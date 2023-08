Giao Dịch Koruna Séc: Những Điều Cần Biết

August 26, 2023 02:52

Các nước Đông Âu như Cộng hòa Séc và Ba Lan đã chứng kiến nền kinh tế của họ ngày càng mạnh mẽ hơn trong vài năm qua, nhanh chóng áp dụng các tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu (EU). Cộng hòa Séc chưa gia nhập khối đồng euro vì nước này đã giữ cho đồng Koruna của Séc có thể thay đổi chính sách tiền tệ theo ý muốn. Cộng hòa Séc, chỉ 3 thập kỷ sau khi Tiệp Khắc tan rã, là một trong những nền kinh tế cạnh tranh nhất ở EU, bao gồm các ngành công nghiệp nặng như dây chuyền sản xuất ô tô, v.v.

Trong blog này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số hiểu biết có giá trị về giao dịch Koruna Séc và nền kinh tế của đất nước có thể giúp các nhà giao dịch mới bắt đầu hình thành quan điểm về tiềm năng tương lai của loại tiền tệ này.

Triển vọng kinh tế Séc, Ngân hàng Quốc gia Séc và Koruna Séc

Trong Khảo sát kinh tế năm 2023, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự đoán mức tăng trưởng GDP của Séc là 0,1% trong năm nay, trước khi phục hồi lên 2,4% vào năm 2024 khi nền kinh tế toàn cầu có khả năng phục hồi.

Báo cáo của OECD lạc quan hơn báo cáo của chính quyền Séc. Bộ Tài chính dự đoán mức giảm 0,5% và Ngân hàng Quốc gia Séc (CNB) 0,3%. Đất nước này đã rơi vào suy thoái từ giữa năm 2022. Báo cáo của OECD cho thấy lạm phát đạt 13,0% trong năm nay, trong khi ước tính của Bộ là 10,4% và dự báo của CNB là 10,8%. Năm 2024, OECD dự đoán lạm phát sẽ giảm xuống 4,1%. OECD cho biết Cộng hòa Séc có tỷ lệ lạm phát cơ bản cao nhất ở EU và lạm phát trên diện rộng và cố hữu. Các nhà phân tích của nó cho rằng lạm phát sẽ chỉ đạt mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương vào cuối năm 2024.

Ngân hàng Quốc gia Séc hay Česká Národní Banka ở Séc (CNB) được thành lập vào năm 1993 sau khi Tiệp Khắc giải thể. Nhiệm vụ của CNB là duy trì sự ổn định về giá, duy trì sự ổn định tài chính và đảm bảo hoạt động lành mạnh của hệ thống tài chính ở Cộng hòa Séc, phát hành tiền giấy và tiền xu, quản lý lưu thông tiền tệ và quản lý thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng và giám sát các đơn vị. hoạt động trên thị trường tài chính.

Koruna Séc (CZK) thay thế koruna Tiệp Khắc vào năm 1993 sau khi Tiệp Khắc tan rã. Koruna là một trong tám loại tiền tệ của Liên minh Châu Âu. Mặc dù nền kinh tế Séc có vẻ đủ mạnh để chấp nhận sử dụng đồng tiền chung nhưng dường như có sự phản đối mạnh mẽ đối với động thái này ở Cộng hòa Séc.

Giao dịch Koruna Séc: Nó đã hoạt động như thế nào

Như biểu đồ hàng tháng cho thấy, đồng koruna của Séc đã có nhiều biến động so với đồng đô la Mỹ kể từ năm 2019. Ngay trước khi lệnh phong tỏa bắt đầu ở châu Âu (tháng 3 năm 2020), một đô la Mỹ tương đương với 24,8 CZK. Đồng tiền Séc mạnh lên và đạt mức thấp nhất trong nhiều tháng vào tháng 5 năm 2021, giao dịch ở mức 20,7 CZK so với đồng tiền của Mỹ.

Mô tả: Admirals MetaTrader 5 - Biểu đồ hàng tháng của USD CZK.

Phạm vi ngày: ngày 1 tháng 5 năm 2019 - ngày 24 tháng 8 năm 2023. Ngày chụp: ngày 24 tháng 8 năm 2023. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo về kết quả trong tương lai.

Tuy nhiên, đồng đô la bắt đầu tăng giá so với đồng koruna của Séc, đạt mức cao kỷ lục trong 2 năm và giao dịch ở mức 25,0 CZK vào tháng 9 năm 2022.

Mô tả: Admirals MetaTrader 5 - Biểu đồ hàng ngày của USD CZK.

Phạm vi ngày: 14 tháng 6 năm 2023 – 24 tháng 8 năm 2023. Ngày chụp: 24 tháng 8 năm 2023. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo về kết quả trong tương lai.

Vài tháng qua nghiêng về Koruna, đồng tiền này đã tăng giá và giao dịch trong khoảng 21,0-22,0 CZK so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu năm nay.

Dự báo của các nhà phân tích về Koruna Séc

Bình luận về chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Séc, các nhà phân tích của HSBC viết trong ghi chú gửi các nhà đầu tư: “Theo quan điểm của chúng tôi, chúng ta hiện đã đạt đến giai đoạn mà hỗn hợp tăng trưởng-lạm phát hiện tại không còn biện minh cho các điều kiện tiền tệ thắt chặt như vậy nữa. Thật vậy, tại cuộc họp tháng 8, CNB đã tuyên bố chấm dứt chế độ can thiệp ngoại hối. Biên bản MPC mới nhất tiết lộ tất cả các thành viên đều đồng ý không vội vàng cắt giảm lãi suất. Đối với chúng tôi, quan điểm tương đối diều hâu về lãi suất cho thấy CNB vẫn chưa sẵn sàng nới lỏng thông qua lãi suất chính sách của mình”.

