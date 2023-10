Trong khi các nhà phân tích thị trường tập trung vào những diễn biến địa chính trị ở Trung Đông, báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ và dữ liệu lạm phát đến từ Anh và Canada dự kiến sẽ cung cấp manh mối về tác động của các chính sách tiền tệ nghiêm ngặt đối với các nền kinh tế này.

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm vào sáng thứ Ba trong khi các nhà đầu tư kỳ vọng báo cáo tăng trưởng GDP quý 3 của Trung Quốc sẽ được công bố vào ngày mai.

Lạm phát CPI của New Zealand đạt mức thấp nhất trong hai năm trong quý 3 năm nay, ở mức 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, đồng đô la New Zealand suy yếu 0,44% khiến các nhà giao dịch cho rằng Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) có thể không tăng chi phí đi vay trong tháng 11.

Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 9

Dữ liệu Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố vào cuối ngày hôm nay. Các nhà kinh tế kỳ vọng báo cáo sẽ cho thấy mức tăng 0,2% tính theo tháng trong tháng 9 và con số dự đoán sẽ thấp hơn so với tháng 8. Các nhà phân tích thị trường cho rằng chi tiêu của người tiêu dùng đã giảm đáng kể trong vài tháng qua do chi phí vay cao và giá cả tăng dường như gây căng thẳng cho ngân sách của người tiêu dùng.

Đầu tháng, Adobe Analytics gợi ý rằng doanh số bán hàng trực tuyến trong kỳ nghỉ lễ dự kiến sẽ tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, do các nhà bán lẻ cố gắng thu hút người tiêu dùng chi tiêu bằng cách đưa ra mức giảm giá lớn cho nhiều sản phẩm.

Báo cáo lạm phát CPI của Canada

Vào thứ Tư, Ngân hàng Canada (BoC) và Thống kê Canada sẽ công bố số liệu lạm phát tháng 9. Các nhà kinh tế ước tính rằng lạm phát chung vẫn không thay đổi trong tháng 9, kỳ vọng nó sẽ ở mức 4% tính theo năm.

Thống đốc Ngân hàng Canada Tiff Macklem nói với các phóng viên tham dự Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) gần đây rằng ngân hàng sẽ "tính đến" các điều kiện tài chính thắt chặt hơn do lợi suất trái phiếu dài hạn cao hơn trước khi công bố chính sách tiền tệ sắp tới dự kiến vào ngày 25 tháng 10. Người đứng đầu BoC nhắc lại rằng nền kinh tế Canada không hướng tới suy thoái.

Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 3 năm 2023

Trước đó vào thứ Tư, Cục Thống kê Quốc gia sẽ công bố báo cáo GDP quý 3. Một số nhà kinh tế cho rằng nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức 6,3% được ghi nhận trong quý II, nhưng tăng 1,0% so với quý trước, cao hơn một chút so với quý trước.

Xuất khẩu và nhập khẩu tiếp tục xu hướng giảm trong khi mặc dù các khoản vay ngân hàng tăng lên, các nhà phân tích vẫn quan sát thấy áp lực giảm phát. Một báo cáo của Reuters lưu ý rằng “nền kinh tế sẽ tăng trưởng 5,0% trong năm nay, phù hợp với cuộc khảo sát tháng 9 và mục tiêu riêng của Bắc Kinh nhưng thấp hơn mức dự báo 5,5% trong cuộc thăm dò tháng 7. Tăng trưởng được dự báo sẽ chậm lại còn 4,5% vào năm 2024.”

Báo cáo lạm phát CPI của Anh

Các nhà kinh tế ở Anh dự kiến dữ liệu lạm phát của nước này sẽ được công bố vào sáng thứ Tư. Các nhà phân tích thị trường dự đoán lạm phát tiêu đề sẽ ở mức 6,5% hàng năm vào tháng Chín.

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Anh, Huw Pill, cho biết Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) có thể phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa để đạt được mục tiêu lạm phát 2%.

“Chúng tôi vẫn còn một số việc phải làm để quay trở lại mức 2%. Và chúng tôi có thể có một số việc phải làm để đảm bảo rằng khi quay trở lại mức 2%, chúng tôi sẽ làm như vậy theo cách bền vững theo thời gian,” ông nói và cho biết thêm rằng lạm phát chung giảm sẽ không đủ để BoE tuyên bố như vậy. công việc đã xong.

