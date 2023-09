Giao Dịch Leu Rumani: Những Điều Cần Biết

September 08, 2023 22:51

Romania là thành viên của Khối phía Đông trong nhiều thập kỷ, nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi kể từ khi nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là về điều kiện kinh tế. Khi nền kinh tế Romania phát triển mạnh mẽ hơn, giao dịch đồng leu Romania (RON) với các loại tiền tệ chính dường như đang trở thành một lựa chọn đối với một số nhà giao dịch.

Trong blog này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số hiểu biết có giá trị về đồng leu Romania và nền kinh tế Romania có thể hữu ích cho nhà giao dịch tiền tệ.

Nền kinh tế Romania, Ngân hàng Quốc gia Romania và đồng Leu

Romania trở thành thành viên EU vào năm 2007, sau nhiều năm kinh tế khó khăn. Việc tiếp cận các nguồn vốn của EU và cải cách kinh tế đã giúp nền kinh tế Romania vững mạnh hơn. Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố, GDP của Romania dự kiến sẽ tăng 2,4% vào năm 2023, điều chỉnh giảm mức dự báo trước đó là tăng trưởng 3,1%. Các nhà phân tích của IMF dự báo GDP Romania sẽ tăng 3,7% vào năm 2024.

Romania, giống như hầu hết các nước ở lục địa già, đã phải vật lộn với con số lạm phát cao trong vài tháng qua. Giá tiêu dùng được dự báo sẽ tăng 10,5% vào năm 2023 trước khi tỷ lệ này giảm một nửa xuống còn 5,8% vào năm 2024.

Ủy ban Châu Âu nhấn mạnh rằng “GDP thực tế nhìn chung được dự đoán sẽ tăng 3,2% vào năm 2023 và 3,5% vào năm 2024. Rủi ro đối với dự báo nghiêng về nhược điểm do sự chậm trễ trong việc thực hiện Kế hoạch Phục hồi & Phục hồi (RRP) có thể làm giảm đầu tư. Lạm phát HICP trung bình dự kiến sẽ giảm xuống 9,7% vào năm 2023 và xuống 4,6% vào năm 2024, nhưng rủi ro có xu hướng tăng do áp lực tăng lương cao.”

Ngân hàng Quốc gia Romania (Banca Națională a României - BNR) được thành lập vào năm 1880. Mục tiêu chính của BNR là đảm bảo và duy trì sự ổn định về giá, thiết kế và thực hiện chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá hối đoái, đồng thời phát hành đồng leu Romania.

Đồng leu Romania đầu tiên được phát hành vào năm 1867. Một sự thật thú vị là đồng leu Romania đã từng là đơn vị tiền tệ có giá trị thấp nhất thế giới trong một thời gian ngắn trong vài tháng vào năm 2005, nhưng đã có nhiều thay đổi kể từ đó. Romania chưa phải là thành viên của khối đồng euro vì kế hoạch áp dụng đồng tiền chung đã đẩy thời hạn mục tiêu đến năm 2026.

Giao dịch đồng Leu Romania: Hiệu suất tiền tệ

Đồng leu Romania đã có những ngày tốt đẹp hơn như có thể thấy trên Biểu đồ hàng tháng bên dưới. Đồng tiền Romania đạt mức cao nhất trong nhiều năm so với giao dịch bằng đô la Mỹ ở mức RON 4,39 vào tháng 4 năm 2020.

Mô tả: Biểu đồ hàng tháng của Admirals MetaTrader 5 - USD RON.

Phạm vi ngày: ngày 1 tháng 10 năm 2017 - ngày 7 tháng 9 năm 2023. Ngày chụp: ngày 7 tháng 9 năm 2023. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo về kết quả trong tương lai.

Trong năm 2020, đồng leu Romania đã phục hồi phần nào so với đồng tiền Mỹ, tuy nhiên lại bắt đầu suy yếu trở lại vào nửa cuối năm 2021. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, đồng leu Romania giao dịch ở mức RON 5,05 so với đồng leu của Hoa Kỳ.

Mô tả: Biểu đồ hàng tháng của Admirals MetaTrader 5 - USD RON.

Phạm vi ngày: ngày 1 tháng 10 năm 2017 - ngày 7 tháng 9 năm 2023. Ngày chụp: ngày 7 tháng 9 năm 2023. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo về kết quả trong tương lai.

Biểu đồ hàng ngày ở trên cho thấy đồng leu Romania đã tăng phần nào sức mạnh khi tỷ giá hối đoái USD RON dao động trong khoảng 4,4 - 4,6 vào năm 2023.

Các nhà phân tích nói gì về đồng Leu Romania và hiệu suất của nền kinh tế

Các nhà phân tích của ING bày tỏ mối quan ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Romania. Trong báo cáo giữa tháng 8, họ viết: “Chúng tôi đã có dự báo tăng trưởng GDP từ lâu là 2,5% cho năm 2023. Mặc dù dữ liệu chi tiết đến hạn vào ngày 7 tháng 9 có thể mang lại những góc nhìn khác về động lực tăng trưởng, nhưng chúng tôi đã điều chỉnh lại. dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của chúng tôi là 1,5%, trong khi duy trì năm 2024 ở mức 3,7%.”

