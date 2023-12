Sáp Nhập Của Paramount và Warner Bros

December 23, 2023 08:28

Tuần này, tin tức về khả năng sáp nhập giữa Paramount Global (PARA.US) và Warner Bros. Discovery (WBD.US) đã gây chú ý, làm dấy lên cuộc thảo luận về tương lai của các hãng phim Hollywood. Không có gì ngạc nhiên khi sự thay đổi trong thói quen của người xem, đặc biệt được thúc đẩy trong thời kỳ đại dịch, khiến ban quản lý của các hãng phim lớn nhất phải xem xét lại chiến lược của họ để có thể tồn tại trong tương lai.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc về khả năng sáp nhập của các hãng phim Hollywood này có thể thay đổi ngành công nghiệp giải trí trong tương lai.

Warner Bros. và Paramount thảo luận về khả năng sáp nhập

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Giám đốc điều hành của Warner, David Zaslav và Giám đốc điều hành của Paramount, Bob Bakish, đã gặp nhau tại New York để thảo luận về khả năng sáp nhập giữa hai hãng phim. Các phóng viên của Axios đề cập rằng hội đồng quản trị Warner Bros thậm chí đã thuê các chuyên gia tư vấn ngân hàng để kiểm tra xem kế hoạch có thể thành hiện thực như thế nào.

Warner Bros. Discovery là công ty lớn hơn trong cặp này khi giá trị thị trường của nó vượt quá 29 tỷ USD, trong khi giá trị của Paramount là gần 10 tỷ USD. Các nhà phân tích lưu ý rằng Paramount đã tìm kiếm đối tác trong một thời gian khá lâu vì mức nợ của họ đã tăng lên đáng kể do mở rộng trực tuyến. Ngược lại, Giám đốc điều hành của Warner Bros. đã nói với các nhà đầu tư vài tuần trước rằng chiến lược cắt giảm chi phí và giảm nợ sẽ cho phép công ty chi một số vốn để phát triển hãng phim bằng cách mua lại hoặc các phương tiện khác.

Một yếu tố nữa có thể đóng vai trò trong một vụ sáp nhập tiềm năng là Warner Bros. Discovery có thể trở thành một phần của một thỏa thuận khác như vậy hai năm sau khi Warner Media và Discovery trở thành một thực thể. Warner Bros. Discovery đã không thể thực hiện những thỏa thuận như vậy vì lần sáp nhập gần đây nhất của họ vào năm 2021 đã tận dụng được lợi ích của cấu trúc giao dịch Reverse Morris Trust.

Chuyện gì đang xảy ra với các hãng phim hàng đầu ở Hollywood?

Warner Bros. và Paramount là hai trong số những hãng phim lớn nhất ở Hollywood. Big Five bao gồm Walt Disney Studios, Sony Pictures và Universal Studios. Big Five nhận được 80-85% doanh thu phòng vé ở Mỹ hàng năm. Cả năm cơ sở này đều được thành lập vào những thập niên đầu của thế kỷ XX.

Các dịch vụ phát trực tuyến nở rộ, đặc biệt là trong đại dịch coronavirus, chẳng hạn như Netflix đã buộc Big Five phải xem xét lại chiến lược của họ khi sản xuất và phân phối nội dung.

Trong trường hợp này, dịch vụ phát trực tuyến Plus của Paramount có thể trở thành một với HBO Max nổi tiếng của Warner Bros. để chống lại tác động của Netflix và Disney Plus trên thị trường. Netflix là một trong những công ty lớn nhất với hơn 270 triệu người đăng ký, con số cao hơn đáng kể so với 63 triệu của Paramount Plus và 95 triệu của Warner Bros Discovery.

Sự gián đoạn thế hệ tác động đến các hãng phim lớn

Phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh do New York Times tổ chức vào cuối tháng 11, David Zaslav, Giám đốc điều hành của Warner Bros Discovery, nói rằng “sự gián đoạn thế hệ đang ảnh hưởng đến ngành này đòi hỏi những quyết định mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, nhanh hơn”.

