Lạm phát toàn phần của Vương quốc Anh giảm xuống 3,9% trên cơ sở hàng năm, mức thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 9 năm 2021. Con số này khiến các nhà phân tích thị trường ngạc nhiên, những người đã dự đoán lạm phát sẽ ở mức 4,4%. Thủ tướng Anh, Jeremy Hunt, nói rằng việc thực hiện các biện pháp kinh tế của chính phủ “bắt đầu loại bỏ áp lực lạm phát khỏi nền kinh tế”.

Đồng bảng Anh giảm 0,6% so với đồng đô la Mỹ vào sáng thứ Tư do chỉ số lạm phát thấp hơn dự đoán có thể buộc Ngân hàng Anh (BoE) nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, các nhà kinh tế nói chuyện với các phóng viên của The Guardian lưu ý rằng lạm phát cơ bản ở mức 5,1%, vẫn cao hơn mục tiêu 2% của BoE.

Trong một tin tức khác, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vẫn giữ nguyên chi phí đi vay như dự kiến. Tại New Zealand, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) cho biết hội đồng quản trị vẫn cảnh giác với áp lực lạm phát, đồng thời cho biết thêm rằng quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo sẽ phải dựa trên nhiều dữ liệu kinh tế, khiến nó trở thành một nhiệm vụ phức tạp. .

GDP Hoa Kỳ quý 3 năm 2023

Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) sẽ công bố dữ liệu về GDP của đất nước trong quý 3 năm nay. Các nhà kinh tế kỳ vọng báo cáo sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với số liệu của quý trước và 2,3% so với quý trước.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự báo tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ sẽ giảm xuống 1,5% vào năm 2024, với tỷ lệ thất nghiệp của nước này sẽ tăng lên 4,4% vào năm tới. Cuộc khảo sát tương tự cho thấy tăng trưởng GDP năm 2023 sẽ đạt 2,5%, lớn hơn đáng kể so với con số 0,9% dự báo vào tháng 7.

GDP của Vương quốc Anh quý 3 năm 2023

Vào thứ Sáu, các nhà kinh tế sẽ có cơ hội xem xét kỹ lưỡng báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) về tốc độ tăng trưởng GDP của Vương quốc Anh trong quý 3 năm 2023. Các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế nước này tăng trưởng 0,6% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn không thay đổi. cơ sở hàng quý.

Theo báo cáo của ONS công bố cách đây một tuần, GDP đã giảm 0,3% trong tháng 10, khiến các nhà kinh tế ngạc nhiên. Một số nhà phân tích cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể dao động quanh mức 0% trong quý 4 năm nay. BoE cảnh báo nước Anh có thể rơi vào suy thoái vào năm 2024.

Doanh số bán lẻ ở Vương quốc Anh tháng 11 năm 2023

ONS dự kiến ​​sẽ công bố dữ liệu doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh trong tháng 11 vào thứ Sáu. Các nhà kinh tế dự báo rằng doanh số bán lẻ tăng 0,4% hàng tháng trong khi giảm 1,3% hàng năm, lấy lại được phần nào sau đợt lao dốc vào tháng 10. Nền kinh tế Anh dường như đang cảm nhận được tác động từ chính sách tiền tệ nghiêm ngặt của BoE nhằm cố gắng chế ngự áp lực lạm phát.

Theo báo cáo mới nhất của KPMG/RetailNext Retail Think Tank (RTT), nhu cầu tiêu dùng giảm kết hợp với chi phí tăng cao sẽ tạo ra thách thức trong 6 tháng tới cho lĩnh vực bán lẻ. Các chuyên gia thị trường của KPMG cho biết “mặc dù doanh số bán hàng vào Thứ Sáu Đen ngày càng sâu hơn và kéo dài hơn năm ngoái, nhưng cho đến nay, các dấu hiệu cho thấy giao dịch Giáng sinh năm nay là một trong những thời điểm tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch xảy ra và mặc dù vẫn còn nhiều điều cần làm trong năm nay”. những tuần cuối cùng của tháng 12, có vẻ như đã quá muộn để xoay chuyển vận may.”