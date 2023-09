Giao Dịch Đồng Peso Chile: Những Điều Cần Biết

September 30, 2023 02:06

Chile là một trong những quốc gia Mỹ Latinh (LATAM) có lịch sử chính trị thú vị, nhưng điều này không ngăn cản nước này trở thành một trong những nền kinh tế đang phát triển trong khu vực. Chile dường như nổi bật so với phần còn lại của nền kinh tế LATAM, mặc dù lịch sử tiền tệ của nước này cũng có nhiều biến động trong quá khứ. Giao dịch đồng peso của Chile (CLP) với các loại tiền tệ chính như đồng đô la Mỹ không phải là điều bất thường đối với các nhà giao dịch thêm tiền tệ LATAM vào danh mục giao dịch của họ.

Chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số thông tin chi tiết thú vị về đồng peso của Chile và nền kinh tế Chile có thể giúp bạn đưa ra quan điểm và quyết định xem bạn có muốn đưa loại tiền này vào chiến lược giao dịch của mình hay không.

Đồng Peso Chile và ai là người của nền kinh tế Chile

Chile là một trong những nước đi đầu về kinh tế ở khu vực LATAM. Cần lưu ý rằng Chile là nước sản xuất đồng lớn nhất thế giới và là nước đóng góp đáng kể vào sản lượng lithium toàn cầu, được xếp hạng là nước sản xuất lớn thứ hai.

Ngân hàng Thế giới cho biết “Chile có thành tích phát triển được công nhận, với nền kinh tế năng động mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, tăng trưởng đang chậm lại, năng suất bị trì trệ và tiến bộ về vốn chủ sở hữu. Lạm phát có thể vẫn ở mức cao trong ngắn hạn do có một số quán tính nhưng dự kiến sẽ hội tụ về mục tiêu vào cuối năm 2024 trong bối cảnh chênh lệch sản lượng âm và áp lực chi phí giảm dần.”

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), “nền kinh tế Chile đang tiến gần đến cuối chu kỳ điều chỉnh theo hướng tăng trưởng bền vững hơn và lạm phát thấp hơn trong môi trường bên ngoài đầy thách thức. Chính quyền đang thực hiện các chính sách rất mạnh mẽ để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và xây dựng lại vùng đệm. Chính phủ có tham vọng cải cách nhằm tăng doanh thu thuế, giảm bất bình đẳng, cải cách lương hưu và chăm sóc sức khỏe, cũng như thúc đẩy nền kinh tế xanh.”

Các nhà phân tích của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) lưu ý trong một báo cáo về nền kinh tế Chile rằng “thâm hụt của chính phủ trung ương sẽ là 2,0% GDP vào năm 2023 và 2,1% GDP vào năm 2024, điều này sẽ không đe dọa đến tính bền vững của nợ. Ngân hàng trung ương đã tiếp tục thắt chặt chính sách nhằm kiềm chế lạm phát và kiểm soát kỳ vọng lạm phát, đưa lãi suất chính sách lên 11,25% và cam kết sẽ giữ ở mức đó cho đến khi lạm phát hội tụ rõ ràng về phía mục tiêu.”

Họ cũng nói thêm rằng “GDP thực tế sẽ giảm 0,1% vào năm 2023 nhưng tăng trở lại 1,9% vào năm 2024. Việc hủy bỏ các biện pháp hỗ trợ liên quan đến đại dịch và các điều kiện thắt chặt tiền tệ sẽ kìm hãm tiêu dùng và đầu tư trong năm 2023, nhưng những tác động này sẽ sớm giảm bớt.” 2024.”

Số liệu thống kê công bố vào giữa tháng 8 cho thấy nền kinh tế Chile đã suy thoái trong 3 quý liên tiếp, với mức đầu tư sụt giảm đáng kể. Báo cáo chỉ ra mức giảm GDP -1,1% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, tính theo hàng năm. Các nhà kinh tế được ngân hàng trung ương khảo sát vào tháng 8 ước tính GDP sẽ giảm -0,50% vào cuối năm nay. Nếu dự báo này thành hiện thực, Chile sẽ là một trong số ít quốc gia LATAM có thống kê tăng trưởng âm vào năm 2023.

