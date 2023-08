Lạm Phát, Chống Giảm Phát Và Giảm Phát: Những Điều Bạn Cần Biết

August 12, 2023 02:34

Vào thứ Năm, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã công bố dữ liệu lạm phát mới nhất từ ​​Mỹ, với mức lạm phát hàng năm tăng lên 3,2%. Thông báo này theo sau tin tức vào thứ Tư từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc rằng lạm phát hàng năm ở Trung Quốc đã chuyển sang mức âm, giảm xuống -0,3%.

Chúng ta đã nghe nhiều về việc giá cả tăng cao trong khoảng một năm qua, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi lạm phát chuyển sang mức âm? Và tại sao các nhà kinh tế lại sợ nó hơn là lạm phát cao, tích cực? Hãy đọc để tìm hiểu.

Lạm phát là gì?

Mặc dù nhiều người có thể không quen thuộc lắm với khái niệm lạm phát vài năm trước, nhưng giờ đây hầu hết chúng ta đều có thể đọc thuộc lòng định nghĩa này trong giấc ngủ.

Lạm phát đo lường tốc độ tăng giá trong một nền kinh tế trong một khoảng thời gian. Do đó, lạm phát cũng có thể được xem là tốc độ mà tiền đang mất dần sức mua.

Giảm phát là gì?

Giảm phát ngược lại với lạm phát, xảy ra khi có sự sụt giảm về mức giá chung trong nền kinh tế và do đó làm tăng sức mua của đồng tiền.

Điều quan trọng là không nhầm lẫn khái niệm này với giảm lạm phát, đề cập đến việc giảm tỷ lệ lạm phát và hiện đang xảy ra ở nhiều nền kinh tế tiên tiến trên thế giới. Giảm phát xảy ra khi giá đang tăng, nhưng tốc độ tăng đang chậm lại.

Ví dụ, vào tháng 6, tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Anh đã giảm xuống 7,9%, giảm so với mức 8,7% của tháng trước. Đây là một trường hợp khử trùng. Trong khi giá vẫn tăng hàng năm, tốc độ tăng của chúng đã giảm.

Giảm phát xảy ra khi giá thực sự giảm trong một khoảng thời gian và được minh họa bằng việc lạm phát chuyển sang mức âm, như ở Trung Quốc vào đầu tuần này. Bề ngoài, giá giảm nghe có vẻ tuyệt vời nhưng điều đó không nhất thiết phải như vậy. Trên thực tế, hầu hết các nhà kinh tế sợ giảm phát hơn là lạm phát. Nhưng tại sao?

Tại sao lại sợ giảm phát?

Vì vậy, có gì sai với giảm phát? Chắc chắn giá giảm sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, ai sẽ mua nhiều hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn? Đây là những điểm hợp lý và trong ngắn hạn, việc giảm giá tạm thời có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, nếu giảm phát trở nên nghiêm trọng và giá cả tiếp tục giảm trong một thời gian dài, các vấn đề sẽ bắt đầu nảy sinh. Giá giảm sẽ dẫn đến doanh thu thấp hơn cho các doanh nghiệp, vì họ nhận được ít tiền hơn để sản xuất và bán cùng một lượng hàng hóa và dịch vụ.

Khi doanh thu giảm, các doanh nghiệp cần tiết kiệm chi phí, điều này có thể dẫn đến giảm lương và cuối cùng là cắt giảm việc làm. Tiền lương giảm và thất nghiệp gia tăng sẽ dẫn đến giảm tổng cầu, do người tiêu dùng có ít tiền hơn để chi tiêu. Tất cả những yếu tố khác đều như nhau, sự sụt giảm nhu cầu này cuối cùng sẽ củng cố hiệu ứng giảm giá.

Hơn nữa, nếu giá đang giảm, nó có thể dẫn đến việc người tiêu dùng trì hoãn việc mua hàng nếu có thể, với hy vọng rằng những lần mua hàng này sẽ rẻ hơn trong tương lai. Chẳng hạn, nếu bạn muốn mua một chiếc ô tô nhưng biết rằng, một năm kể từ hôm nay, chiếc ô tô đó sẽ rẻ hơn, bạn có thể có xu hướng trì hoãn việc mua nó.

