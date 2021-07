मेरिकी डॉलर मुख्य मुद्राओं के मुकाबले मज़बूत हो रहा है

मेरिकी डॉलर मुख्य मुद्राओं के मुकाबले मज़बूत हो रहा है

जुलाई 12, 2021 20:54

जैसा कि हमने फोरेक्स बाजार के अपने पिछले विश्लेषण में टिप्पणी की थी, वर्ष की पहली तिमाही के दौरान डॉलर सूचकांक में रुझान सकारात्मक था, जो 3.718% पर था। हालांकि, अप्रैल और मई के महीनों के दौरान इसे मुख्य मुद्राओं की तुलना में क्रमश: 2.11% और 1.40% तक पहुंचने वाले नुकसान के साथ झटका लगा, जो 89.50 डॉलर के तिमाही निचले स्तर पर पहुंच गया।

उस समय से, कीमत में सुधार होना शुरू हो गया और जून के महीने में 2.71% की वृद्धि दर्ज करने के बाद, डॉलर सूचकांक अंततः वर्ष की दूसरी तिमाही को 0.863% की मामूली कमी के साथ बंद करने में कामयाब रहा, जिसने इसे अंततः बंद करने की अनुमति दी पहली छमाही में 2.822% की सराहना हुई।

विदेशी मुद्रा बाजार में ध्यान उन संभावित उपायों और परिवर्तनों पर केंद्रित रहता है। यह आने वाले महीनों में संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए फेडरल रिजर्व के आर्थिक सुधार और उपभोग वृद्धि के कारण और उन्नत टीकाकरण प्रक्रिया के वजह से हो सकता है, क्योंकि ए नीतियों में बदलाव और ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी से डॉलर को मजबूती मिल सकती है।

अपने हिस्से के लिए, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने हाल ही में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य के संबंध में एक ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है, क्योंकि जैसा कि क्रिस्टीन लेगार्ड ने अपनी पिछली बैठक में टिप्पणी की थी, ईसीबी स्वामित्व वाले आवास की लागत को मूल्य सूचकांक में शामिल करने की परियोजना शुरू कर रहा है, बदले में इसे और अधिक लचीला बना रहे हैं, और आर्थिक सुधार के दौरान बहुत जल्दी निर्णय लेने से बचने के लिए मुद्रास्फीति को 2% के आसपास रखने की प्रतिबद्धता को हटा रहे हैं।

EURUSD विश्लेषण

यदि पिछले वर्ष 2020 के दौरान EURUSD में प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से तेज थी, तो पहली छमाही में डॉलर के मुकाबले 2.93% की गिरावट आई है, जो कि ग्रीनबैक का अनुभव कर रही है, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है।

तकनीकी रूप से, यदि हम दैनिक चार्ट को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि EURUSD 1.2240 के स्तर पर धीमा होकर एक डबल (हरी) छत बना रहा है, जिसके कारण कीमत कई समर्थन स्तरों अपट्रेंड लाइन और 200-सत्र चलती औसत को खो देती है।

इस मंदी की चाल ने इसके लघु और मध्यम अवधि के औसत (सफेद और नारंगी) और इसकी छोटी और लंबी अवधि के औसत (सफेद और लाल) की मंदी की चलती औसत का एक क्रॉस का कारण बना दिया है, इस प्रकार अपट्रेंड से मंदी में परिवर्तन की पुष्टि करता है।

वर्तमान में, कीमत हरे और लाल बैंड में अपने महत्वपूर्ण प्रतिरोध समर्थन क्षेत्र में एक संभावित पुलबैक कर रही है, इसलिए हमें इस क्षेत्र में कीमत के विकास के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस स्तर को पुनर्प्राप्त करने के प्रयास में विफलता उत्पन्न कर सकती है। 1.1713 के स्तर के आसपास वार्षिक निम्न स्तर पर और गिर गया।

Source: Daily EURUSD chart of Admiral Markets' MetaTrader 5 platform from March 17, 2020 to July 12, 2021. Held on July 12 at 11:30 a.m. CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020 = +8,93%