Các nhà kinh tế tại Commerzbank kỳ vọng cặp EUR/CZK sẽ giảm nhẹ trong năm nay trước khi đảo ngược xu hướng một lần nữa vào năm 2024. Trong báo cáo của mình, họ viết: “Ngân hàng trung ương (CNB) đã thông báo chấm dứt chế độ can thiệp ngoại hối của mình. Điều này có nghĩa là ngân hàng trung ương sẽ không sử dụng biện pháp can thiệp ngoại hối để ngăn chặn sự suy yếu của tiền tệ. Tuy nhiên, vì gần đây không có biện pháp can thiệp nào được sử dụng nên điều này không tạo ra sự khác biệt thực tế nào. Hơn nữa, nếu xảy ra tình huống khẩn cấp mới, CNB có thể đưa ra thông báo khác và bắt đầu lại các biện pháp can thiệp. Do đó, bất kỳ sự suy yếu nào của tiền tệ do phản ứng tức thời trên thị trường đều có khả năng đảo ngược trong các quý tới.”

Về dự báo của cặp đôi này cho năm tới, họ đề xuất: “Vào năm 2024, chúng tôi nhận thấy nguy cơ Koruna mất giá hơn nữa. Rủi ro chính là lạm phát có thể không được kiểm soát hoàn toàn theo mục tiêu, điều này một lần nữa sẽ ảnh hưởng đến uy tín của CNB. Hơn nữa, tranh cãi đã nổ ra giữa chính phủ và ngân hàng trung ương vì ngân hàng trung ương chỉ trích quan điểm tài khóa mở rộng là thủ phạm chính đằng sau lạm phát cao. Những diễn biến như vậy có thể gây thêm biến động cho đồng CZK vào năm tới nếu lạm phát tỏ ra cứng đầu như chúng tôi dự đoán.”

Một báo cáo của ING về lạm phát ở Cộng hòa Séc lưu ý: “Theo hội đồng quản trị, sự không chắc chắn về đường lạm phát là rủi ro chính vào lúc này. Dự báo của chúng tôi không thay đổi trong một thời gian, với lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của CNB vào tháng 11. Chúng tôi cho rằng điều kiện là lạm phát tháng 9 ở mức gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đó là dự báo của chúng tôi. Điều này sẽ mang lại niềm tin cho hội đồng quản trị rằng mục tiêu lạm phát có thể đạt được vào tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, nếu bức tranh không rõ ràng, hội đồng quản trị có thể chờ đợi lạm phát tháng 1, điều đó có nghĩa là trì hoãn việc cắt giảm cho đến tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2024.”

Cách giảm thiểu rủi ro khi giao dịch Koruna Séc

Nếu bạn quyết định thêm Koruna Séc vào danh mục giao dịch của mình, bạn nên luôn nhớ rằng giao dịch ngoại hối có rủi ro. Trong trường hợp kế hoạch của bạn không thành công vì thị trường đi ngược lại bạn, có khả năng bạn sẽ bị mất tiền trong quá trình này. Vì vậy, những người giao dịch mới bắt đầu nên hết sức cẩn thận khi tham gia giao dịch.

Một cách để giảm thiểu rủi ro là nâng cao kiến thức của bạn về giao dịch. Các nhà môi giới cung cấp nhiều tài liệu và công cụ giáo dục như sách điện tử, hội thảo trực tuyến, blog và hướng dẫn về cách giao dịch đồng thời giảm thiểu rủi ro. Những nhà giao dịch mới bắt đầu hiểu cách giao dịch hoạt động và những mối nguy hiểm nào có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của họ có thể sửa đổi chiến lược theo mục tiêu của họ.

Đôi khi, kiến thức có thể không đủ nếu không có công cụ phù hợp. Đặc biệt trong giao dịch, việc chuẩn bị sẵn các công cụ quản lý rủi ro cần thiết để sử dụng là điều bắt buộc vì nếu không có chúng thì nguy cơ thất bại sẽ tăng lên. Các nhà môi giới thường cung cấp một bộ công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ có thể ngăn chặn các khoản lỗ khi thị trường biến động. Kết hợp kiến thức với các công cụ quản lý rủi ro phù hợp có thể mang lại trải nghiệm giao dịch xứng đáng với ít căng thẳng và lo lắng hơn.

Bạn có quan tâm đến giao dịch dựa trên tin tức kinh tế vĩ mô không? Tìm hiểu cách thức hoạt động của phương pháp này với các hội thảo trên web miễn phí của chúng tôi. Gặp gỡ và tương tác với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Xem và học hỏi từ các phiên giao dịch trực tiếp.

Hội thảo Web miễn phí Theo dõi hội thảo web do các chuyên gia giao dịch của chúng tôi tổ chức ĐĂNG KÝ THAM GIA MIỄN PHÍ

Tài liệu này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời đối với bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là chỉ số đáng tin cậy cho bất kỳ hiệu suất hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ những rủi ro.