Ngân hàng Trung ương Chile và Đồng Peso Chile

Ngân hàng Trung ương Chile (Banco Central de Chile) được thành lập vào năm 1925. Một trong những mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Chile là đảm bảo sự ổn định của tiền tệ, tức là giữ lạm phát ở mức thấp và ổn định theo thời gian. Ngân hàng cũng thúc đẩy sự ổn định và hiệu quả của hệ thống tài chính, đảm bảo hoạt động bình thường của các khoản thanh toán nội bộ và bên ngoài. Theo trang web của mình, Ngân hàng Trung ương Chile “đã áp dụng chế độ chính sách tiền tệ với mục tiêu lạm phát và chính sách tỷ giá hối đoái thả nổi. Mục tiêu được thiết lập theo chế độ này là lạm phát hàng năm (được đo bằng tỷ lệ phần trăm biến đổi của CPI trong khoảng thời gian 12 tháng) hầu như luôn duy trì ở mức khoảng 3%, với phạm vi cho phép là +/- 1%.”

Đồng peso Chile do ngân hàng trung ương phát hành và được lưu hành từ năm 1975 ở phiên bản hiện tại. Đồng peso của Chile được phép thả nổi trong khoảng thời gian từ năm 1974 đến năm 1979 và sau đó được neo với đồng đô la Mỹ ở tỷ giá hối đoái cố định trong ba năm tiếp theo. Năm 1984, đồng peso Chile quay trở lại hệ thống các dải băng có thể điều chỉnh cho đến năm 1999 khi nó được phép thả nổi tự do so với đồng đô la Mỹ.

Giao dịch đồng Peso Chile và hiệu suất của nó

Hiệu suất của đồng Peso Chile so với Đô la Mỹ kể từ năm 2018 đã bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, đặc biệt là sự biến động của giá đồng và nỗ lực duy trì sự ổn định trước áp lực bên ngoài.

Mô tả: Admirals MetaTrader 5 - Biểu đồ hàng tháng của USD CLP.

Phạm vi ngày: ngày 1 tháng 10 năm 2017 - ngày 28 tháng 9 năm 2023. Ngày chụp: ngày 28 tháng 9 năm 2023. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo về kết quả trong tương lai.

Đồng đô la Mỹ so với cặp peso của Chile vẫn tương đối ổn định trong một thời gian, nhưng nó phải đối mặt với thách thức khi giá đồng, một mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Chile, giảm. Sự sụt giảm này đã tác động tiêu cực đến đồng peso của Chile, khiến nó suy yếu so với đồng tiền Mỹ.

Được mô tả: Biểu đồ hàng ngày của Admirals MetaTrader 5 - USD CLP.

Phạm vi ngày: ngày 6 tháng 6 năm 2023 - ngày 28 tháng 9 năm 2023. Ngày chụp: ngày 28 tháng 9 năm 2023. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo về kết quả trong tương lai.

Vào tháng 7 năm 2023, Ngân hàng Trung ương Chile công bố đợt giảm lãi suất mạnh nhất trong 14 năm qua với mức giảm 100 điểm cơ bản từ 11,25% xuống 10,25%, giúp đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng đô la Chile.