Báo cáo bao gồm các nhận xét về việc thực hiện chính sách tiền tệ của NBR, lưu ý: “tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của đợt sửa đổi ngân sách vào cuối tháng này, rủi ro có thể hơi nghiêng về phía giảm giá. Chúng tôi tin rằng NBR vẫn chưa dự tính thời điểm cho một chính sách chuyển hướng ôn hòa, bất chấp những tuyên bố ôn hòa thường xuyên hơn đến từ các ngân hàng trung ương khác trong khu vực. Chúng tôi duy trì quan điểm về việc cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào quý đầu tiên của năm 2024 với tỷ lệ chính là 5,5% vào cuối năm 2024.”

Bình luận về bộ dữ liệu tài chính ngày 7 tháng 9 liên quan đến nền kinh tế Romania, các nhà kinh tế tại Ngân hàng Erste cho biết họ tái khẳng định dự báo tăng trưởng GDP năm tài chính 2023 của họ là 2,1%. Báo cáo của họ lưu ý: “Tăng trưởng kinh tế được xác nhận ở mức 0,9% so với quý trước và 1,1% so với cùng kỳ. Romania dường như có tốc độ tăng trưởng hàng quý nhanh nhất trong khu vực trong Quý 2 năm 23, mặc dù tốc độ tăng trưởng hàng năm đã giảm tốc trong quý thứ hai liên tiếp trong Quý 2 năm 23 sau khi đạt đỉnh vào Quý 4 năm 22, một xu hướng có thể sẽ tiếp tục trong các quý tiếp theo. Vào năm 2024, chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng GDP sẽ phục hồi lên 4,2% so với cùng kỳ nhờ tiêu dùng do tác động trễ từ tăng trưởng tiền lương thực tế và tác động lan tỏa từ đầu tư nhà nước.”

Các nhà phân tích thị trường tại Ngân hàng BCR cho rằng đồng leu Romania sẽ không suy yếu trung bình trong năm nay hơn 2-2,5% so với mức trung bình năm ngoái. Nhà kinh tế trưởng của BCR cho biết “chúng tôi tin rằng đồng leu sẽ suy yếu xuống còn 5,05 đổi một euro vào cuối năm nay do lạm phát giảm mạnh cho phép ngân hàng trung ương cho phép một số đồng tiền yếu đi để ngăn cản các khoản vay bằng ngoại tệ cho khu vực doanh nghiệp, vốn gần đây đã tăng lên do chênh lệch lãi suất ngày càng tăng.”

Quản lý rủi ro khi giao dịch đồng Leu Romania

Nếu bạn muốn thêm Leu Romania vào danh mục giao dịch của mình, bạn nên nhớ rằng có một số rủi ro nhất định khi giao dịch tiền tệ hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào khác. Trở thành một nhà giao dịch mới bắt đầu có nghĩa là bạn có thể không có kiến thức để xác định khi nào nên dừng giao dịch hoặc những động thái nào có thể mang lại lợi ích cho chiến lược của bạn.

Học cách giao dịch phải là mục tiêu chính của bạn. Nếu bạn thắc mắc làm thế nào thì câu trả lời khá đơn giản. Nghiên cứu cách hoạt động của giao dịch là điều mà mọi nhà giao dịch mới nên đặt lên hàng đầu trong danh sách của mình. Các nhà môi giới ngoại hối và trung tâm giáo dục giao dịch cung cấp nhiều loại tài liệu giáo dục như hội thảo trên web, sách điện tử, hội thảo, blog, v.v., có thể giúp các nhà giao dịch mới bắt đầu hiểu cách hoạt động của giao dịch và những cạm bẫy có thể xảy ra.

Quản lý rủi ro là một điều khác mà những nhà giao dịch mới bắt đầu không nên bỏ qua. Các nền tảng giao dịch hiện đại hỗ trợ các nhà giao dịch bằng các công cụ quản lý rủi ro tiên tiến có thể giúp họ giảm lỗ trong trường hợp thị trường suy thoái. Cần lưu ý rằng các công cụ quản lý rủi ro không loại bỏ rủi ro nhưng có thể giúp bạn bảo vệ tiền, ngay cả trong trường hợp bạn mắc một số lỗi giao dịch. Do đó, các nhà giao dịch mới bắt đầu muốn tận hưởng trải nghiệm giao dịch mà không mất nhiều tiền cần thiết trong quá trình này không nên bỏ qua các công cụ quản lý rủi ro.

Bạn có quan tâm đến giao dịch dựa trên tin tức kinh tế vĩ mô không? Tìm hiểu cách thức hoạt động của phương pháp này với các hội thảo trên web miễn phí của chúng tôi. Gặp gỡ và tương tác với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Xem và học hỏi từ các phiên giao dịch trực tiếp.

Hội thảo Web miễn phí Theo dõi hội thảo web do các chuyên gia giao dịch của chúng tôi tổ chức ĐĂNG KÝ THAM GIA MIỄN PHÍ

Tài liệu này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời đối với bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là chỉ số đáng tin cậy cho bất kỳ hiệu suất hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ những rủi ro.