क्या Amazon समर्थन से 11% अधिक उछाल के लिए तैयार है?

जून 11, 2021 18:00

2020 में महामारी के निचले स्तर के बाद से अमेज़न के शेयरों में 120% से अधिक की वृद्धि हुई है। तब से, खुदरा दिग्गज के शेयर की कीमत एक तंग सीमा में कारोबार कर रही है।

एक समन्वित वैश्विक कर तकनीक की खबर से कुछ कमजोरी आई लेकिन शेयर आश्चर्यजनक रूप से लचीले बने रहे। लेकिन, शायद, कुछ लोगों के लिए यह आश्चर्यजनक नहीं है।

अपनी नवीनतम कमाई के विषय में कंपनी ने घोषणा की कि शुद्ध बिक्री 44% बढ़कर $ 108.5 बिलियन हो गई है, जबकि शुद्ध आय भी अधिक हो गई है।

निवेशक अमेज़ॅन प्राइम, अमेज़ॅन स्टूडियो और अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) और भी अधिक वृद्धि की ओर इशारा करते हैं - AWS वैश्विक क्लाउड कंप्यूटिंग बाजार के एक तिहाई के लिए ज़िम्मेदार है।

चार्ट हमें क्या बताते हैं?

Admirals MetaTrader 5, #AMZN, Monthly - Data range: from Sep 1, 2013, to Jun 10, 2021, performed on Jun 10, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऊपर दिखाया गया अमेज़ॅन के शेयर की कीमत का मासिक चार्ट एक स्पष्ट दीर्घकालिक प्रवृत्ति और पिछले साल अक्टूबर से कीमत के समेकन को दर्शाता है।

हालांकि, 20-अवधि (नीला) घातीय चलती औसत और 50- अबधि (लाल) घातीय चलती औसत अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, जो एक अपट्रेंड की पुष्टि करता है।

Admirals MetaTrader 5, #AMZN, Weekly - Data range: from Aug 18, 2019, to Jun 10, 2021, performed on Jun 10, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

तकनीकी विश्लेषण के नजरिए से सबसे दिलचस्प चार्ट ऊपर दिखाया गया अमेज़न के शेयर की कीमत का साप्ताहिक चार्ट है। कीमत काली रेखा द्वारा दिखाई गई पिछली अवरोही प्रतिरोध रेखा से टूट गई है।

दिलचस्प बात यह है कि कीमत अब उसी स्तर पर वापस आ गई है - कुछ तकनीकी विश्लेषकों ने प्रतिरोध को समर्थन में बदल दिया है।

यदि कीमत समर्थित रह सकती है तो यह लगभग 11% की बढ़ोतरी का प्रतिनिधित्व कर सकती है जो अब तक के उच्चतम स्तर पर वापस आ गई है।