Các nhà phân tích dự báo gì về đồng Peso Chile và nền kinh tế

Các nhà phân tích tiền tệ tại ING cho biết trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 9 rằng Chile đã bắt tay vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ quy mô lớn. “Ngân hàng trung ương của Chile đã tiếp tục nới lỏng 100 điểm cơ bản trong tháng 7 với mức cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 9. Lãi suất chính sách hiện nay là 9,50%. Kỳ vọng đã được đặt ra là lãi suất chính sách sẽ được cắt giảm xuống 7,75/8,00% vào cuối năm, với các cuộc họp vào tháng 10 và tháng 12. Việc cắt giảm lãi suất một cách tự tin đang được thực hiện dựa trên thực tế là kỳ vọng lạm phát trong hai năm ổn định ở mức 3%. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản hiện vẫn ở mức trên 8%. Nếu lõi không giảm nhanh như mong đợi và ngân hàng trung ương vẫn cắt giảm, CLP có thể bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Môi trường bên ngoài không tốt với tiền tệ Latam. Nhưng nếu chúng tôi đúng với quyết định về đồng đô la của mình, USD/CLP có thể giảm xuống vào cuối năm nay,” họ lưu ý.

Vào giữa tháng 9, các nhà phân tích của Morgan Stanley tỏ ra lạc quan về trái phiếu đồng euro và đô la Mỹ của Chile với lý do “được định giá rẻ so với hầu hết các tên tuổi cấp đầu tư, không có đợt phát hành dự kiến trong thời gian tới và sự phục hồi liên tục trong bối cảnh vĩ mô. Họ cho biết, rủi ro chính trị cũng đã giảm và chính phủ buộc phải thu hẹp lại kế hoạch tăng thuế.”

Báo cáo của Wells Fargo cho biết ngân hàng trung ương Chile có thể sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn thị trường tài chính dự kiến. Cụ thể hơn, các nhà phân tích của Wells Fargo cho rằng “các nhà hoạch định chính sách ở Chile và Brazil dường như cảm thấy đủ thoải mái khi nới lỏng chính sách tiền tệ một cách mạnh mẽ. Do đó, chúng tôi đang điều chỉnh dự báo lãi suất chính sách của Ngân hàng Trung ương Chile thấp hơn để phản ánh quan điểm của các nhà hoạch định chính sách và hiện chúng tôi tin rằng mục tiêu lãi suất qua đêm của Chile có thể giảm xuống 7,25% vào cuối năm nay.

Quản lý rủi ro khi giao dịch đồng Peso Chile

Giao dịch đồng peso của Chile, giống như mọi loại tiền tệ khác trên thị trường ngoại hối, đều tiềm ẩn rủi ro. Mặc dù những bước đi đúng đắn có thể đưa bạn đến gần hơn với việc biến giấc mơ tài chính thành hiện thực, nhưng những bước đi sai lầm có thể khiến bạn phải trả giá đắt và trở thành gánh nặng khi nói đến kế hoạch tài chính của bạn. Trở thành một nhà giao dịch mới bắt đầu có nghĩa là bạn có thể không biết những nguy hiểm khi điều hướng các thị trường đầy biến động.

Có nhiều cách để thu hẹp khoảng cách với những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn; một trong số đó là giáo dục. Nghiên cứu cách thức hoạt động của giao dịch và các nguyên tắc cơ bản của nó sẽ khiến bạn tốn thời gian nhưng có thể giúp bạn tiết kiệm một số tiền về lâu dài. Bây giờ bạn có thể tự hỏi bạn cần những gì để bắt đầu học? Tất cả những gì bạn cần là truy cập vào các tài liệu đào tạo như hướng dẫn cách thực hiện, video, sách điện tử và các bài viết về giao dịch do các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuẩn bị. Các nhà môi giới cung cấp quyền truy cập vào các trung tâm giáo dục nên không thiếu nguồn lực.

Một cách nữa để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch là sử dụng các công cụ quản lý rủi ro được tích hợp sẵn trong nền tảng giao dịch. Bằng cách sử dụng những công cụ này và biến chúng thành một phần trong chiến lược của mình, bạn có thể tiết kiệm được một số tiền khó kiếm được nếu thị trường đi ngược lại kế hoạch của bạn. Tìm hiểu cách sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ có thể giúp bạn giảm thiểu lo lắng và căng thẳng khi thực hiện chiến lược giao dịch của mình.

Tài liệu này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời đối với bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là chỉ số đáng tin cậy cho bất kỳ hiệu suất hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ những rủi ro.