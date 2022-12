Thị trường nặng nề chờ đón quyết dịnh lãi suất giữa lo ngại suy thoái

December 14, 2022 04:49

Các thị trường đang dự đoán các quyết định lãi suất từ ​​các ngân hàng trung ương nặng ký trong tuần này trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu. Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ công bố các quyết định và thông tin chuyên sâu về chính sách tiền tệ vào Thứ Tư và Thứ Năm.

Quyết định về lãi suất của Fed sẽ được đưa ra vào ngày mai và ý kiến ​​đồng thuận cho rằng lãi suất sẽ tăng từ mức hiện tại là 4% lên 4,5%. Quyết định sẽ phản ánh quan điểm đồng thuận? Gần đây, những lời hoa mỹ của Fed đã bớt diều hâu hơn, không ôn hòa hơn như nhiều người tham gia thị trường hy vọng. Ngân hàng trung ương vẫn quyết tâm vượt qua lạm phát, tuy nhiên thời điểm để giảm bớt việc điều tiết lãi suất có thể là trong tháng này nếu các tín hiệu mới nhất của Chủ tịch Fed Jerome Powell trở thành hiện thực.

Một lưu ý thận trọng: vẫn có khả năng tăng lãi suất cao hơn, có nghĩa là các nhà đầu tư và thương nhân sẽ khôn ngoan khi xem xét cả hai kịch bản.

Cuộc họp FOMC tháng 12 rất quan trọng vì chính sách tiền tệ và báo cáo Dự báo kinh tế. Bản phát hành này bao gồm những thay đổi về tổng sản phẩm quốc nội (GDP), dự báo tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp. Thị trường việc làm là vấn đề đặc biệt nóng bỏng, từng là một trong những điểm sáng của nền kinh tế Mỹ hậu đại dịch. Nếu FOMC dự báo một lĩnh vực lao động dễ bị tổn thương vào đầu năm 2023, những người tham gia thị trường có thể phản ứng vì tỷ lệ thất nghiệp cao hơn là một trong những dấu hiệu chính của sự yếu kém của nền kinh tế.

Tại Vương quốc Anh, số lượng người yêu cầu cho tháng 11 không đạt kỳ vọng, đạt 30,5 nghìn so với mức đồng thuận là 3,5 nghìn và mức trước đó là âm 6,4 nghìn vào tháng 10. Đây là mức tăng lớn nhất trong các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp kể từ tháng 2 năm 2021 và diễn biến này diễn ra ngay trước Quyết định về lãi suất của BoE vào thứ Năm.

BoE dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất cơ bản từ 3% lên 3,5% trong bối cảnh lạm phát cao đạt 11,1% trong tháng 10. Một quyết định diều hâu hơn có thể phóng đại nỗi sợ suy thoái và dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Như trong trường hợp của Hoa Kỳ, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn cho thấy tăng trưởng chung yếu hơn, một xu hướng sẽ khiến chi phí sinh hoạt tăng cao trở thành gánh nặng lớn hơn đối với người tiêu dùng và nhà nước do sự gia tăng hỗ trợ tài chính cho người thất nghiệp.

Bây giờ đến quyết định của ECB vào thứ Năm. Ngân hàng trung ương châu Âu dự kiến ​​sẽ tăng chính sách lãi suất cơ bản từ 2% hiện nay lên 2,5% trong một hành động cân bằng giữa kiểm soát lạm phát cao và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Bất kỳ sự bất ngờ nào trong chính sách tiền tệ của ECB đều có thể gây ra phản ứng như biến động trên thị trường tiền tệ và chứng khoán.

