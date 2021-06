बुलिश विश्लेषक का अपेक्षा है की 2022 में एप्पल मार्केट कैप $ 3 ट्रिलियन होगा

जून 09, 2021 18:00

2020 में महामारी के निचले स्तर के बाद से लगभग 180% की रैली के बाद, Apple के शेयरों ने एक तंग सीमा में समेकित किया है।

वास्तव में, 25 जनवरी 2021 को दर्ज किए गए ~ $ 145.00 के सभी समय से शेयर 10% से अधिक नीचे हैं, जिससे Apple को लगभग ~ $ 2.1 ट्रिलियन का मार्केट कैप मिला है।

हालाँकि, इसने एक विश्लेषक का अनुमान लगाना बंद नहीं किया है कि Apple 2022 में $ 3 ट्रिलियन के मार्केट कैप तक पहुँच सकता है! Wedbush के Dan Ives ने अभी-अभी Apple स्टॉक पर एक बड़ी कॉल की।

चार्ट क्या कहते हैं?

Admirals MetaTrader 5, #AAPL, Monthly - Data range: from Jul 1, 2006, to Jun 8, 2021, performed on Jun 8, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऊपर दिए गए एप्पल के शेयर मूल्य का मासिक चार्ट हाल के समेकन को दर्शाता है जो कि 2006 से एप्पल के इतिहास में नहीं हुआ है। इस समेकन से पहले, शेयर एक मजबूत प्रवृत्ति में रहे हैं।

लंबी अवधि में, शेयर की कीमत में 20-अवधि (नीला) घातीय चलती औसत और 50-अवधि (लाल) घातीय चलती औसत के आसपास हालिया उछाल, या मोड़ देखना स्पष्ट है।

वर्तमान में, कीमत अभी भी अपने 20-अवधि की चलती औसत से बहुत दूर है। अगर कीमत और गिरती है, तो यह कुछ निवेशकों के लिए एक दिलचस्प क्षेत्र हो सकता है।

Admirals MetaTrader 5, #AAPL, Weekly - Data range: from Nov 5, 2017, to Jun 8, 2021, performed on Jun 8, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

छोटी अवधि के व्यापारी Apple के शेयर की कीमत के साप्ताहिक चार्ट की ओर देख सकते हैं। यह 50-अवधि की चलती औसत और 100-अवधि (हरा) घातीय चलती औसत के आसपास कुछ हालिया मोड़ भी दिखाता है।

ये स्तर व्यापारियों को लंबी अवधि में नजर रखने के लिए दिलचस्प क्षेत्र प्रदान कर सकते हैं - खासकर अगर 2022 के लिए Wedbush की कॉल सही है!

विश्लेषण सामग्री के बारे में जानकारी:

दिए गए डेटा एडमिरल मार्केट्स की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी विश्लेषण, अनुमान, पूर्वानुमान, बाजार समीक्षा, साप्ताहिक दृष्टिकोण या अन्य समान मूल्यांकन या जानकारी (इसके बाद "विश्लेषण") के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:

1.यह एक विपणन संचार है। सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित की जाती है और किसी भी तरह से निवेश सलाह या सिफारिश के रूप में निर्धारित नहीं की जाना चाहिए। यह निवेश अनुसंधान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए बनायीं गई कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार नहीं किया गया है, और यह निवेश अनुसंधान के प्रसार से पहले किसी भी निषेध के अधीन नहीं है।