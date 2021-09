क्या ओरेकल की कमाई में गिरावट एक 'buy the dip' पल है?

सितंबर 15, 2021 09:16

डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रकाशित किया गया राजस्व उम्मीदों से चूकने के बाद Oracle के शेयरों में 3% से अधिक की गिरावट आई।

हालांकि, कंपनी ने प्रति शेयर 1.03 डॉलर की कमाई पोस्ट की, जिसने प्रति शेयर सिर्फ 97 सेंट की उम्मीदों को हरा दिया।

ओरेकल के शेयरों रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहे थे। उन स्तरों पर खरीदारों को आकर्षित करने के लिए इसे एक तारकीय आय रिपोर्ट की आवश्यकता थी।

बिकवाली थोड़ा लाभ लेने वाली हो सकती है जिससे 'डुबकी में खरीदें' (buy the dip) का अवसर मिल सकता है ... और चार्ट बहुत दिलचस्प लग रहा है।

Source: Admirals MetaTrader 5, #ORCL, Daily - Data range: from 4 Dec 2020 to 14 Sep 2021, performed on 14 Sep 2021 at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का प्रदर्शन: 2020 = +22.10%, 2019 = +17.34%, 2018 = -4.51%, 2017 = +22.96, 2016 = +5.26%

ऊपर Oracle के शेयर की कीमत का दैनिक चार्ट तकनीकी सहायता स्तरों का एक झुंड क्षेत्र दिखाता है जो 100-अवधि के घातीय चलती औसत (हरी रेखा) के आसपास परिवर्तित होता है।

समर्थन क्षेत्रों में मार्च से जून के निचले स्तर तक एक आरोही प्रवृत्ति रेखा के साथ-साथ मई के अंत में पिछले स्विंग उच्च का पुन: परीक्षण शामिल है।

ये स्तर $85 से $83 को देखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्तर बनाते हैं। क्या खरीदार यहां रैली करा सकते हैं?

