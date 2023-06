Lãi Suất Của Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ: Tăng Hay Tạm Dừng?

June 03, 2023 03:21

Lãi suất đã tăng đáng kể ở một số nền kinh tế mạnh nhất thế giới trong vài tháng qua. Một số ngân hàng trung ương đã tăng chi phí vay khi họ cố gắng chống lại những con số lạm phát cao đã gây thiệt hại cho ngân sách của người tiêu dùng. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dẫn đầu với chính sách thắt chặt tiền tệ và các đợt tăng lãi suất liên tiếp.

Khi người tiêu dùng Hoa Kỳ cố gắng đối phó với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với các vấn đề về lãi suất tăng cao khiến các khoản vay trở nên đắt đỏ hơn. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu Fed có thể tạm dừng thắt chặt chính sách tiền tệ hay nhiều đợt tăng lãi suất đang diễn ra.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào ngày 14 tháng 6, bài viết này sẽ chia sẻ một số hiểu biết có giá trị về lãi suất và chính sách tiền tệ do Fed thực hiện.

Sự chú ý đang đổ dồn về Fed

Không có gì bí mật khi hầu hết các ngân hàng trung ương xem xét các hành động của Cục Dự trữ Liên bang và đôi khi điều chỉnh các chính sách của họ khi xem xét các dữ liệu liên quan. Fed được coi là một trong những ngân hàng trung ương quan trọng nhất trên thế giới. Vì đồng đô la Mỹ là đồng tiền được sử dụng rộng rãi nhất trong các giao dịch quốc tế, nên khi bạn đọc những dòng này, các quyết định của Fed sẽ ảnh hưởng đến giá trị của nó so với các loại tiền tệ chính khác.

Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã tăng lãi suất 10 lần liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2022 trong nỗ lực chống lại con số lạm phát cao nhất được ghi nhận trong 40 năm. Chủ tịch Fed, Jerome Powell, người thay thế Janet Yellen vào năm 2018, có lẽ không ngờ áp lực lạm phát mạnh như vậy ngay sau khi đại dịch coronavirus làm xáo trộn hoạt động kinh tế trên toàn thế giới.

Vào tháng 3 năm 2022, hội đồng quản trị của Fed đã quyết định bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ khi những dấu hiệu đầu tiên về lạm phát gia tăng đã trở nên rõ ràng. Chỉ trong vòng 3 tháng, lạm phát toàn phần đã lên tới 9,1% trên cơ sở hàng năm, đây là mức cao nhất trong 4 thập kỷ.

Các quan chức Fed nói gì và các dự báo là gì?

Tất nhiên, các nhà đầu tư và thương nhân không thể dự đoán đâu có thể là hành động trong tương lai của Fed. Hội đồng quản trị của Fed đưa ra quyết định dựa trên số liệu lạm phát, thống kê thị trường lao động, năng suất, tỷ lệ thất nghiệp và các yếu tố khác.

Vài ngày trước, Jerome Powell lưu ý rằng vẫn chưa rõ liệu U.S. lãi suất sẽ cần phải được nâng lên nhiều hơn.

Phát biểu tại một hội nghị nghiên cứu của Fed, ông đã đề cập rằng “chúng ta phải đối mặt với sự không chắc chắn về những tác động chậm trễ của việc thắt chặt của chúng ta cho đến nay và về mức độ thắt chặt tín dụng từ những căng thẳng ngân hàng gần đây. Vì vậy, hôm nay, hướng dẫn của chúng tôi chỉ giới hạn trong việc xác định các yếu tố mà chúng tôi sẽ theo dõi khi đánh giá mức độ phù hợp của việc ký kết chính sách bổ sung để đưa lạm phát trở lại mức 2%. Rủi ro của việc làm quá nhiều hoặc làm quá ít đang trở nên cân bằng hơn và chính sách của chúng tôi đã điều chỉnh để phản ánh điều đó.”

"Diều hâu" của Fed muốn tăng lãi suất nhiều hơn

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, Loretta Mester, đã chia sẻ với các phóng viên của Financial Times liên quan đến lãi suất và nói rằng không có lý do thuyết phục nào để chờ đợi một đợt tăng lãi suất mới.

“Tôi thực sự không thấy một lý do thuyết phục nào để tạm dừng—nghĩa là hãy đợi cho đến khi bạn có thêm bằng chứng để quyết định phải làm gì. Tôi sẽ thấy nhiều trường hợp hấp dẫn hơn để nâng [tỷ lệ] lên và sau đó giữ nguyên một thời gian cho đến khi bạn bớt nghi ngờ về diễn biến của nền kinh tế. Lý do duy nhất để bỏ qua việc tăng lãi suất khi rõ ràng việc thắt chặt hơn là cần thiết sẽ là sự biến động cực đoan của thị trường hoặc một số cú sốc khác. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta có thể phải tiến xa hơn. Tại thời điểm này, tôi không thực sự thấy một lý do thuyết phục nào khiến chúng tôi không muốn thực hiện thêm một bước nhỏ nữa để chống lại một số áp lực lạm phát thực sự ngấm ngầm và dai dẳng đó,” bà nói với các phóng viên của FT.