2019 = -2.21%

2018 = -4.47%

2017 = +14.09%

2016 = -3.21%

GBPUSD विश्लेषण

GBPUSD के मामले में, हम देख सकते हैं कि वर्ष की पहली छमाही के दौरान इसमें 1.12% की वृद्धि हुई है, इस प्रकार ऊपर की ओर रुझान जारी है क्योंकि यह 20 मार्च, 2020 को 1.14100 के स्तर के आसपास कम होकर लगभग 1.42400 के स्तर तक पहुंच गया है। इसने इसे अपनी लंबी अवधि की डाउनट्रेंड लाइन (लाल रंग में) से अधिक कर दिया है। इसके बावजूद, हम देख सकते हैं कि जून के महीने के दौरान डॉलर के मुकाबले पाउंड स्टर्लिंग में 2.69% की गिरावट आई, जो कि ग्रीनबैक की मजबूती के कारण था।

जैसा कि हम साप्ताहिक चार्ट में देख सकते हैं, पिछले फरवरी में उच्च अंक के बाद, EURUSD के रूप में कीमत ने वार्षिक उच्च में एक डबल-डेक गठन किया है जिसके कारण यह अपने 18 के औसत की तलाश में 1.40 के महत्वपूर्ण स्तर को खो दिया है जहां इसे समर्थन का एक महत्वपूर्ण बिंदु मिला है।

इस समर्थन स्तर का निश्चित नुकसान लाल बैंड में इसके अगले समर्थन स्तर की तलाश में और गिरावट का कारण बन सकता है जो पहले $ 1.35 के स्तर पर प्रतिरोध के रूप में कार्य करता था। इसके विपरीत, यदि कीमत अपने अल्पकालिक औसत को बनाए रखने और उछालने का प्रबंधन करती है, तो कीमत अपने वार्षिक उच्च की तलाश में नई गति प्राप्त कर सकती है।

Source: Weekly chart of GBPUSD on Admiral Markets' MetaTrader 5 platform from November 23, 2014 to July 12, 2021. Held on July 12 at 12:05 pm CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020 = +3.10%

2019 = +3.95%

2018 = -5.54%

2017 = +9.43%

2016 = -16.26%

USDJPY विश्लेषण

अंत में, यदि हम USDJPY को देखें, तो हम देख सकते हैं कि कैसे जापानी येन डॉलर की वृद्धि के साथ बड़े घाटे में से एक था, क्योंकि वर्ष की पहली छमाही के दौरान यह डॉलर के मुकाबले 7.61% कम हो गया है। फरवरी और मार्च, जहां यह 102,700 के करीब के स्तर पर कारोबार से बढ़कर 111,000 के करीब के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

अप्रैल की शुरुआत में वार्षिक उच्च स्थापित करने के बाद, USDJPY ने अपने 18-सत्रों के औसत की तलाश में एक पुलबैक का अनुभव किया और इस कीमत पर बार-बार झुकाव के बाद जब तक यह हरे रंग के बैंड में फिर से इस प्रतिरोध स्तर तक नहीं पहुंच गया।

तकनीकी रूप से कहें तो, हमें आने वाले हफ्तों में भाव के विकास के प्रति बहुत चौकस रहना होगा, क्योंकि अगर कीमत प्रतिरोध के इस स्तर को पार करने में सफल हो जाती है, तो हम हरा साइड चैनल के ऊपरी बैंड की तलाश में एक तेजी से पलटाव पा सकते हैं। इसके विपरीत, इसके स्टोचेस्टिक संकेतक में हम एक संचयी ओवरबॉट और एक मंदी का विचलन देख सकते हैं, इसलिए हम कीमत में किसी प्रकार के सुधार से इंकार नहीं कर सकते हैं।

Source: Weekly chart of USDJPY on Admiral Markets' MetaTrader 5 platform from November 23, 2014 to July 12, 2021. Held on July 12 at 12:30 p.m. CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020 = -4.95%

2019 = -0.88%

2018 = -2.76%

2017 = -3.59%

2016 = -2.85%

