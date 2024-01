Lạm Phát CPI Ở Tokyo Giảm, Nikkei Đạt Mức Cao Nhất Trong 33 Năm

Khi thị trường tài chính ấm lên sau kỳ nghỉ năm mới, dữ liệu lạm phát của Úc và Nhật Bản là một trong những công bố dữ liệu tài chính quan trọng nhất. Mặc dù thứ Ba là một ngày nhẹ nhàng nhưng chỉ số Nikkei đã gây chú ý trên các tin tức tài chính khi đạt mức cao nhất trong 33 năm nhờ sự tăng trưởng của cổ phiếu công nghệ.

Giá dầu ổn định vào sáng thứ Ba sau khi ghi nhận mức giảm lớn vào thứ Hai. Nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Saudi Arabia tuyên bố sẽ cắt giảm giá dầu thô xuống mức thấp nhất được ghi nhận trong 27 tháng qua.

Trong một tin tức khác, Samsung, nhà sản xuất chip nhớ, điện thoại thông minh và TV hàng đầu thế giới, tuyên bố rằng họ có thể chứng kiến lợi nhuận trong ba tháng cuối năm 2023 giảm hơn 30%. Mặc dù báo cáo thu nhập dự kiến sẽ được công bố vào ngày 31 tháng 1, nhưng các nhà phân tích cho rằng doanh số bán thiết bị điện tử thấp hơn dự kiến, cũng như việc tích trữ hàng tồn kho của các linh kiện chính, có thể đóng một vai trò nào đó.

Lạm phát CPI của Úc tháng 11 năm 2023

Cục Thống kê Úc (ABS) sẽ công bố số liệu lạm phát của tháng 11 vào sáng thứ Tư. Mặc dù dữ liệu quan trọng nhất đến từ các báo cáo hàng quý, các nhà kinh tế cũng tập trung vào các báo cáo lạm phát hàng tháng để hiểu giá cả diễn biến như thế nào và tác động của chúng đối với nền kinh tế địa phương.

Các nhà phân tích thị trường cho rằng lạm phát CPI ở mức 4,4% tính theo năm, giảm so với con số 4,9% được ghi nhận vào tháng 10. Một lưu ý của các nhà kinh tế ING cho biết “sự gia tăng giá năng lượng và thực phẩm vào năm ngoái do thời tiết lạnh và ẩm ướt trái mùa khó có thể lặp lại, ít nhất là không ở mức độ tương tự, mặc dù chúng tôi lưu ý rằng lũ lụt gần đây ở Queensland vẫn có thể đẩy tăng giá ở một số khu vực. Mặc dù vậy, việc so sánh với mức tăng đột biến của năm ngoái sẽ đủ lành tính để thấy tỷ lệ lạm phát giảm - có lẽ là đáng kể.”

CPI Tokyo tháng 12 năm 2023

Một cuộc khảo sát do Cục Thống kê Nhật Bản công bố cho thấy lạm phát CPI ở Tokyo đã giảm xuống 2,4% trong tháng 12 từ mức 2,6% được ghi nhận trong tháng 11. Lạm phát CPI cơ bản của Tokyo ở mức 2,1%, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích.

Mặc dù số liệu lạm phát đã giảm trong tháng 12 nhưng vẫn còn cách xa mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Ngay sau khi công bố báo cáo lạm phát, đồng yên Nhật đã tăng so với đồng đô la Mỹ do một số nhà giao dịch tin rằng BoJ sẽ phải bắt đầu loại bỏ dần gói kích thích khổng lồ của mình trong năm nay.

Morgan Stanley: Fed sẽ giữ lãi suất ổn định lâu hơn

Các nhà kinh tế của Morgan Stanley cho rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể giữ lãi suất ổn định lâu hơn thị trường mong đợi, đồng thời nói thêm rằng việc trì hoãn sẽ dẫn đến nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn dự kiến. Các nhà phân tích của Morgan Stanley hiện kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ ở mức 25 điểm cơ bản và sẽ diễn ra vào tháng 6.

Phát biểu tại một hội nghị, nhà kinh tế trưởng người Mỹ của Morgan Stanley cho biết: “Đừng nhầm lẫn, họ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Họ có thể kiên nhẫn và có thể dành thời gian.”