Zaslav đề cập đến những khó khăn mà các hãng phim phải đối mặt, lưu ý rằng “thời điểm này “đòi hỏi những quyết định rất khó khăn và nhiều quyết định trong số đó không được ưa chuộng. Đó là khoảng thời gian rất đáng sợ nhưng cũng là khoảng thời gian thú vị vì những gì có thể xảy ra. Chúng tôi là những người đầu tiên vượt qua. Chúng tôi cần được khỏe mạnh và cần xây dựng một hoạt động kinh doanh thực sự xung quanh công ty này.”

Tìm hiểu thêm về Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery đã chứng tỏ hiệu suất mạnh mẽ vào năm 2023, tự hào với danh mục kênh đa dạng. Tập đoàn US Networks của công ty, bao gồm Discovery, Food Network, HGTV, ID và TLC, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thành công trong quý thứ ba, với xếp hạng TLC là mạng truyền hình cáp số 1 vào khung giờ vàng.

Ngoài ra, TNT đã đảm bảo được tỷ lệ lượt xem đáng kể trong quý hai. Các thương hiệu giải trí và phong cách sống, bao gồm Animal Planet và Science Channel, đã góp phần tạo nên sự thống trị của Warner Bros. Discovery, lọt vào top 10 mạng cáp hàng đầu trong quý đầu tiên. Bộ phận thể thao của công ty, Discovery Sports, thu hút 130 triệu người hàng tháng thông qua các thương hiệu và nền tảng thể thao của mình.

Báo cáo doanh thu hàng quý của Warner Bros. Discovery cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của hãng, với sự đóng góp đáng kể từ mảng mạng, tạo ra 4,87 tỷ USD trong quý 3 năm 2023.

Ai là ai của Paramount Global

Paramount Global đã thể hiện thành tích đáng chú ý vào năm 2023, được đánh dấu bằng sự gia tăng đáng kể về tổng số giờ xem trên toàn cầu trên Paramount+ và Pluto TV, tăng 46% trong quý 3 so với cùng kỳ năm trước.

Danh mục đầu tư phong phú của công ty, bao gồm các thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng như CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central và BET, đã góp phần vào thành công của công ty. Sự tăng trưởng của Paramount Global cũng được phản ánh qua số lượng kênh của nó, vượt qua 1.600 vào quý 3 năm 2023.

Giao dịch Big Studios cho người mới bắt đầu

Những tin đồn liên quan đến việc sáp nhập, chẳng hạn như vụ sáp nhập giữa Warner Bros. và Paramount, có thể làm biến động thị trường vì các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể cố gắng tận dụng sự phát triển. Những nhà giao dịch mới bắt đầu có thể cảm thấy muốn phản ứng nhanh chóng nhưng vì họ có thể thiếu kinh nghiệm cần thiết nên sẽ là khôn ngoan nếu bạn kiềm chế và tiến hành một cách thận trọng.

Những người giao dịch mới bắt đầu nên dành thời gian nghiên cứu các tài liệu giáo dục như bài viết, hướng dẫn cách thực hiện, video hoặc sách điện tử có thể giúp họ làm quen với khái niệm giao dịch cho đến khi họ bắt đầu có được kinh nghiệm quý giá.

Một điều nữa mà các nhà giao dịch mới bắt đầu nên làm quen là sử dụng các công cụ quản lý rủi ro. Lỗi giao dịch hoặc hành động giao dịch không dựa trên dữ liệu có thể dẫn đến mất số tiền có giá trị. Các công cụ quản lý rủi ro được cung cấp bởi các nhà môi giới như lệnh dừng lỗ hoặc chốt lời là một lớp quản lý rủi ro bổ sung hữu ích khi lập kế hoạch chiến lược giao dịch của bạn.

Tài liệu này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời đối với bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là chỉ số đáng tin cậy cho bất kỳ hiệu suất hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ những rủi ro.