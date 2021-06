क्राउडस्ट्राइक के शेयर 8% चढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे

जून 23, 2021 18:27

क्राउडस्ट्राइक में शेयर कल 8% से अधिक बढ़कर एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए, जब साइबर सुरक्षा स्टॉक को निवेश बैंक अपग्रेड मिला। स्टिफ़ेल के विश्लेषकों का अनुमान है कि स्टॉक में 25% से अधिक की तेजी आएगी।

इस साल साइबर सुरक्षा शेयरों की मांग रही है क्योंकि रैंसमवेयर हमले और हैक बढ़ गए हैं और अधिक परिष्कृत हो गए हैं। हालाँकि, यह क्षेत्र पहले से कहीं अधिक सार्वजनिक होने वाली नई साइबर सुरक्षा कंपनियों के साथ बहुत प्रतिस्पर्धी बन गया है।

जून 2019 में क्राउडस्ट्राइक के सार्वजनिक होने के बाद से, स्टॉक की कीमत चौगुनी से अधिक हो गई है, जिससे कंपनी को कमाई के अनुपात में बहुत अधिक कीमत मिल गई है। हालांकि, क्लाउड-आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी के रूप में क्राउडस्ट्राइक की मजबूत स्थिति के कारण निवेशक वर्तमान में उच्च प्रीमियम का भुगतान करके खुश हैं।

Source: Admirals MetaTrader 5, Weekly - Data range: from Jun 9, 2019, to Jun 17, 2021, performed on Jun 17, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

तकनीकी विश्लेषण के नजरिए से, 2020 के बाद से क्राउडस्ट्राइक के शेयर की कीमत में समग्र तेजी को स्पष्ट दीखता है। जबकि 2021 में कीमत गिर गई है, खरीदारों ने नियंत्रण हासिल कर लिया है।

यदि कीमत 248.00 के आसपास पिछले सर्वकालिक उच्च से ऊपर रह सकती है तो शेयर की कीमत टूट सकती है। हालाँकि, यहाँ नीचे की ओर जाने से स्टॉक का व्यापार जारी रह सकता है।

एडमिरल मार्केट्स Trade.MT5 खाता के साथ, आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (सीएफडी) के माध्यम से Crowdstrike और 500 से अधिक स्टॉक पर ट्रेड कर सकते हैं! सीएफडी व्यापारियों को बुल और बेयर दोनों बाजारों से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ उत्तोलन के उपयोग से लाभ भी देते हैं। आज खाता खोलने के लिए निम्नलिखित बैनर पर क्लिक करें:

विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:

दिया गया तथ्य एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी विश्लेषण, अनुमान, पूर्वानुमान, बाजार समीक्षा, साप्ताहिक दृष्टिकोण या अन्य समान आकलन या जानकारी (इसके बाद "विश्लेषण") के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया गौर से निम्नलिखित पर ध्यान दें: