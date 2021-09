शांग-ची' रिलीज पर क्या डिज्नी वेज फॉर्मेशन से टूट सकता है?

सितंबर 08, 2021 19:07

पिछले सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर अपनी सहायक कंपनी मार्वल की 'शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स' के 90 मिलियन डॉलर दर्ज किए जाने के बाद डिज्नी के शेयरों में तेजी आई है।

यह सुपरहिरो एक्शन फिल्म के पहली सप्ताहांत पर 63 मिलियन डॉलर की कमाई करने की उम्मीद थी। जबकि निवेशकों ने सोचा था कि सिनेमाघरों में इस कदम को जारी करना एक जुआ होगा, ऐसा लगता है कि यह काम कर गयी।

यह उन मनोरंजन स्थलों के लिए एक बढ़ावा है जो डेल्टा संस्करण में वृद्धि के बारे में चिंतित हैं। हालाँकि, यह डिज़्नी के लिए एक बड़ा बढ़ावा है क्योंकि वे सिनेमा में रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों के साथ-साथ अपनी डिज़्नी+ स्ट्रीमिंग सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

Source: Admirals MetaTrader 5, #DIS, Weekly - Data range: from 13 Apr 2014 to 7 Sep 2021, performed on 7 Sep 2021 at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऊपर दिखाए गए डिज़नी के शेयर की कीमत का दीर्घकालिक, साप्ताहिक चार्ट 2020 में महामारी के निचले स्तर के बाद एक बड़ी चाल को दर्शाता है। हालाँकि, 2021 की शुरुआत के बाद से, शेयर की कीमत एक ट्रेडिंग रेंज में बनी हुई है जिसे वेज फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है।

अवरोही और आरोही काली रेखाओं से हाइलाइट की गई निचली ऊँची और ऊँची चढ़ाव की श्रृंखला अनिर्णय की अवधि का प्रतिनिधित्व करती है। यदि कीमत वेज पैटर्न के शीर्ष के माध्यम से टूट सकती है तो यह बाजार के बुल से यह प्रतिबद्धता का संकेत होगा कि उनका मानना ​​है कि स्टॉक की कीमत अधिक होनी चाहिए।

जबकि अपट्रेंड में होने वाले वेज पैटर्न को बुलिश माना जाता है, एक मौका यह भी है कि कीमत वेज फॉर्मेशन से टूट सकती है इसलिए जोखिम प्रबंधन – हमेशा की तरह – महत्वपूर्ण है।

