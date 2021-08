ऊपर की ओर रुख के बाद कपास की कीमतों के लिए आगे क्या है?

कोरोनावायरस महामारी के निचले स्तर के बाद से, कपास की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

हालांकि, यह रैली $97.50 के ऐतिहासिक प्रतिरोध के करीब पहुंच रही है, एक ऐसी कीमत जो 2012 के बाद से नहीं देखी गई है। क्या इस प्रवृत्ति को बनाए रखना संभव होगा?

ऊपर दिया गया चार्ट कपास फ्यूचर्स कीमतों के मासिक विकास को दर्शाता है।

इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से इस कच्चे माल की कीमतों ने लंबी अवधि में एक आरोही त्रिकोण का गठन किया है, जिसका प्रतिरोध $ 97.50 पर स्थित हरी रेखा द्वारा चिह्नित है।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिरोध है, जो 2012, 2014 और 2018 के उच्च स्तर को दर्शाता है।

मार्च 2020 में शुरू हुआ अंतिम ऊपरी चक्र कपास फ्यूचर्स की कीमत पर एक उल्लेखनीय बढ़ावा था, जैसा कि दो काली रेखाओं द्वारा रेखांकन द्वारा अपफ्रंट चैनल के झुकाव में देखा जा सकता है।

केवल फरवरी 2021 में, तेजी की रैली इस चैनल के प्रतिरोध को तोड़ने में कामयाब रही, हालांकि व्यापारियों द्वारा RSI संकेतक का उपयोग पिछले चार्ट के आंकड़े पर कमोडिटी को वापस करने के लिए एक ओवरबॉट सिग्नल के रूप में किया गया था।

क्या कपास फ्यूचर्स की कीमत लगभग एक दशक में पहली बार 97.50 डॉलर के ऐतिहासिक प्रतिरोध को पार कर पाएगी?