Bên cạnh nhu cầu giảm củng cố tác động giảm giá, tiêu dùng là thành phần quan trọng nhất trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế, đo lường tốc độ tăng trưởng kinh tế. Do đó, giảm phát có thể dẫn đến giảm tiêu dùng, tăng tỷ lệ thất nghiệp và cuối cùng là giảm tăng trưởng kinh tế.

Tại sao giá giảm ở Trung Quốc?

Khi nhiều quốc gia trên thế giới vật lộn với giá cả tăng cao, giá cả ở Trung Quốc đang đi theo hướng ngược lại. Nhưng tại sao?

Khi nhiều nền kinh tế tiên tiến trên thế giới thoát khỏi những hạn chế do đại dịch gây ra, nguồn cung phải vật lộn để theo kịp nhu cầu tăng vọt, dẫn đến giá cả tăng cao. Sau đó, Nga xâm chiếm Ukraine, khiến giá năng lượng tăng cao và do đó, lạm phát tăng vọt.

Tuy nhiên, trường hợp của Trung Quốc lại rất khác.

Khi các chiến dịch tiêm chủng được thực hiện thành công và nhiều quốc gia mở cửa trở lại hoạt động kinh doanh, Trung Quốc đã tiến hành chính sách nghiêm ngặt không có Covid, khiến nhu cầu trong nước phần nào bị kìm hãm. Sau một đợt bất ổn xã hội vào cuối năm 2022, Trung Quốc đã từ bỏ chính sách hạn chế này, dẫn đến việc mở cửa trở lại nền kinh tế Trung Quốc đã được dự đoán từ trước.

Tuy nhiên, việc mở cửa trở lại cho đến nay vẫn hoàn toàn gây ấn tượng. Không chỉ nhu cầu trong nước vẫn yếu mà xuất khẩu cũng giảm, cả hai đều gây áp lực giảm giá.

Còn giá năng lượng thì sao? Chà, trong khi các nước phương Tây nhanh chóng tránh xuất khẩu dầu và khí đốt của Nga để đối phó với cuộc chiến ở Ukraine, thì Trung Quốc lại có cách tiếp cận ngược lại. Sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu năng lượng giá rẻ từ Nga, đảm bảo rằng họ vẫn được bảo vệ khỏi giá cao toàn cầu.

Lạm phát vs Giảm phát

Thông thường, giảm phát được coi là tồi tệ hơn đối với nền kinh tế so với lạm phát, với việc các ngân hàng trung ương tích cực nhắm mục tiêu tỷ lệ lạm phát thấp và ổn định khoảng 2%.

Lý do cho mục tiêu này là tỷ lệ lạm phát thấp thực sự có lợi cho nền kinh tế, vì nó khuyến khích một lượng tiêu dùng nhất định hơn là tiết kiệm. Tiêu dùng cao hơn dẫn đến doanh thu cao hơn cho các doanh nghiệp, việc làm cao hơn và tăng trưởng kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, lạm phát chắc chắn sẽ trở nên rắc rối khi nó tăng quá cao, như đã xảy ra trong khoảng một năm trở lại đây.

Trong khi lạm phát thấp, ổn định có thể tích cực đối với nền kinh tế, thì giảm phát ở bất kỳ quy mô nào thường được coi là tiêu cực và có thể đặc biệt khó phục hồi, bằng chứng là Nhật Bản trong vài thập kỷ qua.

Tác động tiêu cực tiềm tàng của giảm phát đối với tiêu dùng, việc làm và tăng trưởng kinh tế là lý do tại sao các ngân hàng trung ương và các nhà kinh tế có xu hướng lo sợ về nó hơn là lạm phát. Vì lý do này, sau dữ liệu lạm phát hôm thứ Tư, có khả năng ngày càng có nhiều lời kêu gọi Bắc Kinh thực hiện hành động quyết đoán và can thiệp vào nền kinh tế đang chững lại của nước này.

