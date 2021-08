जैक्सन होल में फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष की बारी है

अगस्त 27, 2021 20:04

कई हफ्तों की अफवाहों के बाद, आखिरकार जेरोम पॉवेल के जैक्सन होल संगोष्ठी में लंबे समय से प्रतीक्षित भाषण के लिए दिन आ गया है, जिसमें फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित टेपरिंग की शुरुआत के कुछ सुराग या संकेत की तलाश में बाजार अपना ध्यान केंद्रित करेगा। पिछले अप्रैल से प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंत के बारे में अफवाहें चल रही है, यह संयुक्त राज्य में मुद्रास्फीति में मजबूत पलटाव के बाद दोहराई गई हैं जो यह कोविड -19 संकट के बाद आर्थिक सुधार के कारण अनुभव कर रहा है।

कल हम वॉल स्ट्रीट पर SP500 और डॉव जोन्स में 0.5% और नैस्डैक में 0.6% की गिरावट के साथ नकारात्मक बंद देख सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान और इस बैठक के आसपास उत्पन्न अनिश्चितता के कारण हमने देखा है कि कैसे यूएस बांड की उपज को कल गुरुवार तक 7.47% के 1.354% ब्याज पर एक मजबूत पलटाव का सामना करना पड़ा, जिसका अर्थ है इन बांडों की कीमत में कमी हो सकती है। इसके भाग के लिए, हम यह देखने में सक्षम हैं कि पूरे सप्ताह के दौरान डॉलर सूचकांक में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट आई है।

हालांकि पिछले जुलाई में फेड के नवीनतम मिनटों के प्रकाशन के बाद, जहां यह बिल्कुल स्पष्ट लग रहा था कि फेडरल रिजर्व कम या ज्यादा तेजी से उपाय कर सकता है, सच्चाई यह है कि कोरोनावायरस के डेल्टा संस्करण के विस्तार के कारण नवीनतम ज्ञात मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा अर्थव्यवस्था में थोड़ी मंदी दिखा रहे हैं।

कल ही, हमने वर्ष की दूसरी तिमाही के अनुरूप अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद के प्रारंभिक आंकड़ों और बेरोजगारी लाभ के लिए नए अनुरोधों के बारे में सीखा, दोनों बाजार की आम सहमति से अपेक्षा से भी बदतर थे। विशेष रूप से, जीडीपी को 6.7% की अपेक्षा 6.6% पर सेट किया गया था, जबकि बेरोजगारी के दावे 353,000 अनुरोधों में स्थापित हुआ है, जो अपेक्षाओं से 3,000 लोग अधिक थे।

इसलिए, यह देखते हुए कि उत्तेजनाओं की वापसी की संभावित शुरुआत बाजारों में एक भूकंपीय आंदोलन को भड़का सकती है, नवीनतम आंकड़ों के बाद जेरोम पॉवेल को परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम की प्रगतिशील कमी और संभावित वृद्धि के साथ शुरू करने के लिए और भी अधिक इंतजार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ब्याज दरों के झूठे या समय से पहले होने वाले उतार-चढ़ाव से अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों को अपेक्षा से अधिक नुकसान हो सकता है।

यदि हम S&P 500 के साप्ताहिक चार्ट को देखें, तो वित्तीय संकट के बाद किए गए उपायों के साथ 2009 में शुरू हुए शानदार तेजी चक्र के अलावा, जब यह सूचकांक सिर्फ 670 अंक पर कारोबार कर रहा था, हम देख सकते हैं कि चूंकि मार्च 2020 में निम्न स्तर में चिह्नित किया गया था सूचकांक 2000 अंक से अधिक बढ़ गया है, जो इन निम्न स्तर से 103% की तेजी है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5. Weekly chart of the SP500. Data range: from January 25, 2015 to August 27, 2021. Prepared on August 27, 2021 at 11:45 a.m. CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

यह एक स्पष्ट वास्तविकता दर्शाता है, जो यह है कि बाजार पिछले वर्षों के दौरान केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर निर्भर करता है, क्योंकि ये परिसंपत्ति खरीद (इस प्रकार उनकी बैलेंस शीट में वृद्धि) और कम ब्याज दर नीतियों के आधार पर प्रबंधित होते हैं, हमारे द्वारा अनुभव की गई सभी आर्थिक और भू-राजनीतिक समस्याओं के बावजूद वित्तीय बाजारों को बचाए रखने के लिए।

यदि हम दैनिक चार्ट को देखें, तो हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में S&P500 अपने 200-सत्र के मूविंग एवरेज से बहुत दूर एक मजबूत बुलिश चैनल प्रवृत्ति में है। वर्तमान मौद्रिक नीति में संभावित परिवर्तन वित्तीय बाजारों में सुधार का कारण बन सकता है। इसलिए हमें संगोष्ठी के विकास और फेडरल रिजर्व की अगली बैठकों के प्रति चौकस रहना चाहिए।

S&P500 में कई महत्वपूर्ण समर्थन स्तर हैं - पहला बुलिश चैनल के निचले बैंड है। इस स्तर का डाउनवर्ड ब्रेकआउट खोज में एक और सुधार के लिए दरवाजे खोल सकता है, सबसे पहले नारंगी पट्टी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सभी समर्थन / प्रतिरोध स्तर और दूसरा ऊपरी लाल बैंड द्वारा दर्शाए गए पिछले मई के निम्न स्तर के साथ मेल खाता है जो इसके साथ मेल खाता है 200 सत्रों का औसत है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5. Daily chart of the SP500. Data range: from May 4, 2020 to August 27, 2021. Prepared on August 27, 2021 at 11:40 a.m. CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: 15.05%

2019: 29.09%

2018: -5.96%

2017: 19.08%

2016: 8.80%

