Tiêu điểm: Báo cáo NFP, RBNZ gây bất ngờ cho thị trường

April 06, 2023 04:29

Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và thương nhân vào thứ Sáu. Cục Dự trữ Liên bang xem xét các báo cáo NFP khi đánh giá chính sách tiền tệ của mình trong khi điều đáng nói là số liệu NFP liên tục cao hơn dự kiến ​​vào năm 2023.

Khảo sát Cơ hội Việc làm và Doanh thu Lao động (JOLTS) của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy tổng số vị trí có sẵn là 9,93 triệu. Đây là lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới 10 triệu kể từ tháng 5 năm 2021.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã khiến các nhà kinh tế ngạc nhiên khi tuyên bố tăng lãi suất 50 điểm cơ bản. Do đó, đồng đô la New Zealand đã tăng so với đồng đô la Mỹ, tăng 0,60% vào sáng thứ Tư.

Số liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) sẽ tiết lộ số liệu Bảng lương Phi nông nghiệp tháng 3 vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Các nhà phân tích thị trường dự báo con số gần 250.000. Cần lưu ý rằng vào tháng Hai, bảng lương phi nông nghiệp đạt 311.000, vượt qua kỳ vọng về mức gần 205.000.

Cần lưu ý rằng cuộc khảo sát PMI tổng hợp toàn cầu của S&P cho biết tốc độ tổng số việc làm được tạo ra là nhanh nhất trong sáu tháng vào tháng Ba.

RBNZ tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến

Đầu ngày hôm nay, RBNZ đã công bố quyết định tăng chi phí đi vay thêm 50 điểm cơ bản. Quyết định của hội đồng quản trị đã vượt qua kỳ vọng của các nhà kinh tế, những người đã dự báo mức tăng 25 điểm cơ bản. Các nhà phân tích thị trường tại TDS đã viết trong báo cáo của họ: “RBNZ đã khiến thị trường ngạc nhiên và tăng OCR thêm 50 điểm cơ bản lên 5,25%. Các điều kiện tín dụng không được thắt chặt đầy đủ đã đóng một vai trò quan trọng trong quyết định tăng lãi suất 50 điểm cơ bản của Ngân hàng. Sau quyết định của ngày hôm nay, chúng tôi giữ lại lệnh gọi OCR cao nhất 5,50%. Chúng tôi thấy việc đọc qua quyết định của RBNZ ngày hôm nay còn hạn chế đối với các Ngân hàng Trung ương khác.”

Tuyên bố sau cuộc họp cho biết hội đồng đã thảo luận về việc tăng 25 và 50 điểm cơ bản. “Các thành viên của ủy ban nhận thấy rằng lạm phát vẫn còn quá cao và dai dẳng. Ủy ban đã đồng ý rằng họ phải tiếp tục tăng tỷ lệ tiền mặt chính thức (OCR) để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 1-3% và hoàn thành nhiệm vụ của mình,” được lưu ý trong tuyên bố.

Báo cáo tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 của Hoa Kỳ

Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 3 là một bộ dữ liệu khác sẽ được BLS công bố vào thứ Sáu. Các nhà phân tích thị trường kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp sẽ không thay đổi ở mức 3,6%, cho thấy thị trường lao động đang thắt chặt. Báo cáo “Sách màu be” của Fed đã mô tả thị trường lao động vẫn “vững chắc” trong tháng Hai.

Các nhà kinh tế cho rằng để có cái nhìn tổng quan rõ ràng về thị trường lao động, dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp U6 nên được xem xét kỹ lưỡng. Dữ liệu thất nghiệp U6 bao gồm những người đã từ bỏ việc tìm kiếm việc làm hoặc làm việc bán thời gian và không thể tìm được việc làm toàn thời gian.

PMI Dịch vụ Caixin Trung Quốc tháng 3 năm 2023

Markit econom dự kiến ​​​​sẽ công bố dữ liệu liên quan đến PMI dịch vụ của Trung Quốc vào tháng 3 vào sáng thứ Năm. Các nhà kinh tế dự báo PMI Dịch vụ sẽ ở mức 54,5, thấp hơn một chút so với mức của tháng Hai.

Một báo cáo do UOB công bố lưu ý: “Sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc tiếp tục đạt được sức hút trong tháng 3, dẫn đầu là lĩnh vực dịch vụ trong khi lĩnh vực sản xuất có thể giữ vững mạnh hơn so với suy nghĩ ban đầu. Việc làm trong cả lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất đều giảm trong tháng 3 trong khi sản lượng/giá bán giảm có thể cho thấy nhu cầu yếu và khả năng sinh lời thấp. Hơn nữa, nhu cầu bên ngoài yếu đi và căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây rủi ro cho lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc.”

