbank do việc in quá nhiều tiền giấy.

Chính sách tiền tệ của Riksbank và đồng Krona của Thụy Điển

Xem xét biểu đồ tỷ giá hối đoái giữa đồng euro với Krona Thụy Điển (SEK-kr), chúng ta có thể thấy rằng đồng tiền của Thụy Điển đã ghi nhận mức cao nhất trong 4 năm so với đồng tiền này vào ngày 1 tháng 10 năm 2021, giao dịch ở mức 9,91 kr. Tuy nhiên, kể từ đó, đồng euro đã tăng điểm và đảo ngược các khoản lỗ, giao dịch ở mức 11,74 kr vào ngày 22 tháng 6 năm 2023.

Mô tả: Admirals MetaTrader 5 - Biểu đồ hàng tháng EUR SEK.

Phạm vi ngày: Ngày 1 tháng 1 năm 2018 – ngày 22 tháng 6 năm 2023. Ngày chụp: ngày 22 tháng 6 năm 2023. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số cho kết quả trong tương lai.

Hội đồng quản trị ngân hàng trung ương của Thụy Điển sẽ triệu tập vào ngày 29 tháng 6 để quyết định lãi suất. Một số nhà kinh tế cho rằng Riksbank sẽ tìm cách giảm tốc độ tăng lãi suất bằng cách tiến lên phía trước với mức tăng 25 điểm cơ bản.

Mô tả: Admirals MetaTrader 5 - Biểu đồ hàng ngày EUR SEK.

Phạm vi ngày: 22 tháng 3 năm 2023 – 22 tháng 6 năm 2023. Ngày chụp: 22 tháng 6 năm 2023. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số cho kết quả trong tương lai.

Cần lưu ý rằng vào tháng 4, hội đồng quản trị đã quyết định nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong khi biên bản cuộc họp tiết lộ rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ không ngần ngại thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nếu các báo cáo dữ liệu chứng minh cho động thái này.

ING: Krona Thụy Điển có khả năng vẫn dễ bị tổn thương

Các nhà phân tích tiền tệ của ING đã đề xuất trong một báo cáo rằng các động thái của Riksbank có thể không đủ để hỗ trợ Krona. “Thông điệp diều hâu được cho là công cụ chính của Riksbank để hỗ trợ SEK và thật khó để thấy câu chuyện đó được xây dựng lại vào tháng 6, đặc biệt nếu lạm phát tiếp tục đi đúng hướng. Như chính Floden đã thừa nhận gần đây, Riksbank có thể muốn có một loại tiền tệ mạnh hơn, nhưng ngân hàng này không thể làm được gì nhiều. SEK yếu hơn có thể đẩy Riksbank đến gần hơn với việc xem xét can thiệp ngoại hối, nhưng chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng khả năng can thiệp mang tính đe dọa đối với chúng tôi dường như cao hơn so với việc thực sự triển khai điều này, do lượng dự trữ tương đối thấp,” họ lưu ý trong một báo cáo phát hành trên Ngày 18 tháng 5.

Nhận xét về cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới, các nhà kinh tế của ngân hàng Hà Lan nói rằng tuyên bố sau cuộc họp có thể để ngỏ khả năng tăng lãi suất tiếp theo. “Sau khi tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 4, ngân hàng Riksbank của Thụy Điển có khả năng sẽ quay ngược tốc độ về mức tăng 25 điểm cơ bản vào ngày 29 tháng 6. Với những dự báo mới sẽ được đưa ra tại cuộc họp tháng này, câu hỏi đặt ra là liệu các nhà hoạch định chính sách có cố gắng gọi mức cao nhất trong chu kỳ lãi suất của họ hay hướng tới nhiều đợt tăng lãi suất hơn vào mùa thu hay không. Mặc dù chúng tôi nghi ngờ ngân hàng có thể không rõ ràng về việc tăng lãi suất trở lại vào tháng 9 như vào tháng 4, nhưng dự báo lãi suất mới được công bố có thể sẽ giúp mở ra cơ hội cho một động thái khác nếu cần.”

Swedbank: Krona có thể bắt đầu mạnh lên trong thời gian dài

Phát biểu với trang web tin tức ERR của Estonia, nhà kinh tế trưởng Tõnu Mertsina của Swedbank cho biết, mặc dù đồng krona đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng euro, nhưng ông dự đoán sẽ tăng đột biến trong dài hạn.

Mertsina nói rằng giá trị của đồng krona so với các đối thủ cạnh tranh phụ thuộc vào tình trạng của nền kinh tế Thụy Điển và cách mà Riksbank sẽ thực hiện chính sách tiền tệ của mình, đồng thời nói thêm rằng việc tăng lãi suất gây ra những mối nguy hiểm đáng kể cho nền kinh tế Thụy Điển và các nhà đầu tư đã trở nên cảnh giác của đồng krona Thụy Điển.

Krona Thụy Điển: Quản lý rủi ro giao dịch bằng các công cụ phù hợp

Đồng Krona của Thụy Điển có thể không phải là một trong những loại tiền tệ phổ biến nhất để giao dịch trên thị trường toàn cầu như đồng đô la Mỹ hoặc bảng Anh, nhưng nó có thể được một số nhà giao dịch sử dụng như một tùy chọn đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đồng Krona của Thụy Điển không xuất hiện trên các tiêu đề tin tức tài chính nên các nhà giao dịch sẽ phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nếu họ muốn đưa đồng tiền Thụy Điển vào chiến lược của mình.

Bất kể sự phổ biến của đồng Krona Thụy Điển, giao dịch ngoại hối và các công cụ khác đều tiềm ẩn rủi ro. Các nhà giao dịch mới bắt đầu có thể không có kỹ năng hoặc kinh nghiệm để hình thành một chiến lược có thể giảm thiểu tổn thất nếu thị trường đi ngược lại với họ. Do đó, các nhà giao dịch mới bắt đầu thậm chí có thể gặp nhiều nguy cơ mất tiền có giá trị hơn trong quá trình này.

Các công cụ quản lý rủi ro có thể được sử dụng để giảm rủi ro, lo lắng và căng thẳng. Những người giao dịch mới bắt đầu chưa quen sử dụng chúng có thể học theo nhiều cách khác nhau. Các nhà môi giới trực tuyến cung cấp các hội thảo trên web, bài báo và sách điện tử mang tính giáo dục mà các nhà giao dịch mới bắt đầu có thể truy cập và khai thác kiến thức của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Việc sử dụng các công cụ quản lý rủi ro một cách chính xác cho phép các nhà giao dịch mới bắt đầu thiết kế các kế hoạch giao dịch của riêng họ mà không gây nguy hiểm cho các quỹ có thể khiến họ không đạt được các mục tiêu tài chính.

Bạn có quan tâm đến giao dịch dựa trên tin tức kinh tế vĩ mô không? Tìm hiểu cách thức hoạt động của phương pháp này với các hội thảo trên web miễn phí của chúng tôi. Gặp gỡ và tương tác với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Xem và học hỏi từ các phiên giao dịch trực tiếp.

Hội thảo Web miễn phí Theo dõi hội thảo web do các chuyên gia giao dịch của chúng tôi tổ chức ĐĂNG KÝ THAM GIA MIỄN PHÍ

Tài liệu này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời đối với bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là chỉ số đáng tin cậy cho bất kỳ hiệu suất hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ những rủi ro.