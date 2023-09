Quyết Định Lãi Suất Của ECB: Tạm Dừng Diều Hâu Trong Tương Lai?

Tỷ lệ tăng và lạm phát là vấn đề trên toàn thế giới và khu vực đồng euro cũng không phải là ngoại lệ. Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào ngày mai sẽ làm lu mờ hầu hết các công bố dữ liệu tài chính trong thời gian còn lại của tuần.

Một số nhà kinh tế cho rằng Christine Lagarde và các nhà hoạch định chính sách đồng nghiệp của bà đã sẵn sàng áp dụng cách tiếp cận “tạm dừng diều hâu” vì các đợt tăng lãi suất trước đó dường như có ảnh hưởng đến nền kinh tế khối đồng euro.

Tại Anh, dữ liệu GDP do ONS công bố gây thất vọng khi nền kinh tế Anh suy giảm nhiều hơn dự kiến (-0,5%) trong tháng 7. Kết quả là đồng bảng Anh mất 0,3% giá trị so với đồng đô la Mỹ và 0,2% so với đồng euro ngay sau khi báo cáo được công bố. Bình luận về báo cáo GDP của Vương quốc Anh, các nhà kinh tế của JPMorgan lưu ý rằng “chúng tôi đã phản đối ý kiến cho rằng Vương quốc Anh đang bước vào một giai đoạn suy thoái thích hợp với lý do thu nhập thực tế của các hộ gia đình có vẻ sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm 2023, trong khi niềm tin kinh doanh nói chung là chạy trên mức trung bình. Trường hợp đó vẫn như vậy, nhưng con đường tăng trưởng trong ngắn hạn có vẻ tồi tệ hơn và chúng tôi đã điều chỉnh giảm dự báo GDP quý 3 từ 0,3% so với quý trước xuống 0,0%.

Quyết định lãi suất của ECB

Hội đồng quản trị của ECB sẽ triệu tập vào thứ Năm để quyết định về chính sách tiền tệ và lãi suất. Các nhà kinh tế cho rằng các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng sẽ giữ nguyên lãi suất, tạm dừng thắt chặt chính sách tiền tệ để đánh giá các điều kiện kinh tế trong khu vực đồng euro.

Các nhà phân tích của Commerzbank cho rằng mặc dù có những nhà kinh tế dự báo lãi suất sẽ tăng nhưng môi trường kinh tế khó khăn sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Trong báo cáo của mình, họ lưu ý rằng “do nền kinh tế yếu kém và tỷ lệ lạm phát có xu hướng giảm, phần lớn các thành viên hội đồng ECB có thể sẽ bỏ phiếu cho lãi suất cơ bản không thay đổi”.

Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 8 của Hoa Kỳ

Vào thứ Năm, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo Doanh số bán lẻ tháng 8 là chỉ số hàng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng. Các nhà phân tích thị trường cho rằng doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,2% trong khi doanh số tháng 7 đã tăng 0,7%. Dữ liệu doanh số bán lẻ kết hợp với báo cáo lạm phát CPI dự kiến sẽ được hội đồng Dự trữ Liên bang xem xét kỹ lưỡng trong khi chuẩn bị cho cuộc họp ấn định lãi suất tiếp theo.

Một báo cáo của Deloitte cho rằng doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ ở Mỹ ước tính sẽ tăng với tốc độ chậm nhất trong 5 năm do tiết kiệm hộ gia đình giảm và lo lắng về nền kinh tế khiến người tiêu dùng chi tiêu ít hơn. Tuy nhiên, mua sắm trực tuyến được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn khoảng 11% so với xu hướng trong hai năm qua.

Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 8 của Trung Quốc

Doanh số bán lẻ sẽ là chủ đề thảo luận ở Trung Quốc vào thứ Sáu khi Cục Thống kê Quốc gia (NBS) của nước này dự kiến ​​sẽ công bố báo cáo Doanh số bán lẻ tháng 8. Dự báo cho thấy doanh số bán lẻ tăng 2,8% trong tháng 8, cao hơn một chút so với tốc độ tăng trưởng 2,5% được ghi nhận trong tháng 7.

Một ấn phẩm do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) phát hành cho biết ngân hàng sẽ chú ý đến tác động của các chính sách tài chính khi lạm phát đã trở lại vùng tích cực theo bộ dữ liệu mới nhất được công bố vào tháng 8.