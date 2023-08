RBA Giữ Lãi Suất Không Thay Đổi Khi Lạm Phát Chậm Lại

August 02, 2023 02:32

Trong một tuần bao gồm quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh (BoE) và công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã công bố quyết định giữ nguyên lãi suất.

Tại Trung Quốc, hoạt động của nhà máy lần đầu tiên rơi vào tình trạng thu hẹp trong 4 tháng qua, theo khảo sát của Caixin do S&P Global biên soạn. Chỉ số PMI Sản xuất đạt 49,2 mặc dù một cuộc thăm dò của Reuters đã dự báo mức 50,3.

Quyết định lãi suất của RBA

Ngân hàng trung ương Úc đã quyết định giữ lãi suất ổn định sau cuộc họp hội đồng quản trị. Một số nhà kinh tế đã gợi ý rằng RBA sẽ tăng chi phí đi vay lên 25 điểm cơ bản. RBA đã tăng lãi suất nhiều lần kể từ tháng 5 năm 2022, đạt mức cao nhất được ghi nhận trong 11 năm qua.

Quyết định của RBA được đưa ra sau một báo cáo lạm phát cho thấy tốc độ tăng giá tiêu dùng của quốc gia này giảm xuống 6% trong quý 2 năm 2023. Con số này vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của RBA.

Các nhà phân tích của Commerzbank gợi ý rằng RBA đang thực hiện một cách tiếp cận chờ xem trong thời điểm hiện tại. Trong báo cáo của mình, họ viết: “RBA đã quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ hai liên tiếp. RBA dường như đang ở rất gần với mức lãi suất cao nhất, đặc biệt là khi hiện tại họ kỳ vọng lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu trong phạm vi dự báo của nó. Tất nhiên, liệu một đợt tăng lãi suất khác có diễn ra trong những tháng tới hay không sẽ phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến dữ liệu, đặc biệt là tăng trưởng tiền lương và lạm phát khu vực dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi thấy quyết định ngày hôm nay là một tín hiệu rõ ràng rằng RBA đang thực hiện một cách tiếp cận chờ xem trong thời điểm hiện tại.”

PMI sản xuất ISM tháng 7 năm 2023

Cuối ngày hôm nay, Viện Quản lý Cung ứng (ISM) sẽ công bố dữ liệu PMI Sản xuất của tháng Bảy. Các nhà kinh tế kỳ vọng PMI Sản xuất sẽ ở mức 46,5, cao hơn một chút so với chỉ số của tháng Sáu. Vào tháng 6, báo cáo ISM đã đề cập rằng “PMI Sản xuất tháng 6 đã đăng ký 46%, thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với mức 46,9% được ghi nhận trong tháng Năm. Về nền kinh tế tổng thể, con số này cho thấy tháng thứ bảy bị thu hẹp sau khoảng thời gian 30 tháng mở rộng.”

Nhận xét về báo cáo ISM tháng 6, các nhà phân tích của ING đã lưu ý rằng “các thành phần phụ chính như đơn đặt hàng mới, sản xuất, việc làm và hàng tồn kho của khách hàng cũng đều nằm trong vùng thu hẹp.” Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục theo dõi PMI sản xuất và dịch vụ, xem xét tác động của các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế Mỹ.

Eurozone CPI Lạm phát và GDP tháng 7 năm 2023

Theo ước tính nhanh do Eurostat công bố, lạm phát giá tiêu dùng đã giảm xuống 5,3% vào tháng 7 năm 2023, giảm từ mức 5,5% trong tháng 6. Lạm phát cơ bản, loại bỏ năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, không thay đổi ở mức 5,5%. GDP trên toàn khu vực đồng euro tăng 0,3% trong quý 2 của năm, sau khi đã chững lại vào đầu năm 2023.

Các nhà phân tích tại Deutsche Bank Research đã báo cáo rằng “GDP trong quý 2-23 của khu vực đồng Euro đã gây bất ngờ khi tăng nhẹ ở mức 0,3% so với quý trước trong khi lạm phát chớp nhoáng trong tháng 7 nhìn chung phù hợp với kỳ vọng ở mức 5,3% so với cùng kỳ, với mức cơ bản là 5,5% so với cùng kỳ. Sức mạnh rõ ràng của mức tăng trưởng hàng quý chủ yếu được thúc đẩy bởi một số đặc điểm riêng của một số quốc gia và che đậy một động lực cơ bản có khả năng tiến gần đến tình trạng trì trệ hơn, như được tiết lộ bởi sự phát triển của nhu cầu trong nước trên các bản phát hành quốc gia. Về khía cạnh lạm phát,% yoy tiêu đề tiếp tục giảm như dự kiến trong khi cốt lõi vẫn ổn định ở mức 5,5% yoy so với lần in trước. Giá cả hàng hóa tiếp tục cho thấy đà giảm tốc. Giá dịch vụ vẫn ổn định, nhưng được cho là không mạnh như dự kiến ban đầu cho mùa du lịch năm 2023.”