Một số nhà hoạch định chính sách của Fed thận trọng về việc tăng lãi suất

Ngược lại, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Philip Jefferson, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm phó chủ tịch Fed dường như không chia sẻ quan điểm của Loretta Mester. Jefferson gợi ý rằng việc tạm dừng tăng lãi suất sẽ cung cấp không gian và thời gian cần thiết để phân tích thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định về mức độ thắt chặt bổ sung, đồng thời thêm rằng việc tạm dừng không có nghĩa là việc thắt chặt sẽ kết thúc.

“Quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách của chúng tôi tại cuộc họp sắp tới không nên được hiểu là chúng tôi đã đạt đến mức lãi suất cao nhất cho chu kỳ này. Thật vậy, việc bỏ qua một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới sẽ cho phép Ủy ban xem thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định về mức độ ký kết chính sách bổ sung,” ông lưu ý.

Moody's: Chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn đang được cân nhắc

Theo các chuyên gia, Cục Dự trữ Liên bang có thể phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến ​​để giảm lạm phát dai dẳng.

Các nhà phân tích của Moody's cảnh báo rằng chu kỳ lãi suất gây ra những mối nguy hiểm cho hệ thống tài chính, thể hiện qua sự biến động gần đây trong lĩnh vực ngân hàng Mỹ. Họ lưu ý rằng một thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ có thể trì hoãn suy thoái kinh tế, nhưng có nguy cơ điều này có thể dẫn đến lạm phát gia tăng và buộc Cục Dự trữ Liên bang phải tăng lãi suất nhiều hơn nữa.

“Hoạt động kinh tế hạ nhiệt và thị trường lao động suy yếu là điều kiện cần thiết để áp lực lạm phát trong nền kinh tế giảm bớt. Quá nhiều khả năng phục hồi trong thời gian quá dài sẽ đòi hỏi chính sách tiền tệ thậm chí còn chặt chẽ hơn,” báo cáo cho biết.

Giao dịch và Fed tăng lãi suất

Lãi suất tăng đã buộc một số doanh nghiệp phải thay đổi kế hoạch của họ và những người bình thường phải cắt giảm chi phí của họ. Khi các ngân hàng trung ương như Fed, BoE và ECB tăng lãi suất và đánh giá lại các chính sách nới lỏng định lượng của họ, giá trị của các loại tiền tệ chính dao động, đôi khi mạnh lên và những đồng tiền khác yếu đi.

Các nhà giao dịch mới bắt đầu có thể thiếu kinh nghiệm để giúp họ chọn công cụ giao dịch phù hợp và xây dựng một chiến lược hiệu quả. Những lựa chọn sai lầm có thể dẫn đến mất tiền và có thể gây nguy hiểm cho các mục tiêu tài chính của bạn.

Cách tốt nhất để các nhà giao dịch mới bắt đầu xây dựng một kế hoạch giao dịch hiệu quả là học cách sử dụng các công cụ quản lý rủi ro. Học cách sử dụng chúng là điều cần thiết, đặc biệt nếu đó là một trong những lần đầu tiên bạn tham gia giao dịch. Nếu bạn tự hỏi làm thế nào bạn tìm hiểu thêm về họ, câu trả lời rất đơn giản. Các nhà môi giới mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội làm quen với các công cụ quản lý rủi ro bằng cách tạo các tài liệu giáo dục như các bài viết hướng dẫn và sách điện tử hoặc cho phép họ đăng ký hội thảo trên web và hội thảo do các chuyên gia giao dịch chuẩn bị.

Quản lý rủi ro trong giao dịch có thể giúp bạn yên tâm và tăng cơ hội đạt được các mục tiêu tài chính của mình mà không phải lo lắng và căng thẳng.

Bạn có quan tâm đến giao dịch dựa trên tin tức kinh tế vĩ mô không? Tìm hiểu cách thức hoạt động của phương pháp này với các hội thảo trên web miễn phí của chúng tôi. Gặp gỡ và tương tác với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Xem và học hỏi từ các phiên giao dịch trực tiếp.

Tài liệu này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời đối với bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là chỉ số đáng tin cậy cho bất kỳ hiệu suất hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ những rủi ro.